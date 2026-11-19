Un fotomontaje del festival Corona Capital reúne a las bandas Twenty One Pilots y The Strokes junto a las figuras animadas de Gorillaz frente a un concierto multitudinario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El momento ha llegado. Para muchos llega uno de los fines más esperados del año, el momento en que podrán ver a sus bandas favoritas y cantar sus canciones a todo pulmón en el Corona Capital.

Sin embargo, para poder vivir la experiencia al máximo es importante estar preparado y tomar diversas precauciones como horarios, rutas y todo lo referente a las reglas del establecimiento.

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Es por eso que aquí te dejamos la información más importante para que tengas la mejor experiencia sin contratiempos.

La ilustración vibrante del Corona Capital 2026 muestra a Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes encabezando tres escenarios, con la silueta de la CDMX y fuegos artificiales de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A qué hora inicia el acceso al evento

El acceso al Corona Capital 2026 comienza a las 14:00 horas.

Los primeros conciertos están programados para iniciar a las 15:20 horas, los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los actos estelares inician a las 23:00 horas y el cierre está previsto cerca de la 01:00 horas del día siguiente. Los horarios pueden tener ajustes de última hora.

Cuáles son las mejores rutas para llegar al Corona Capital

La ruta más práctica depende de la puerta que tengas asignada, pero estas son las principales opciones para llegar al Corona Capital en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez:

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Metro Línea 9: es la opción más directa. Ciudad Deportiva: conviene para llegar a la Puerta 6 . Puebla: permite caminar hacia los accesos sobre Viaducto Río de la Piedad. Velódromo: alternativa si llegas desde el poniente de la ciudad. El Metro cierra alrededor de la medianoche, así que no es recomendable para el regreso si planeas quedarte hasta los últimos conciertos.

Metrobús Línea 2: las estaciones UPIICSA y El Rodeo son las más útiles. Desde ahí tendrás que caminar al Autódromo, sobre todo hacia la Puerta 15 , en la zona de Añil.

Auto: considera tráfico intenso antes de la apertura y a la salida. El estacionamiento general tiene acceso por la Puerta 15 ; también hay espacios en las puertas 7, 8 y 9, con modalidades específicas según el tipo de acceso. Los lugares son limitados.

Taxi o app de transporte: conviene establecer un punto de subida y bajada fuera del perímetro inmediato del Autódromo. Al final del festival, las calles cercanas suelen saturarse y las tarifas dinámicas aumentan.

Las puertas peatonales principales son la 6 y la 15, ambas sobre avenida Río Churubusco. Revisa tu boleto, el mapa oficial y las indicaciones del festival antes de salir.

Una infografía de Infobae detalla las opciones de transporte público y privado para asistir al festival Corona Capital en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la lista de objetos prohibidos para el Corona Capital

Para el Corona Capital no permiten ingresar con:

Alimentos ni bebidas del exterior, incluidos alcohol, energéticos y electrolitos.

Cigarros, encendedores, vapeadores y líquidos para vaporizadores.

Perfumes, desodorantes, bloqueador solar en aerosol, pinturas en aerosol y otros aerosoles.

Medicamentos de venta libre y gotas para los ojos. Los medicamentos con receta requieren comprobante médico.

Paraguas, sombrillas, sillas, cobijas, casas de campaña y hieleras.

Mochilas o bolsas mayores a 30 × 30 cm , así como las de varios compartimentos.

Botellas de vidrio, latas, vasos y recipientes rígidos; odres, anforitas y bota bags.

Cámaras profesionales, lentes intercambiables, equipo de audio o video, drones, selfie sticks y tripiés.

Laptops, tabletas, iPads, lectores electrónicos y pilas sueltas; sí se permiten baterías externas para celular.

Armas, navajas, objetos punzocortantes, gas pimienta, pirotecnia, cadenas largas y joyería con picos.

Rayos láser, cornetas, pelotas, frisbees, binoculares, plumones, plumas, volantes y calcomanías.

Mascotas, salvo animales de servicio con documentación.

Sustancias ilegales y objetos relacionados con su consumo.

Una botella de plástico reciclable de hasta un litro puede ingresar vacía. También se permite bloqueador en crema y gel antibacterial de hasta 100 ml.

(Redes sociales Corona Capital)

Consejos para prevenir el robo de tu celular en eventos masivos como el Corona Capital

Antes de salir

Activa el bloqueo con PIN, huella o reconocimiento facial. Evita códigos fáciles como tu fecha de nacimiento.

Configura la localización y el borrado remoto: Buscar en iPhone o Encontrar mi dispositivo en Android.

Haz un respaldo de tus fotos, contactos y archivos importantes.

Anota o guarda en otro dispositivo el IMEI de tu celular. Puedes consultarlo marcando *#06#.

Lleva una batería externa para no quedarte sin comunicación al final del evento.

Durante el festival

Guarda el celular en una cangurera cruzada al frente , una bolsa interior con cierre o un bolsillo delantero profundo. No lo lleves en la mochila exterior ni en la bolsa trasera del pantalón.

Mantén el cierre de la cangurera hacia tu cuerpo y, si es posible, usa un seguro pequeño o un clip.

Evita sacarlo en zonas de mayor empuje: entrada, salida, filas, baños, transporte público y durante los cambios de escenario.

Si vas a grabar o tomar fotos, sujétalo con firmeza y guárdalo de inmediato. No lo dejes sobre barras, mesas o el piso.

Desconfía de empujones, distracciones o personas que se acercan demasiado. Los robos suelen ocurrir en grupo.

Acuerda con tus acompañantes un punto de reunión y una hora, por si alguien se queda sin batería o pierde el celular.

Si te lo roban

Usa otro teléfono para activar la localización y el modo perdido cuanto antes.

Bloquea tu línea con tu compañía telefónica y solicita el bloqueo del IMEI.

Cambia las contraseñas de correo, redes sociales, banca móvil y apps de pago.

No compartas códigos de verificación ni datos personales si recibes mensajes que dicen haber encontrado tu celular. Puede ser un intento para desbloquearlo.

Presenta la denuncia con el IMEI, número telefónico, marca, modelo y cualquier evidencia de ubicación disponible.