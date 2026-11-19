El video fue difundido en redes sociales y posteriormente la fiscalía mexiquense confirmó que ya hay dos personas detenidas y procesadas. Crédito: Redes sociales

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la detención de Raúl “N” y Christian Michel “N” por su probable participación en un enfrentamiento armado registrado el 2 de agosto en la colonia San Rafael Chamapa, Naucalpan, que dejó dos muertos. Además, reveló que obtuvo de un juez de control la vinculación a proceso de ambos sujetos por el delito de homicidio.

El hecho, derivado de un presunto conflicto entre particulares, quedó grabado por una cámara de seguridad la madrugada de ese día, a las 04:02 horas, y recientemente circuló en video en redes sociales y medios de comunicación.

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Según un comunicado de la dependencia estatal compartido este 19 de noviembre, los hechos ocurrieron en la calle Río Tula. Raúl “N” viajaba junto con una de las víctimas y dos personas más a bordo de una Chevrolet Trax color arena, mientras esperaba la apertura de un portón eléctrico cuando se desató la agresión.

El registro de la cámara ubicada en el lugar muestra el momento exacto en que inició el conflicto, antes de las primeras horas del amanecer.

Raúl “N” y Christian Michel “N” pertenecen a bandos distintos dentro del enfrentamiento.

Un vehículo negro se estacionó y de ahí descendieron tres hombres armados y dos mujeres

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, unos metros adelante de la Chevrolet Trax se estacionó un automóvil negro. De ahí bajaron tres hombres, entre ellos Christian Michel “N”, quienes portaban armas de fuego, además de dos mujeres. El grupo comenzó a golpear el primer vehículo en medio del presunto conflicto entre particulares, según detalla la FGJEM en su comunicado.

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En algún momento, Christian Michel “N” habría accionado su arma y logró abrir las puertas traseras de la Chevrolet Trax. Ahí presuntamente agredió a la víctima y a sus acompañantes. Ante esto, Raúl “N” sacó un arma de fuego y disparó contra uno de los hombres del grupo contrario, quien perdió la vida en el lugar.

Al percatarse de la agresión, los acompañantes de Christian Michel “N” dispararon contra Raúl “N”. Uno de los pasajeros de la Chevrolet Trax intentó huir acelerando y chocó contra el portón eléctrico de la vivienda. En ese momento recibió disparos de arma de fuego que lo privaron de la vida, con lo que la cifra de muertos ascendió a dos personas.

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Antes de la confirmación oficial, circularon versiones no verificadas sobre la búsqueda de los involucrados

Antes de que la Fiscalía confirmara las detenciones, en redes sociales circularon versiones no oficiales que señalaban que la dependencia estatal estaría buscando a los involucrados en el enfrentamiento. En ese momento, las autoridades no habían confirmado los hechos de manera oficial ni se conocía el estatus de la investigación.

El enfrentamiento ocurrió el pasado 2 de agosto de 2026 en la colonia colonia San Rafael Chamapa. Crédito: Redes Sociales

El video del enfrentamiento se difundió ampliamente en plataformas digitales, lo que generó especulación sobre la identidad de los participantes y el posible motivo del conflicto entre los dos grupos. La falta de información oficial en los primeros días tras el hecho alimentó versiones sin confirmar sobre el avance de las pesquisas.

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La Fiscalía detuvo a Raúl “N” el 9 de agosto y a Christian Michel “N” el 12 de agosto

Una vez que la Fiscalía Edomex tuvo conocimiento de los hechos, inició las pesquisas que permitieron identificar a Raúl “N” y Christian Michel “N” como posibles intervinientes. La dependencia solicitó y obtuvo de una autoridad judicial la orden de aprehensión correspondiente contra ambos sujetos.

Raúl "N" y Christian Michel "N" se encuentran vinculados a proceso y reclusos en penales mexiquenses. Crédito: FGJEM

Raúl “N” fue detenido el 9 de agosto. Tres días después, el 12 de agosto, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Christian Michel “N”. Tras su detención, ambos fueron ingresados a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social, a disposición de la autoridad judicial correspondiente. Las autoridades no revelaron el penal mexiquense en que se encuentran recluidos.

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Ambos sujetos fueron vinculados a proceso el 13 de agosto por el delito de homicidio

Tras recabar y aportar los datos de prueba necesarios, la FGJEM obtuvo, el 13 de agosto, la vinculación a proceso de ambos sujetos por el delito de homicidio. Los procesados permanecen en plazo de investigación complementaria y con medida cautelar de prisión preventiva.

A pesar de las imágenes que revelaron la magnitud del enfrentamiento, en el que hubo armas largas y cortas, la dependencia estatal señaló que Raúl “N” y Christian Michel “N” debían ser considerados inocentes en tanto no existiera una sentencia condenatoria en su contra.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México indicó que continuaba con las investigaciones para detener a los demás intervinientes en estos hechos.

La institución puso a disposición de la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, y el número telefónico 800 7028770, con el fin de que la ciudadanía pudiera denunciar a estos individuos en caso de reconocerlos como probables implicados en otro hecho delictivo.

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