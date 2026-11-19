(Presidencia)

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Claudia Sheinbaum llevó a China una serie de atuendos con bordados mexicanos, referencias regionales y colores que dialogan con el protocolo de la APEC 2026.

Durante su agenda en Shenzhen, la presidenta convirtió el vestuario en una extensión de la representación cultural de México ante líderes empresariales y mandatarios internacionales.

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La gira ocurre en un momento de acercamiento político y económico con China. Al cierre de la cumbre, Sheinbaum sostuvo que México no busca un tratado de libre comercio con el país asiático, aunque ambos gobiernos firman memorándums de cooperación en energía, ciencia, educación, ambiente y otros sectores.

La selección de prendas acompaña esa agenda. Los diseños incorporan técnicas artesanales, motivos florales y una paleta que va del azul marino y el blanco al guinda, rojo y magenta.

En cada aparición, la ropa mantiene cortes formales, con sacos estructurados, vestidos de líneas rectas y bordados como eje visual.

El azul marino abre la gira con flores bordadas desde Puebla

Para su llegada a Shenzhen y la ceremonia de bienvenida, Sheinbaum usó un traje sastre azul marino, compuesto por saco y pantalón recto. El diseño incluye dos franjas verticales en la parte frontal, con flores bordadas a mano en azul cielo, blanco y tonos cálidos.

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SHENZHEN, CHINA, 15NOVIEMBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, fue recibida por una delegación del gobierno chino, además de una presentación de niños, esto previó a su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) China 2026. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

La pieza lleva la firma de Yamu, proyecto encabezado por Enrique Solís Morales en Acalmán, Tlaxco, Puebla. El diseñador compartió a través de su cuenta de Facebook que recibió la invitación para elaborar la prenda semanas antes de la gira y reconoció el trabajo de las artesanas Esmeralda Paredes García y Bertha Paredes García.

“El sueño también se borda con el corazón”, escribió Solís Morales al mostrar el atuendo.

El azul marino sostiene la formalidad que pide una ceremonia de recepción. Los bordados rompen la uniformidad del traje sin desplazar su carácter institucional. La prenda también se distancia de los conjuntos ejecutivos lisos que suelen dominar las cumbres internacionales.

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La llegada de la mandataria mexicana generó conversación en redes chinas por su viaje en un vuelo comercial, el saludo durante la ceremonia y las fotografías con visitantes.

(Captura de pantalla/FB)

El atuendo guinda que usó con Donald Trump

Para la reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Sheinbaum eligió un conjunto guinda de dos piezas. La prenda incluye una chaqueta estructurada de cuello redondo, bordados florales del mismo color y una falda recta a la rodilla.

El boradado estuvo a cargo de la artesana Acateca Odetta de Guerrero quien a través de su cuenta de Facebook colocó:

“¡Y nos fuimos hasta Shenzhen, China! No fui yo, pero mi bordado sííí. Antes que nada, agradecida con Dios y con la vida, porque los tiempos son perfectos. Quiero agradecer a la presidenta Claudia Sheinbaum por su sensibilidad al elegir prendas que enaltecen, promueven y magnifican el arte textil mexicano", dijo.

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La artesana de Acatlán detalló que se encontraba con el corazón agradecido por la oportunidad y a su equipo.

“En cada prenda que usa van sueños, emociones e inspiraciones, y ver que nuestro trabajo es valorado es digno de aplaudirse”, colocó.

Además, una reportera le preguntó a la presidenta sobre donde se realizó dicho traje a lo que ella respondió: “Yo siempre llevo a México a todos lados. Es de Tlaxcala, fue hecho en Tlaxcala”.

(Captura de pantalla/FB)

La revista Caras relacionó el guinda con la identidad política de la presidenta y con el color que identifica a Morena. No obstante, la revista de moda señaló que no hay confirmación respecto a que esa fuera la intención.

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La porcelana china marcan los actos de gala

Para la fotografía oficial con líderes como Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin, Sheinbaum apareció con un conjunto blanco de bordados florales negros.

Algunos usuarios en redes sociales presumieron que el estilo de este look podría estar inspirado en la fusión de la porcelana china y el bordado mexicano.

El contraste da una lectura gráfica al atuendo y mantiene una línea sobria para uno de los actos con mayor exposición de la cumbre.

Respecto al artesano que confeccionó dicha prenda, hasta el momento se desconoce.