El CJNG y el CDS son las dos organizaciones más peligrosas de México, según la DEA. Imagen: Infobae México

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a dos organizaciones criminales con origen en Australia e Italia por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para el trasiego de drogas.

Se trata de Los Comancheros (Australia) y ‘Ndrangheta (Italia), señaladas por facilitar el narcotráfico a gran escala y el blanqueo de dinero. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la segunda célula controla parte significativa del tráfico de cocaína en Europa, mientras que la primera es acusada de contribuir a abrir el acceso a algunos mercados de drogas ilícitas más lucrativos del mundo.

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Los Comancheros y sus vínculos con los cárteles

Esta organización criminal, también conocida como el Club de Motociclistas Comanchero o Comanchero MC, tiene su origen en Australia pero mantiene presencia internacional en Asia, Europa y Norteamérica.

Foto: Departamento del Tesoro de EEUU

De acuerdo con las autoridades, ha facilitado el envío de cientos de kilogramos de cocaína desde Sudamérica a Estados Unidos, Australia y Europa mediante alianzas con el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Clan del Golfo (Colombia) y Los Choneros (Ecuador).

Los datos de las agencias estadounidenses les permitieron saber que el Cártel de Sinaloa envía células a Australia para facilitar la distribución local de drogas y mantener contacto con los Comancheros, así como con otras bandas de motociclistas que colaboran en la logística del narcotráfico.

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Su alianza se debería a que Australia y Nueva Zelanda se encuentran entre los mercados de drogas más lucrativos, por lo que los cárteles estarían apostando a tener más ganancias al poder cobrar más por la distribución de drogas y a su creciente demanda.

Además, se les acusa de haber participado en otras actividades delictivas a nivel mundial, como son asesinatos, tráfico de armas y lavado de dinero.

Líderes identificados de Los Comancheros que también fueron sancionados por EEUU. Foto: Departamento del Tesoro de EEUU

Los líderes sancionados de esta organización criminal son:

Alexandre Varela Villar : identificado como Comandante Mundial de los Comancheros con base en España.

Allan John Norman Meehan : presidente mundial del grupo con sede en Australia.

Pasilika Naufahu : señalado como presidente nacional de la filial neozelandesa de los Comancheros, quien en coordinación con su hermano, Vetekina Naufahu, habría facilitado la importación de cientos kilogramos de drogas a Nueva Zelanda y estableció vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Marco Francis Coffen: asociado de los Comancheros que estaría involucrado en el suministro de plataformas de comunicación encriptadas a narcotraficantes a múltiples organizaciones criminales australianas, así como de protegerlos de ser escuchados por la policía.

La célula Italiana de ‘Ndrangheta

Foto: Departamento del Tesoro de EEUU

La célula de ‘Ndrangheta tiene su origen en Italia y es identificada como una mafia con operaciones en más de 80 países en creciente expansión. Las autoridades acusan que mantiene un código de silencio, así como una dependencia a profundos lazos familiares que le ha permitido mantener el secreto, fomentar la lealtad, resistir infiltraciones y expandir su influencia a través de generaciones.

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Su expansión le ha permitido tener presencia en Europa, el hemisferio occidental y Australia, donde se dedica principalmente al narcotráfico. De acuerdo con estimaciones de EEUU, este grupo controla casi el 80% del comercio europeo de cocaína, pero también estaría incursionando en el mercado del fentanilo.

Esta organización criminal mantiene vínculos con el Cártel de Sinaloa y el CJNG, así como el Clan del Golfo. Las autoridades señalaron que en el pasado también tuvo alianzas con Los Zetas (conocidos actualmente como Cártel del Noreste) y con el Cártel del Golfo.

Foto: Departamento del Tesoro de EEUU

El Departamento del Tesoro sancionó a seis miembros de la facción canadiense de la ‘Ndrangheta, denominada Los Locales, junto con una red de empresas funerarias en Ontario, Canadá, utilizadas para encubrir sus actividades de narcotráfico, lavado de dinero, asesinatos y otros delitos.

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Angelo Figliomeni, conocido como “Don Angelino”, encabeza la lista de designados. Según el Tesoro, Figliomeni huyó a Canadá a principios de la década de 2000 para eludir una condena de 20 años por posesión de armas en Italia, y desde entonces construyó una estructura de poder que, según las autoridades, dicta decisiones dentro de la organización incluso desde el otro lado del Atlántico.

Cuatro de los seis designados forman parte de un órgano colegiado interno conocido como la Cámara de Control de Toronto: Cosimo Figliomeni, Francesco Commisso, Remo Commisso y Vincenzo “Jimmy” DeMaria. Este órgano resuelve disputas y toma decisiones estratégicas para la organización, incluso fuera de Canadá.

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Remo Commisso acumula dos condenas en Canadá: una de 1981 por conspiración para cometer asesinato y otra de 1984 por participar en un atentado con bomba que causó una muerte. Actualmente dirige redes de narcotráfico en Estados Unidos, incluido el estado de Nueva York, según el Tesoro.

DeMaria fue condenado en 1982 por asesinar a un hombre por una deuda de drogas de 2,000 dólares. Tras cumplir su condena, retomó un lugar prominente dentro de la estructura criminal.

Las funerarias Vescio, señaladas como herramienta de la organización

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo

Luigi Vescio Sr., apodado “The Undertaker”, es veterano de la organización y asociado directo de Figliomeni y DeMaria. El Tesoro designó también a su esposa Rose Vescio y a sus hijos Luigi Vescio Jr. y Laura Vescio, por administrar en su nombre una red de al menos tres funerarias en Ontario: Fratelli Vescio Funeral Homes en Woodbridge; Vescio Funeral Homes Ltd. en Toronto, y Vescio Funeral Home (Maple) en Maple. Vescio Sr. figura además como presidente de Phantom Limousine Services Inc., una empresa de alquiler de limusinas de lujo en Toronto.

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Los cinco primeros designados enfrentaron en 2019 cargos ante el Tribunal de Reggio Calabria por asociación de tipo mafioso vinculada a su pertenencia, liderazgo y promoción de la ‘Ndrangheta.