El regional mexicano y el pop español nuevamente se juntan para traernos un tema que busca conjuntar dos mundos. (Captura de pantalla)

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Edén Muñoz está listo para reencontrarse con el público de la Ciudad de México. Después de conseguir dos llenos consecutivos en la Monumental Plaza de Toros La México, el cantautor anunció que regresará al recinto el próximo 13 de marzo de 2027 para inaugurar oficialmente su gira La Magia de Conectar Tour. La noticia llega acompañada de una pregunta que seguramente ya se hacen sus seguidores: ¿cuánto costarán los boletos para volver a verlo en este escenario?

El intérprete sinaloense presentó los detalles de esta nueva fecha durante una conferencia de prensa realizada el 18 de noviembre. La expectativa es considerable, especialmente porque sus anteriores presentaciones dejaron momentos que difícilmente olvidarán los asistentes, entre ellos colaboraciones con Yuridia, Alfredo Olivas, Emmanuel, Yahir y Don Cosme Tadeo. Aquellas noches también marcaron un momento importante en su trayectoria como solista.

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El anuncio coincide con una etapa destacada para Edén, quien recientemente obtuvo su primer Latin Grammy como solista por Piedras a la Luna, ganador en la categoría de Mejor Álbum de Música Banda. Ahora, el cantante busca comenzar un nuevo capítulo musical con un espectáculo que tendrá como punto de partida uno de los recintos más emblemáticos de la capital mexicana.

Edén Muñoz anuncia su regreso a La México con La Magia de Conectar Tour

La cita será el sábado 13 de marzo de 2027 en la Monumental Plaza de Toros La México. Esta presentación marcará el arranque de La Magia de Conectar Tour, una nueva etapa de conciertos con la que el cantautor recorrerá distintos escenarios durante el próximo año.

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La nueva fecha también llega después de dos noches completamente agotadas, celebradas el 16 y 17 de octubre de 2026. En aquella ocasión, el cantante reunió a aproximadamente 80 mil personas, con alrededor de 40 mil asistentes por presentación, y convirtió el escenario de 360 grados en el centro de una celebración musical que reunió diferentes generaciones y estilos. Precios de los boletos para Edén Muñoz en La México 2027

Ruedo: $5,760 en efectivo / $5,962 con tarjeta.

Barrera: $4,080 en efectivo / $4,223 con tarjeta.

Primer tendido: $2,580 en efectivo / $2,671 con tarjeta.

Segundo tendido: $1,860 en efectivo / $1,926 con tarjeta.

Palcos: $3,600 en efectivo / $3,726 con tarjeta.

Lumbreras: $1,080 en efectivo / $1,118 con tarjeta.

PCD: $1,860 en efectivo / $1,926 con tarjeta.

General: $600 en efectivo / $621 con tarjeta.

Uno de los datos que más interesa a los seguidores son los costos para asistir al concierto. La lista contempla distintas localidades, desde las opciones de entrada general hasta los lugares más cercanos al escenario. Los precios proporcionados incluyen los cargos por servicio.

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De acuerdo con la información de venta, los boletos estarán disponibles a partir del viernes 20 de noviembre mediante Superboletos y en las taquillas de La México. Así, quienes quieran asegurar su lugar podrán elegir entre las diferentes localidades y considerar la diferencia de precio dependiendo del método de pago.

¿Quién es Edén Muñoz, el cantante que conquistó la música regional mexicana?

Edén Muñoz es un cantante, compositor y productor musical mexicano originario de Los Mochis, Sinaloa. Se ha consolidado como una de las figuras destacadas del regional mexicano gracias a su capacidad para combinar sonidos de banda, norteño, mariachi y otros estilos, además de imprimir un sello personal a sus composiciones.

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Su trayectoria alcanzó gran popularidad como vocalista y líder de Calibre 50, agrupación con la que cosechó importantes éxitos y consolidó su nombre dentro de la música de banda. En 2022 decidió comenzar una nueva etapa como solista, una faceta en la que ha explorado diferentes sonidos y fortalecido su identidad artística con canciones como Chale, Como en los viejos tiempos y Piedras a la Luna.

En su camino individual, Edén ha conseguido importantes reconocimientos, entre ellos su primer Latin Grammy como solista por Piedras a la Luna. Además de su faceta como intérprete, es reconocido por su trabajo como compositor para otros artistas. Su conexión con el público y su versatilidad musical lo han convertido en uno de los exponentes más populares del regional mexicano.

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