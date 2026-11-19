El Observatorio Nacional Ciudadano identificó las marcas en decomisos y circuitos de comercialización ilegal

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El ingreso de cigarros fabricados por la empresa surcoreana al mercado ilegal mexicano encendió las alertas del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), que pidió al Gobierno de México incorporar este problema en su agenda de diálogo y cooperación con Corea del Sur.

La organización advirtió sobre la presencia de marcas como Carnival, Pine y Time en distintos puntos del territorio nacional, así como en decomisos y circuitos de comercialización informal.

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Ante este escenario, consideró necesario investigar cómo estos productos, que salen legalmente de Asia, terminan en canales de distribución fuera de los controles aduaneros, fiscales y sanitarios.

Para el ONC, el fenómeno no representa únicamente un problema de evasión fiscal, sino también un desafío para la seguridad pública, la salud de los consumidores y la integridad de las cadenas internacionales de suministro.

Francisco Rivas, director general del organismo, planteó que las autoridades mexicanas deben trabajar directamente con sus contrapartes surcoreanas para identificar en qué puntos de la cadena comercial se pierde la trazabilidad de los productos y qué mecanismos permiten su desvío hacia mercados ilegales de América Latina.

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Contrabando de cigarros en México genera pérdidas millonarias

El Observatorio Nacional Ciudadano señaló que el comercio ilícito de tabaco ha ganado terreno en México y tiene consecuencias sobre la recaudación tributaria, los establecimientos que operan formalmente y las condiciones de seguridad.

El Observatorio Nacional Ciudadano alertó sobre la presencia de cigarros de una empresa surcoreana en el mercado ilegal mexicano y pidió al Gobierno de México fortalecer la cooperación con Corea del Sur para investigar las rutas de contrabando

De acuerdo con información recopilada por la organización, uno de cada cuatro cigarros comercializados en el país sería ilegal. Esta proporción representaría pérdidas fiscales superiores a 23 mil millones de pesos cada año.

A las afectaciones económicas se suma el riesgo para los consumidores, debido a que los productos que se venden al margen de la regulación mexicana no necesariamente cumplen con los controles sanitarios y las disposiciones establecidas para su comercialización.

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En este contexto, el ONC destacó la presencia de cigarros de la empresa surcoreana Korea Tobacco & Ginseng (KT&G) en distintos operativos de las autoridades mexicanas. Algunos cargamentos presuntamente destinados al mercado ilegal habrían utilizado mecanismos para ocultar la naturaleza de las mercancías, mediante alteraciones en etiquetas y documentos comerciales.

Entre las prácticas identificadas se encuentra la declaración de cargamentos de cigarros como si fueran otros productos, entre ellos textiles o plásticos, una maniobra que dificulta la identificación de su contenido durante los procesos de traslado y revisión.

Las rutas del contrabando de cigarros hacia México

Uno de los principales problemas identificados por el organismo se encuentra en las etapas posteriores a la salida de los productos de Corea del Sur.

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El ONC explicó que los cargamentos pueden comercializarse inicialmente por canales legales y después transitar por centros internacionales de comercio y reexportación. Durante ese recorrido pueden cambiar de destino, propietario o documentación, lo que abre oportunidades para desviarlos hacia redes de distribución ilegal.

Entre los puntos de tránsito señalados por la organización se encuentran la Zona Libre de Colón, en Panamá, así como centros de comercio en Belice y Aruba.

Desde estos lugares, los productos pueden ser canalizados hacia distintos mercados de América Latina y el Caribe, entre ellos Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile y México.

En territorio mexicano, el organismo identificó rutas que incluyen los puertos de Manzanillo, en Colima, y Lázaro Cárdenas, en Michoacán. También mencionó el transporte de carga aérea a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y los corredores terrestres de la frontera sur, particularmente en la zona limítrofe con Belice.

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Estas rutas forman parte de las líneas de investigación que, de acuerdo con el ONC, requieren mayor seguimiento e intercambio de información entre las autoridades de los países involucrados.

El Observatorio Nacional Ciudadano alertó sobre la presencia de cigarros de una empresa surcoreana en el mercado ilegal mexicano y pidió al Gobierno de México fortalecer la cooperación con Corea del Sur para investigar las rutas de contrabando

ONC advierte sobre vínculos entre el contrabando de tabaco y el crimen organizado

La comercialización ilegal de cigarros también representa un desafío de seguridad debido a su posible relación con otras actividades delictivas.

El Observatorio hizo referencia a la investigación de CW+ Noticias titulada La cadena perdida de los cigarrillos de KT&G en América Latina, que documenta cómo productos fabricados legalmente en Corea del Sur aparecen posteriormente en decomisos y circuitos informales de países como México, Panamá y Colombia.

Asimismo, retomó información de un informe de la organización Defensorxs, según el cual siete organizaciones criminales participan en actividades relacionadas con el contrabando de tabaco en México.

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Entre los grupos mencionados se encuentran el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, Cárteles Unidos y la Unión Tepito.

Para el ONC, estos señalamientos muestran que el comercio ilícito de cigarros no debe abordarse exclusivamente como un asunto aduanero o tributario, sino también desde una perspectiva de seguridad y cooperación internacional.

¿Qué pide el ONC al Gobierno de México y Corea del Sur?

Ante el crecimiento de este mercado ilegal, el Observatorio Nacional Ciudadano propuso que el Gobierno de México incorpore el contrabando de cigarros de KT&G en sus conversaciones con Corea del Sur.

Entre las medidas planteadas destaca la creación de mecanismos que permitan mejorar el seguimiento de los productos de tabaco destinados a América Latina, con el propósito de identificar a los intermediarios y detectar operaciones de reexportación que representen mayores riesgos.

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También consideró necesario fortalecer el intercambio de información entre las autoridades de ambos países y revisar los mecanismos de supervisión de las cadenas de distribución, especialmente en los puntos donde existe una mayor posibilidad de que las mercancías sean desviadas hacia canales ilegales.

Francisco Rivas sostuvo que mejorar estos controles permitiría proteger el comercio formal y los ingresos públicos de los países de América Latina y el Caribe, además de fortalecer la integridad de las cadenas internacionales de suministro.

El organismo también señaló que estas acciones contribuirían a reforzar los estándares de gobernanza y la confianza de los inversionistas.

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil dedicada a impulsar mejores condiciones de seguridad en México mediante el fortalecimiento del Estado de Derecho, la cultura de la legalidad, las instituciones de seguridad y la prevención del delito.

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