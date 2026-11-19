El diputado de Morena Ricardo Monreal considera necesario que haya un consenso con la oposición para designar a la nueva presidencia del INE. Crédito: X/ Cámara de Diputados.

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El pasado 12 de noviembre, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, anunció que pediría a la Cámara de Diputados crear una Comisión Especial por la Verdad y la Democracia para que se investiguen las elecciones presidenciales de 2006, en las cuales el expresidente Vicente Fox, aceptó en una entrevista haber favorecido al candidato de su partido, Felipe Calderón Hinojosa, por encima del entonces perredista Andrés Manuel López Obrador.

Ante ello, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el morenista Ricardo Monreal, aseguró en conferencia de prensa que la Cámara de Diputados prevé discutir la creación de dicha comisión en los próximos días y aseguró que se conformará a pesar de que no esté incluida la oposición. “Es una decisión de Morena como partido mayoritario”, consideró el morenista.

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“Ya tomaremos providencias”, respondió Monreal al ser consultado sobre el avance de la comisión que su partido busca impulsar para revisar el proceso electoral de 2006 y las denuncias de fraude que han sostenido integrantes de la izquierda durante dos décadas.

Morena llevará la propuesta a la Junta de Coordinación Política

Monreal indicó que el grupo parlamentario ha tenido una carga de trabajo amplia, aunque sostuvo que existe una definición política de Morena para promover la comisión especial.

“Es una decisión de Morena como partido mayoritario impulsar esta comisión”, dijo el diputado. Agregó que la propuesta se presentaría ante la Junta de Coordinación Política, instancia encargada de construir acuerdos entre las fuerzas representadas en la Cámara de Diputados.

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Oposición y Morena se ponen de acuerdo en caso INE: Monreal ve muy cerca la convocatoria para elegir presidencia. (Foto: Cámara de Diputados)

El legislador anticipó que, una vez planteada ante ese órgano, la creación de la comisión será votada por el pleno. La mayoría de Morena y sus aliados permitiría aprobar el acuerdo sin el respaldo de los partidos opositores.

La iniciativa surgió después de que la dirigencia nacional morenista pidió a su bancada promover un mecanismo legislativo para indagar los hechos relacionados con la contienda presidencial de 2006, en la que Andrés Manuel López Obrador perdió frente a Felipe Calderón por una diferencia menor a un punto porcentual.

La dirigencia del partido ha sostenido que la comisión buscará esclarecer posibles intervenciones políticas e institucionales durante esa elección. También ha planteado que el objetivo no sería judicializar el caso, sino reconstruir los hechos y establecer responsabilidades políticas.

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La comisión podría instalarse sin diputados de oposición

Monreal fue cuestionado sobre la eventual negativa de legisladores opositores a participar en la comisión. El diputado respondió que la falta de representación de otras bancadas no impediría que el órgano se constituya.

“Sí, de acuerdo con la ley”, respondió al ser preguntado si la comisión se instalaría sin diputados de oposición. “La ley dice que las decisiones se toman por mayoría”.

Ariadna Montiel afirmó que Elba Esther Gordillo impulsó a Luis Ugalde como titular del IFE. | X-Morena

La declaración anticipa que Morena buscará usar su peso parlamentario para avanzar con la integración del grupo, incluso si no logra un consenso político previo con las demás fuerzas de la Cámara.

La investigación buscará revisar la elección presidencial de 2006

La comisión tendría como objetivo revisar las acusaciones de fraude electoral formuladas tras los comicios presidenciales de 2006. Morena considera que existen elementos que justifican una revisión política de lo ocurrido durante ese proceso.

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La elección enfrentó a López Obrador, entonces candidato de la coalición Por el Bien de Todos, con Calderón, abanderado del Partido Acción Nacional. El resultado oficial dio la victoria a Calderón tras un proceso marcado por impugnaciones, movilizaciones y reclamos de la izquierda.

La eventual comisión no sustituiría las resoluciones electorales emitidas en ese momento ni tendría facultades para modificar el resultado de la elección. Su función dependerá del acuerdo que apruebe el pleno y de las atribuciones que los diputados establezcan para solicitar documentos, convocar a comparecencias o elaborar un informe final.

Monreal no precisó la fecha de la reunión de la Junta de Coordinación Política en la que Morena presentará la propuesta. Sí confirmó que su bancada buscará iniciar el procedimiento legislativo en los próximos días y que la definición dependerá de una votación por mayoría.

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