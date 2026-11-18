David Faitelson arremetió contra Armando León después de que Rafa Márquez lo convocó a la Selección Mexicana (Especial)

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David Faitelson arremetió contra Armando León después de que Rafa Márquez lo convocó a la Selección Mexicana para la última Fecha FIFA del año, en la que el equipo enfrentó a Jamaica por los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el periodista de TUDN aseguró que el llamado del delantero fue una equivocación, y catalogó la decisión como una irresponsabilidad por parte del cuerpo técnico. Faitelson señaló que expusieron al joven mexicano y destacó que no tiene nivel ni para los entrenamientos de la Selección Mexicana.

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“La convocatoria de Armando León fue un error y hasta una irresponsabilidad del cuerpo técnico de la selección. Expusieron al “pobre” chico. No tiene nivel ni para los entrenamientos de la Selección Mexicana" , escribió Faitelson.

(Especial)

León llegó a la Selección Mexicana después de consolidarse como delantero del NK Osijek de Croacia. Sin embargo, Rafa Márquez y su cuerpo técnico decidieron no darle minutos por lo que no logró debutar.

Armando León se queda sin debutar con la Selección Mexicana

El delantero mexicano del NK Osijek, que atraviesa un momento goleador en el fútbol de Croacia, se incorporó a la concentración del Tri con la expectativa de disputar un puesto en el ataque.

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La decisión del cuerpo técnico fue dejarlo fuera de la nómina tanto para el encuentro en Kingston como para el partido de vuelta en Monterrey. El atacante tampoco ocupó un lugar entre los suplentes en ninguno de los dos compromisos.

Armando León se mantiene como uno de los jugadores más importantes en la ofensiva del Nk Osijek (IG/ @armando.leonr)

La ausencia de Armando León respondió a una valoración deportiva durante los entrenamientos. Según informó Gibran Araige en TUDN, el cuerpo técnico encabezado por Márquez consideró que el nivel competitivo del jugador estaba por debajo del resto de los delanteros mexicanos llamados para la eliminatoria.

El mexicano sí trabajó con normalidad junto al plantel nacional durante la concentración. Su participación quedó limitada a esas prácticas, sin una oportunidad para trasladar su rendimiento de club al campo con la selección.

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Perfil de Armando León

Rafa Márquez convocó a Armando León para enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League, ante la baja de Raúl Jiménez por lesión.

El atacante, nacido el 18 de enero de 2000 en Ensenada, Baja California, acumuló cinco goles en 13 partidos durante la temporada. Inició 11 encuentros como titular y se abrió paso en el futbol croata con 1.89 metros de estatura y presencia en el juego aéreo.

En la Liga MX, Arman disputó nueve partidos oficiales y anotó un gol con León. (Instagram/ @armando.leonr)

León se formó en las fuerzas básicas de Pachuca y debutó con León en marzo de 2020, frente a Juárez FC. Disputó nueve partidos oficiales con La Fiera, anotó un gol y formó parte de los planteles que ganaron el Guardianes 2020 y la Leagues Cup 2021.

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Su carrera también incluyó un paso por Alebrijes de Oaxaca y por Rangers FC y FC Santa Coloma, en Andorra. En el Osijek llegó como agente libre y marcó un doblete ante Dinamo Zagreb; ese resultado lo colocó entre los goleadores del torneo croata.