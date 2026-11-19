Tijuana necesita conseguir la victoria para mantener vivas sus esperanzas de ingresar a la fase final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los Xolos de Tijuana disputarán su pase a la Liguilla este viernes 20 de noviembre, cuando reciban al Atlante a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Caliente dentro de la última jornada de la Liga Mx.

El equipo fronterizo buscará aprovechar la localía para conseguir una victoria que lo acerque a la clasificación, aunque además del triunfo, requerirá una combinación de resultados en otros encuentros para asegurar su lugar en la siguiente fase.

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Qué necesita Tijuana para clasificar a liguilla

Xolos busca conseguir su clasificación en la última jornada. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Los Xolos de Tijuana afrontan la última jornada con 22 puntos y un escenario definido: necesitan sumar ante Atlante para conservar opciones de clasificar a la Liguilla.

La vía más accesible para los fronterizos es una victoria. Si Xolos derrota al Atlante, avanzará siempre que León y Pachuca no ganen sus respectivos compromisos. También puede obtener el boleto si León y Monterrey pierden, sin importar el resultado del cuadro hidalguense.

El empate complicaría el panorama para Tijuana. En ese caso, requerirá que Santos supere a León y que Pachuca caiga ante Toluca. Cualquier resultado distinto en alguno de esos encuentros impediría que los Xolos alcancen los puestos de clasificación.

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Una derrota ante Atlante terminaría con las aspiraciones del conjunto tijuanense. Xolos quedaría eliminado sin depender de las combinaciones que se presenten en el resto de la jornada.

Xolos busca recuperar el paso y mantener viva la ilusión de clasificar a la Liguilla

Xolos de Tijuana atraviesa una mala racha con solo una victoria en diez partidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Xolos de Tijuana atraviesan una temporada irregular que fue de más a menos, luego de un inicio que generó expectativas con cuatro victorias en sus primeros seis partidos, una racha que lo colocó entre los primeros lugares.

Sin embargo, su rendimiento cayó notablemente, y es que de sus últimos 10 encuentros, los fronterizos solamente han podido ganar en uno, lo cual complicó sus aspiraciones para entrar a liguilla.

Por ello, los Xolos llegan a este compromiso con la necesidad de recuperar el rumbo, por lo que el respaldo de la afición será uno de los factores principales para poder mantener viva la pelea por la clasificación.

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Atlante busca cerrar con dignidad tras quedar fuera de la pelea

Atlante busca cerrar de forma digna el torneo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El Atlante quedó eliminado en su temporada de regreso a la Primera División, debido a que los Potros de Hierro no lograron mantener regularidad a lo largo del torneo y los resultados no fueron suficientes para mantenerse en la disputa por la clasificación.

Pese a ello, el equipo dirigido por Miguel “Piojo” Herrera dejó señales positivas en distintos momentos de la campaña. Atlante fue capaz de sumar puntos ante rivales de mayor peso y mostró capacidad para competir en partidos de alta exigencia.

Los Potros de Hierro vencieron a Rayados y Cruz Azul. También rescataron puntos frente a Toluca y América, resultados que reflejan la respuesta del plantel ante algunos de los equipos más fuertes del torneo.

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Aunque la eliminación ya está consumada, Atlante tiene margen para construir sobre esos resultados. El equipo necesita encontrar constancia, pero sus actuaciones ante rivales complicados abren una posibilidad para que el cuadro azulgrana llegue con mejores argumentos de cara al próximo año.

Cuándo y dónde ver el partido

El encuentro entre Xolos de Tijuana y Atlante podrá verse este viernes 20 de noviembre a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de FOX+ y FOX ONE.