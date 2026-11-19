El Tri enfrentará al equipo más dominante en los últimos años. (REUTERS/Cristian De Marchena)

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El Clásico de la Concacaf volverá a robarse los reflectores en la antesala de un título oficial. La Selección Mexicana ya tiene marcados en el calendario el día, la hora y el escenario en los que se medirá ante Estados Unidos dentro de las Semifinales del Final Four de la Concacaf Nations League 2027.

La confirmación de este enfrentamiento de alto voltaje ha generado una enorme expectativa entre los aficionados de ambos países, ya que no solo representa una nueva edición de la máxima rivalidad futbolística de Norteamérica, sino que pondrá frente a frente a los dos conjuntos con estilos y presentes contrastantes dentro de la confederación.

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Mientras el combinado mexicano buscará defender la corona obtenida en la edición anterior, la escuadra estadounidense llega con la etiqueta de amplio favorito tras firmar una fase de cuartos de final impecable.

Corona regresó a la selección con el gol que le dio el pase a la siguiente ronda. (AP Foto/Jorge Mendoza)

¿Por qué México enfrentará a Estados Unidos en semifinales?

Una de las principales interrogantes entre los seguidores del balompié regional gira en torno a la razón por la cual las dos potencias del área se cruzarán desde la instancia de semifinales y no en una hipotética final. La respuesta radica estrictamente en el sistema de siembra y mérito deportivo establecido por la Concacaf, un formato en el que no existen sorteos ni llaves predeterminadas, sino emparejamientos definidos exclusivamente por el rendimiento estadístico obtenido en la serie de cuartos de final.

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Bajo este reglamento de competencia, los cuatro equipos clasificados al Final Four son ordenados del primero al cuarto puesto según los puntos sumados y su diferencia de goles en la ronda previa. De este modo, el primer sembrado se enfrenta al cuarto lugar, mientras que el segundo clasificado se mide ante el tercero. Al finalizar los partidos de vuelta de los cuartos de final, la tabla general de los vencedores quedó conformada de la siguiente manera:

Primer lugar — Estados Unidos: Sumó 6 puntos tras ganar sus dos compromisos frente a Haití, registrando una contundente marca de 8 goles a favor y 0 en contra (+8 de diferencia).

Segundo lugar — Canadá: También cosechó 6 unidades al imponerse en ambos duelos contra Guatemala, con un balance de 7 anotaciones a favor y 4 recibidas (+3 de diferencia).

Tercer lugar — Panamá: Acumuló 4 puntos en su serie ante Curazao, finalizando con 2 goles a favor y su portería imbatida (+2 de diferencia).

Cuarto lugar — México: Cerró la lista con apenas 3 unidades en su eliminatoria frente a Jamaica, dejando un saldo de 3 goles anotados y 3 recibidos (0 de diferencia).

El equipo norteamericano se verá las caras contra un dudoso Tri. (Crédito: Katie Stratman-Imagn Images)

De acuerdo con estos números, la Selección Mexicana fue el conjunto con el desempeño más discreto entre los cuatro semifinalistas. El cuadro dirigido por Rafael Márquez fue el único de los clasificados que sufrió una derrota en los cuartos de final —al caer 3-2 en el partido de ida—, el único que no logró terminar con diferencia de goles positiva y el único que no ganó su serie en el marcador global, avanzando gracias al criterio de desempate por goles de visitante tras imponerse 1-0 en la vuelta disputada en Monterrey.

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Este rendimiento resultó llamativo considerando que el Tricolor venía de ubicarse como la novena mejor selección en la pasada Copa del Mundo. Como consecuencia deportiva de haber ocupado el cuarto escalón de la clasificación, a México le correspondió medirse contra el líder absoluto de la eliminatoria: unos Estados Unidos que arrasaron en su llave y que, además, cuentan con el antecedente reciente de haber goleado 3-0 al propio conjunto mexicano en el duelo amistoso disputado apenas el mes pasado.

La diferencia de goles dejaron a México en el último lugar. (REUTERS/Cristian De Marchena)

Calendario completo y formato del Final Four en Los Ángeles

La fase definitiva de la Concacaf Nations League se llevará a cabo íntegramente durante la Fecha FIFA de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, bajo el formato de eliminación directa a un solo partido. La actividad arrancará el jueves 25 de marzo con la doble cartelera de semifinales:

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Canadá vs. Panamá: 25 de marzo de 2027, a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) / 19:00 horas (tiempo del Este de Estados Unidos).

Estados Unidos vs. México: 25 de marzo de 2027, a las 20:15 horas (tiempo del centro de México) / 22:15 horas (tiempo del Este de Estados Unidos).

Posteriormente, los cuatro representativos nacionales volverán a saltar al terreno de juego el domingo 28 de marzo de 2027 para definir las posiciones finales del campeonato. En caso de que la Selección Mexicana logre dar el golpe de autoridad y eliminar a los estadounidenses, la escuadra de Rafael Márquez disputará la Gran Final esa misma noche ante el ganador de la llave entre canadienses y canaleros.

Por el contrario, si el Tricolor llega a caer frente a su acérrimo rival, su participación no concluirá ahí, ya que deberá disputar el partido por el tercer lugar unas horas antes del duelo por el título, a las 15:15 horas (tiempo del centro de México).

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La Selección Mexicana tendrá que remontar ante Jamaica si es que quiere seguir con vida en la Concacaf Nations League luego de haber perdido 3-2 en la ida de los Cuartos de Final (REUTERS).

El reto más grande para Rafa Márquez

Con su sufrida clasificación ante Jamaica, la Selección Mexicana consiguió instalarse en el Final Four de la Concacaf Nations League por quinta ocasión consecutiva, manteniendo una asistencia perfecta en las instancias definitivas del torneo desde su creación.

En las cuatro ediciones previas, el combinado nacional logró avanzar hasta el partido por el campeonato en tres oportunidades; sin embargo, después de haber caído en sus dos primeras finales disputadas, fue hasta la edición anterior —bajo la gestión de Javier Aguirre— cuando finalmente pudo levantar el trofeo tras derrotar a Panamá. Asimismo, en la temporada 2022-2023, el conjunto mexicano disputó el compromiso por el tercer puesto y consiguió subir al podio.

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Ahora, con cuatro meses de preparación por delante antes de viajar a California, el cuerpo técnico encabezado por Rafael Márquez tendrá el desafío de corregir las desatenciones mostradas ante los caribeños, recuperar la contundencia ofensiva y llegar en plenitud física para encarar a un rival estadounidense que exigirá el máximo nivel competitivo desde el silbatazo inicial en el SoFi Stadium.