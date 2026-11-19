Elecciones 2027: INE establece nuevas reglas para garantizar la paridad en candidaturas. (EFE/Francisco Guasco)

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La contienda por las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027 tendrá nuevas reglas para los partidos políticos. El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó criterios para evitar que las candidaturas femeninas se concentren en estados donde las fuerzas políticas tienen menos posibilidades de ganar.

La medida establece que cada partido deberá postular al menos a nueve mujeres y demostrar que la distribución de sus candidaturas responde a criterios de competitividad.

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La decisión busca que la paridad no se cumpla únicamente en los números, sino también en las oportunidades reales de llegar al poder. Con el acuerdo INE/CG664/2026, aprobado el 19 de noviembre de 2026, el organismo electoral tendrá facultades para revisar cómo se reparten las postulaciones entre las entidades y solicitar ajustes cuando detecte incumplimientos.

Partidos tendrán que demostrar que sus candidatas pueden ganar

Uno de los principales cambios es que los partidos ya no podrán limitarse a cumplir con una cuota de mujeres sin explicar en qué estados las postularán. Antes de emitir sus convocatorias, deberán establecer dónde competirán mujeres, dónde lo harán hombres y en qué entidades, si así lo deciden, no presentarán candidaturas.

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El INE revisará que las razones detrás de esa distribución sean objetivas, verificables y suficientes. El propósito es impedir que las mujeres sean enviadas únicamente a entidades donde sus partidos tienen menos posibilidades de triunfo, una práctica que podría cumplir formalmente con la paridad, pero mantener las desventajas en la competencia electoral.

INE dicta nuevas reglas para garantizar la paridad: partidos deberán postular a 9 mujeres en 2027. (INE)

Cuando llegue el registro de candidaturas, la autoridad electoral analizará todas las postulaciones de cada partido en conjunto. En esa revisión comprobará que se respetaron los criterios establecidos y que se alcanzó el mínimo de nueve mujeres para las 17 gubernaturas.

Las nuevas disposiciones también contemplan situaciones específicas:

Coaliciones y candidaturas comunes: las postulaciones se contabilizarán para todos los partidos nacionales que participen formalmente en ellas.

Incumplimiento de la cuota: si un partido no registra al menos nueve mujeres, deberá corregir sus candidaturas.

Falta de competitividad: también habrá requerimientos si no se respetan los criterios establecidos para distribuir las postulaciones.

Correcciones: el INE instruirá al organismo electoral local correspondiente para que solicite los cambios, identificando las candidaturas involucradas.

Además, los partidos deberán considerar las alertas de violencia de género y los registros de violencia política contra las mujeres. Esto permitirá identificar posibles riesgos y establecer medidas de prevención, acompañamiento y protección para quienes participen en la contienda.

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Diputaciones federales también tendrán nuevas reglas de paridad

Los cambios aprobados por el Consejo General del INE no se limitan a las gubernaturas. Para las elecciones federales de 2027, los partidos y coaliciones deberán cumplir con nuevos criterios de paridad y acciones afirmativas en las candidaturas a diputaciones.

INE aprueba formulación para candidaturas en 2027. (Crédito: INE)

En total, tendrán que registrar 54 fórmulas de personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados. La distribución contempla al menos:

34 fórmulas de personas indígenas.

Cuatro fórmulas de personas afromexicanas.

Ocho fórmulas de personas con discapacidad.

Tres fórmulas de personas de la diversidad sexual.

Cinco fórmulas de personas migrantes mexicanas residentes en el extranjero.

También habrá disposiciones para evitar que la integración de las candidaturas reduzca la participación de las mujeres. Las fórmulas para diputaciones deberán estar integradas por personas del mismo género, aunque se permitirá que una candidatura propietaria masculina tenga una suplente mujer.

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En caso de que un partido registre un número impar de candidaturas, la fórmula restante deberá corresponder a mujeres. Además, las listas de diputaciones plurinominales que fueron encabezadas por hombres en las elecciones de 2023-2024 tendrán que ser encabezadas por fórmulas femeninas en el proceso electoral de 2026-2027.

La consejera Carla Humphrey Jordan destacó que estas medidas buscan fortalecer una democracia más incluyente. No obstante, advirtió que conservar el mismo número de postulaciones de acciones afirmativas que en el proceso anterior no representa necesariamente un avance suficiente en el reconocimiento progresivo de los derechos políticos.

Estas son las fechas clave para el registro de candidaturas en 2027

El INE deberá aplicar reglas claras en materia de paridad de género. (Foto: Cuartoscuro)

Los partidos políticos también tendrán que cumplir con un calendario específico para registrar a sus aspirantes a diputaciones federales. El periodo para presentar las solicitudes ante la autoridad electoral será del 22 al 29 de marzo de 2027.

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Posteriormente, el Consejo General celebrará las sesiones especiales de registro el 3 de abril. Entre las fechas que deberán tener presentes las fuerzas políticas destacan:

26 de marzo de 2027: fecha límite para solicitar el registro supletorio de candidaturas de Mayoría Relativa ante el Consejo General.

3 de abril de 2027: sesiones especiales para aprobar el registro de candidaturas.

6 de mayo de 2027: último día para presentar renuncias que permitan realizar sustituciones.

7 de mayo de 2027: a partir de esta fecha procederá la cancelación del registro de la candidatura correspondiente.

El INE también retomó evaluaciones sobre el impacto de las acciones afirmativas en la representación legislativa. Estudios especializados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y El Colegio de México (Colmex) identificaron que estas medidas han permitido aumentar la presencia de personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual y mexicanas residentes en el extranjero en el Congreso.

Sin embargo, los estudios advierten que tener más representantes de estos sectores no garantiza que sus necesidades se traduzcan en iniciativas, reformas, presupuestos o decisiones legislativas. El reto para 2027 será doble: abrir más espacios para grupos históricamente excluidos y conseguir que esa representación también tenga efectos concretos en las decisiones públicas.

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