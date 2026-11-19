Rosa Icela Rodríguez durante la mañanera del pueblo de este 19 de noviembre en Palacio Nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez dio a conocer que algunas caravanas migrantes podrían estar vinculadas con bandas delictivas, las cuales tienen un tipo de organización muy particular en los últimos meses.

Durante la mañanera del pueblo de este 19 de noviembre en Palacio Nacional, señaló que diversos líderes de estas movilizaciones suelen ser los dueños de líneas de autobuses en las que viajan las personas que esperan cruzar por la frontera norte hacía Estados Unidos.

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“Entonces la organización más que del crimen organizado que no tengo en este momento los datos, lo que sí vemos es un negocio, que evidentemente es un delito, pero que nosotros lo vemos a veces con otro tipo de fachada”, declaró la funcionaria.

Acciones de México para el control de las caravanas migrantes

La titular de Segob también indicó que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum continúa con la atención a los migrantes, bajo el principio de: respeto a los derechos humanos, sin violencia.

“México coopera como socio, como vecino de los Estados Unidos y de los países centroamericanos, pero no como una subordinación, sino como un acuerdo en donde hay una responsabilidad compartida”, recordó.

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Asimismo, aseguró que las autoridades mexicanas siempre están en disposición de abrir el diálogo, especialmente si se detecta una red de tráfico de personas dentro de las caravanas. “México ha detenido y seguirá deteniendo a las personas, que estén en este tipo de delitos. Entonces, el gabinete de seguridad está muy pendiente para que no haya impunidad al respecto”.