La participación de Claudia Sheinbaum en el foro multilateral Asia-Pacífico reavivó en redes sociales el recuerdo de episodios del expresidente priista en sus giras internacionales, con una comparación impulsada por usuarios sin respaldo oficial

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Tras la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la APEC 2026, usuarios de redes sociales volvieron a compartir episodios del expresidente Enrique Peña Nieto durante sus actividades en el extranjero. Los momentos fueron documentados por medios en su momento. La comparación con la actualidad la plantean usuarios y no corresponde a una valoración oficial ni verificada.

El “Huān Yíng” que se escuchó como “Juan” (2013)

La ceremonia de recepción en Campo Marte, realizada durante la visita de Estado del presidente chino a México, genera confusión entre asistentes por la pronunciación de una expresión de bienvenida

El episodio más recordado ocurrió el 4 de junio de 2013, durante la ceremonia de bienvenida a Xi Jinping en Campo Marte, en el marco de su visita de Estado a México (4 al 6 de junio).

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Peña Nieto intentó dirigirse al mandatario chino en mandarín. Según el medio Latin Times, quienes presenciaron el acto pensaron que había pronunciado “Juan Yin”. El video se difundió ampliamente en redes.

De acuerdo con Alto Nivel, personas con conocimientos de mandarín explicaron que el texto era “Huān yíng” (“bienvenido”) y que el error estuvo en la entonación. El medio añadió que la Presidencia publicó un video con el discurso subtitulado.

Dos viajes a China, con contexto distinto (2013 y 2014)

Peña Nieto China (Foto: Cuartoscuro)

Peña Nieto viajó a China en abril de 2013, donde se reunió con Xi Jinping en Sanya, y regresó en noviembre de 2014 para la APEC en Pekín y una visita de Estado.

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El segundo viaje ocurrió en medio de protestas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Según reportó ADN Político, la oposición cuestionó la salida del país, mientras líderes del Senado la respaldaron. Durante la visita se firmaron 14 acuerdos, de acuerdo con documentos del Senado, y se abordó la cancelación de un contrato ferroviario con una empresa china.

El saludo a seis manos en Ottawa (2016)

Enrique Peña Nieto, Justin Trudeau y Barack Obama en Ottawa celebraron una cumbre de América del Norte (Reuters)

El 29 de junio de 2016, durante la Cumbre de Líderes de América del Norte, Justin Trudeau intentó saludar a Barack Obama y a Peña Nieto de forma simultánea. Según SDP Noticias, el entonces presidente tomó la mano izquierda de Trudeau y el gesto terminó en un saludo entre seis manos.

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Después, de acuerdo con Prensa Libre, Peña Nieto bajó del estrado mientras Obama y Trudeau se quedaron observando el Parlamento canadiense. Regresó a su lugar. Medios reportaron que el momento generó bromas en redes, y La Prensa de Nicaragua señaló que los tres líderes lo tomaron con humor.

“Hillary Trump” (2016)

El desliz ocurrió en un discurso tras la visita de Donald Trump a México en 2016; el mandatario se corrigió de inmediato, pero la grabación ya circulaba en redes sociales y trascendió fronteras

Tras reunirse con Donald Trump, entonces candidato, durante su visita a México, Peña Nieto se refirió a Hillary Clinton como “Hillary Trump” en un discurso. De acuerdo con El Heraldo de Honduras, se corrigió de inmediato, pero el video circuló en redes.

Otras cumbres con Estados Unidos

G20 en China (2016): una columna publicada en Vanguardia sostiene que Peña Nieto ofreció una disculpa a Obama por la visita de Trump. Es un relato de autor y no hay confirmación oficial en las fuentes revisadas.

G20 en Hamburgo (2017): Trump respondió “absolutamente” cuando le preguntaron si México pagaría el muro, sentado junto a Peña Nieto. El canciller Luis Videgaray dijo que ni él ni el presidente lo escucharon y que no fue tema de la reunión.

Lo que se sabe y lo que no

Los episodios fueron reportados por medios en su momento.

Las comparaciones con Sheinbaum son publicaciones de usuarios y circulan en plataformas digitales, por lo que pueden no estar verificadas de forma independiente.

No hay pronunciamientos oficiales sobre esas comparaciones.