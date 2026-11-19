Mario Bezares aclara su postura sobre serie de Timbiriche (Gisell Pinzón/Infobae)

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Mario Bezares criticó con dureza la bioserie no autorizada de Timbiriche, al asegurar que la producción no reflejó la realidad del grupo durante su etapa de adolescencia. El actor, quien trabajó de cerca con la agrupación en los años ochenta, calificó el resultado como alejado de lo que vivió junto a ellos.

En la misma conversación con medios, su esposa, Brenda Bezares, habló sobre su propio proyecto musical. Explicó que tiene dos sencillos pendientes de estreno, cuyo lanzamiento se retrasó por motivos personales, y adelantó que en enero se conocerán más detalles.

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En la misma conversación con medios, su esposa, Brenda Bezares, habló sobre su propio proyecto musical. (Gisell Pinzón/Selene Miranda Infobae México)

Crítica de Mario Bezares a la bioserie de Timbiriche

Bezares relató que su cercanía con Timbiriche se remonta a los años ochenta, cuando colaboró con la agrupación a través de Julissa, a quien se refirió como “mi santa patrona”. Según contó, trabajó con el grupo desde la etapa de Vaselina y llegó a preparar dos de sus conciertos.

Al ser consultado sobre la bioserie reciente, inspirada en la historia del grupo pero no autorizada ni basada estrictamente en hechos, Bezares fue contundente: “Creo que la inspiración les falló, caray”. Agregó que está “totalmente en desacuerdo” con el resultado de la producción.

Mario Bezares calificó como inexacta la bioserie no autorizada de Timbiriche y afirmó que la producción no retrató fielmente a los integrantes del grupo durante su adolescencia. El actor, cercano al grupo desde los años ochenta, aseguró que los conocía “perfectamente bien” y que la serie se alejó de esa realidad.

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El conductor explicó que su objeción se basa en el conocimiento directo que tiene de los integrantes. “Yo los conozco perfectamente bien”, señaló, y lo usó como argumento central para rechazar la forma en que fueron retratados en pantalla.

“Pero no como los pintaron”, afirmó, en referencia directa al contraste entre su experiencia personal con el grupo y lo que se presentó en la producción. (Infobae México/Selene Miranda)

La versión de Bezares sobre los integrantes del grupo

Frente a la pregunta sobre cómo eran realmente los jóvenes integrantes en esa época, Bezares los describió como “unos niños súper disciplinados, profesionales, inquietos y traviesos”. Aclaró que, si bien existía esa inquietud propia de la adolescencia, el comportamiento mostrado en la bioserie no correspondía a la realidad.

“Pero no como los pintaron”, afirmó, en referencia directa al contraste entre su experiencia personal con el grupo y lo que se presentó en la producción.

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Consultado puntualmente sobre las adicciones atribuidas a los integrantes en la serie, pese a que eran muy jóvenes en ese momento, Bezares lo negó de forma tajante: “Nada que ver, la verdad, nada que ver. Nada, nada que ver”.

El conductor insistió en que, pese a la corta edad de los miembros del grupo durante esa etapa, el entorno de trabajo se mantenía bajo una disciplina profesional que, según su versión, no se vio reflejada en la bioserie.

El vínculo afectivo de Bezares con Timbiriche

Más allá de la crítica a la producción, Bezares expresó el lazo personal que mantiene con los integrantes del grupo. “Los siento como mis hijos, caray”, declaró al hablar de la relación que construyó con ellos durante los años en que trabajaron juntos.

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El actor también destacó que ese vínculo no quedó en el pasado. Señaló que los exintegrantes de Timbiriche continúan activos en sus respectivas carreras profesionales y que, según su percepción, “les está yendo bastante bien a todos ellos”.

El primer retorno ocurrió en mayo de 1998 tras una aparición no planeada en el Festival Acapulco con los seis integrantes originales de la agrupación. (Redes Sociales )

El nuevo proyecto musical de Brenda Bezares

En la misma conversación, Brenda Bezares se refirió al estado de su carrera musical. Contó que un colaborador identificado como Manuel trabaja actualmente en una recopilación de temas para su música, en el marco de un proyecto que la pareja describió como motivo de entusiasmo.

Brenda Bezares anunció que dos sencillos previstos para este año se retrasaron por motivos personales y que, según explicó, el lanzamiento se concretará en enero. La cantante precisó que parte de ese tiempo lo destinó a grabar en España durante tres meses, lo que modificó el calendario original de estreno.

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“Estamos muy contentos, ya próximo a estrenar”, expresó Brenda sobre el avance del proyecto, antes de detallar las razones del aplazamiento. “Se retrasaron los dos sencillos que iba a sacar este año”, agregó, y explicó que el equipo “estuvo grabando en España tres meses” antes de que el estreno se pospusiera.

Pese al retraso, la cantante fue específica sobre el nuevo plazo: “Ya en enero estrenamos”, afirmó, en referencia a la fecha en la que se daría a conocer la nueva música.

Otros proyectos de la pareja

Durante el intercambio con medios, también se mencionó que la pareja estaría buscando tiempo en España para posibles proyectos vinculados al cine, aunque no se ofrecieron detalles adicionales sobre esa línea de trabajo más allá de la referencia directa hecha en la conversación.

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(Captura de pantalla)

Mario Bezares, otra vez del otro lado de una bioserie

La crítica de Bezares a la producción sobre Timbiriche no es la primera vez que el conductor cuestiona cómo la televisión y el streaming retratan hechos de su vida. En 2024, Bezares fue representado en la bioserie ¿Quién lo mató?, de Amazon Prime Video, centrada en el asesinato del conductor Paco Stanley, ocurrido en 1999.

En esa producción, el papel de Bezares estuvo a cargo del actor Luis Gerardo Méndez, mientras que Brenda Bezares fue interpretada por la actriz Zuria Vega.

Mario Bezares explota contra la serie de Paco Stanley. (Vix / Prime Video)

Antes del estreno de esa serie, Mario y Brenda Bezares enviaron una carta a Prime Video en la que advertían posibles acciones legales. En el documento, la pareja expresó: “Nos parece lamentable que Amazon Prime esté abriendo nuevamente un asunto que va a tratar de estigmatizarnos y volver a generar una duda, aun cuando esto ya fue perfectamente determinado por un juez”.

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Mario Bezares ya había enfrentado antes el retrato televisivo de hechos de su vida, pues en 2024 fue representado en la bioserie ¿Quién lo mató?, sobre el asesinato de Paco Stanley. Antes de ese estreno, él y su esposa enviaron una carta a la plataforma para rechazar la producción.