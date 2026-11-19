Legislador de Morena propone que titulares de la FGR y de Fiscalías estatales sean elegidos por voto popular. Crédito: X/ @eleconomista

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En el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) continúan con la narrativa de que la democracia solo se expresa mediante el voto popular, por ello, proponen que cualquier cargo público sea elegido de esa manera.

Lo anterior, porque este jueves, el diputado federal de Morena, Carlos Ignacio Mier Bañuelos, propuso que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las Fiscalía estatales sean elegidos mediante voto popular.

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Legislador de Morena propone que titulares de la FGR y de Fiscalías estatales sean elegidos por voto popular

Pero la propuesta de Mier Bañuelos no paró ahí, ya que también planteó extender este mecanismo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y sus homólogos en las entidades federativas, bajo el argumento de fortalecer la legitimidad democrática de las instituciones.

“La más importante es la tribuna de la plaza pública. Hoy la ciudadanía participa directamente en la elección de quienes imparten justicia, la pregunta es por qué no ampliar esa participación a la Fiscalía General de la República y a la Auditoría Superior de la Federación, así como sus homólogos en las entidades federativas”, dijo el diputado morenista.

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No busca socavar requisitos, ni comprometer independencia

Además, Mier Bañuelos aclaró que la elección ciudadana de los titulares de estos organismos no implicaría renunciar a los requisitos profesionales ni comprometer su independencia. Sin embargo, sí quedan supeditados al “clamor popular” que no siempre va en sintonía con lo que dictan las leyes.

“Hacerlo no significa sustituir la preparación técnica ni poner en riesgo la autonomía de estas instituciones, significa fortalecer la legitimidad de origen, preservar al mismo tiempo la experiencia profesional, la imparcialidad y la independencia que el ejercicio de estas responsabilidades exige”, agregó.

Carlos Ignacio Mier Bañuelos, diputado de Morena, propuso que el titular de la FGR sea elegido mediante voto popular. Crédito: Captura de Video

¿Cómo se elige al Fiscal General de la República?

Para el nombramiento del titular de la Fiscalía General de la República, el fundamento legal se encuentra en el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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Según ese numeral, para ser nombrado fiscal general es necesario cumplir con ciertos requisitos:

Ser ciudadano mexicano de nacimiento.

Tener al menos 35 años al momento de la designación.

Contar con al menos diez años de experiencia profesional como licenciado en Derecho.

Gozar de buena reputación y no tener condenas por delitos dolosos.

En caso de renuncia o remoción, el proceso arranca en el Senado de la República. La Cámara Alta cuenta con 20 días para integrar una lista de al menos 10 aspirantes que cumplan con los requisitos constitucionales. Dicho listado requiere el voto de dos terceras partes de los senadores presentes.

Posteriormente, el Senado envía esa lista al Poder Ejecutivo. El presidente de la República tiene 10 días para reducirla a una terna de tres candidatos y devolverla a la Cámara Alta.

Con la terna en mano, el Senado cita a comparecer a los candidatos y, en un plazo adicional de 10 días, celebra la votación final.

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Se requiere de mayoría calificada para designar al nuevo fiscal

Para que alguien resulte designado como fiscal General de la República, se requiere de mayoría calificada, es decir, el voto de las dos terceras partes presentes en la Cámara de Senadores.

Si el Ejecutivo no remite la terna dentro del plazo señalado, el Senado puede designar directamente a una persona de la lista original. Si la Cámara Alta no realiza la designación a tiempo, la ley permite que el presidente nombre de manera provisional al fiscal, hasta que se complete el proceso regular.

Morena y sus insistencia en la elección de funcionarios por voto popular

No es la primera vez que legisladores de Morena proponen que funcionarios de diversas dependencias lleguen a sus cargos mediante voto popular.

Ernestina Godoy fue elegida titular de la FGR siguiendo lo que dicta el artículo 102 constitucional. Crédito: FGR

El caso más reciente fue la elección del Poder Judicial, que derivó en una renovación completa de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); también llegaron, gracias a las urnas, nuevos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

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Sin dejar de mencionar que se renovaron cientos de puestos en distintos tribunales del país, aunque, para ello, antes, jueces –que provenían de la carrera judicial– tuvieron que renunciar a sus puestos de trabajo. Incluso, algunos todavía no son liquidados, pese a que la reforma al Poder Judicial, aprobada en 2024, lo contempla.

Continúa la narrativa de que todo alto funcionario sea elegido por voto popular, pues, en esta ocasión, un legislador de Morena propuso que los titulares de la FGR y de las Fiscalías estatales sean designados mediante las urnas.