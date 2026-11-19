Mexico's President Claudia Sheinbaum attends the plenary meeting during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Shenzhen, Guangdong province, China on Thursday, Nov. 19, 2026. Ng Han Guan/Pool via REUTERS

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El nuevo partido político SOMOS le exigió al gobierno de México transparentar y entregar al Senado los compromisos de las reuniones bilaterales con China, Canadá y Vietnam durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026), que este año se realizó en Shezen, China.

En un comunicado, el partido acusó que la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la cumbre tuvo pocos acuerdos concretos y dejó desprotegida a la economía nacional de cara al foro de 2028.

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El pronunciamiento demanda publicar los convenios con metas y fechas verificables, diseñar una postura conjunta con Canadá ante la revisión del T-MEC, frenar la competencia desleal por triangulación y fijar una política de Estado hacia Asia-Pacífico con la iniciativa privada, el Congreso y la sociedad civil.

Recordó que México forma parte de este mecanismo desde 1993 y fungió como anfitrión en 2002; no obstante, reprochó que los gobiernos encabezados por Morena acumularon dos años de inasistencias en momentos de redefinición de cadenas de suministro, en lo que significó el primer viaje de un mandatario mexicano a China desde 2017.

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El aprtido resaltó que durante la sesión plenaria, la presidenta expuso el Plan México, enfocado en prosperidad compartida, soberanías energética y alimentaria, inversión pública, privada y mixta en infraestructura, incentivos por vocación regional y sustentabilidad ambiental.

No obtante, SOMOS expuso que estos propósitos carecen de efectividad sin certeza jurídica, reglas claras y jueces independientes, factores que determinan la llegada real de capitales frente a los discursos oficiales.

En el diálogo privado con el mandatario Xi Jinping, difundido por canales oficiales bajo un cariz de cordialidad, Beijing aseguró el respaldo mexicano al principio de una sola China y apoyos en foros multilaterales como la ONU.

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Por el contrario, la delegación mexicana volvió sin definiciones calendarizadas frente al déficit comercial bilateral, la defensa de las ramas textil, del calzado y juguetera, el balance entre las cadenas asiáticas y las normas de origen de Washington, la cooperación en transporte, salud, agua y energía limpia, o la contención de precursores de fentanilo.

Respecto al contacto con Vietnam, el gobierno no transparentó una agenda pública y el intercambio se perfiló hacia la logística de la cumbre que albergará dicho país en 2027.

Este vínculo arrastra un déficit comercial derivado de la triangulación de mercancías chinas hacia el mercado nacional y carece de respuestas ante la demanda de los industriales del acero, quienes reclaman detener la importación desleal de producto laminado en caliente procedente de firmas vietnamitas y malasias.

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A ello se sumó una reunión con Donald Trump de menos de una hora en medio de tensiones por aranceles.

El encuentro con el primer ministro Mark Carney reportó avances al ratificar la renovación del T-MEC, acelerar el Plan de Acción bilateral y abrir vías de cooperación en minerales críticos.

Pese a estos puntos, persiste la falta de una estrategia compartida ante la revisión del tratado norteamericano y los productos canadienses ingresan al territorio nacional sin condiciones de reciprocidad, a diferencia de Ottawa, delegación que en esa misma cita pactó con China la baja de aranceles para carne de cerdo, pescados y mariscos.

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La organización plantea que México cuenta con el peso geográfico y comercial para enlazar a América con Asia y sostener negociaciones simultáneas con Washington, Beijing y Ottawa.

Este papel requiere el seguimiento técnico de los acuerdos y una diplomacia de resultados medibles antes de recibir a las economías del Pacífico en territorio nacional.