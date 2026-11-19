EEUU ha derribado drones con tecnología láser. (Imagen ilustrativa) Crédito: X - @JointTFSB

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En lo que va del 2026 han sido identificados más de 30 mil vuelos sospechosos de drones en la frontera entre México y Estados Unidos, presuntamente implementados por miembros de cárteles mexicanos.

Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS, por sus siglas en inglés), detalló ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes que los sistemas se utilizan tanto para actividades de vigilancia como para cometer ataques contra autoridades.

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“Los cárteles mexicanos continúan explotando drones disponibles comercialmente, y la CBP detectó más de 30 mil vuelos sospechosos de drones en 2026 a lo largo de la frontera suroeste. Estas tecnologías se utilizan para vigilar a las fuerzas del orden estadounidenses e intentar el contrabando transfronterizo de drogas. Dentro de México, se han utilizado drones armados contra las autoridades mexicanas y cárteles rivales”, explicó.

El secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Markwayne Mullin, presta juramento antes de testificar ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, en una audiencia titulada «Amenazas globales para la seguridad nacional: 25 años después del 11 de septiembre», en el Capitolio, en Washington D. C., Estados Unidos, el 18 de noviembre de 2026. REUTERS/Nathan Howard

El funcionario estadounidense también comentó que los cárteles podrían aprovechar los avances en la tecnología que se implementa en los dispositivos, por lo que advirtió su preocupación ante posibles ataques a sus agentes.

“Los avances en la tecnología de drones, incluidas mejores cámaras, tiempos de vuelo más prolongados, características anti interferencias y mayores cargas útiles, probablemente aumentarán el interés de los cárteles en estos sistemas y pondrán en riesgo a nuestros agentes de las fuerzas del orden”, advirtió.

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La presencia de estos dispositivos en la frontera no es nueva. En julio de 2024, Steven Willoughby, entonces director ejecutivo del programa antidrones del DHS, testificó ante el Congreso que la agencia rastreó más de 27 mil drones a menos de 500 metros de la frontera suroeste solo en el segundo semestre de ese año.

Ese mismo mes, Carl Landrum, vicepresidente de programas civiles y estrategia de Dedrone —proveedor de sistemas antidrones—, citó ante una audiencia del Congreso datos de CBP que mostraban 37 mil avistamientos en los nueve meses anteriores.

Del CJNG a Los Viagras: los cárteles identificados en el uso de drones para agredir comunidades

REUTERS/Stringer

Según el registro de conflictos de ACLED, el uso de drones por parte de grupos criminales en México comenzó hace aproximadamente una década, esto como herramienta para el contrabando de drogas a EEUU; sin embargo, entre el año 2021 y el 21 de agosto de 2026 se registró su uso en eventos armados en 17 de los 32 estados del país.

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Su incursión en ataques armados, de acuerdo con la investigación, ocurrió principalmente en Michoacán, Guerrero y Sinaloa. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana y Los Viagras fueron los principales grupos identificados por implementar drones para agredir comunidades en territorios rivales y no contra las fuerzas de seguridad.

Blindar la frontera con vigilancia y sistemas antidrones: Defensa dijo que no había tenido resultados en México

Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa. REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

Para combatir la presencia de drones en la frontera se implementó la operación antidrones “Águila Alta”, con el objetivo de detectar y neutralizar estos dispositivos. La acción comenzó en Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, pero se desplazó a otras zonas como Tijuana, Baja California, y San Diego, California.

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Las operaciones desde México contemplaron el despliegue de alrededor de 800 militares en la frontera con equipo antidrones semifijo y móviles, con capacidad para inhibir estos dispositivos en 3 kilómetros.

Además, desde el año 2025 fueron enviados 10 mil elementos de la Guardia Nacional (GN) y cerca de 3 mil de personal militar a la frontera para realizar labores de vigilancia.

Imagen de archivo de integrantes de la Guardia Nacional de México (GN) en el estado de Nuevo León (México). EFE/ Miguel Sierra

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), detalló en la conferencia de prensa matutina del 11 de septiembre que el operativo no había dado resultados del lado mexicano y que tampoco se identificó un aumento del uso de drones por grupos criminales.

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Un mes después, en octubre, la Administración Federal de Aviación (FAA) anunció la prohibición de sobrevuelos de drones no autorizados a lo largo de toda la frontera en medio de una ofensiva por blindar este cruce, en el que también se prevé el uso de un sistema láser de alta energía contra los dispositivos.