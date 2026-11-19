(Anayeli Tapia Sandoval/Infobae México)

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La industria cultural en México registró un crecimiento durante 2025, impulsada principalmente por actividades relacionadas con la música y los conciertos, que encabezaron los incrementos entre las distintas áreas del sector.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), esta actividad tuvo un avance muy notorio como parte de una expansión que también alcanzó a las artes visuales y los contenidos digitales.

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Los resultados forman parte de la actualización de la Cuenta Satélite de la Cultura de México (CSCM) 2025, que permite conocer la aportación económica de los bienes, servicios y actividades vinculados con este ámbito.

El reporte señaló que el Producto Interno Bruto (PIB) cultural alcanzó 913 mil 88 millones de pesos, equivalentes a 2.7% de la economía nacional.

Además de su contribución financiera, estas propuestas artísticas representaron una fuente de empleo para miles de personas. Durante el periodo analizado, el sector generó más de 1.4 millones de puestos de trabajo, lo que refleja su participación tanto en el mercado como en los eventos impulsados desde los hogares y las instituciones públicas.

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Música y conciertos, entre las actividades culturales con mayor crecimiento

El organismo identificó a la música y los conciertos como el área con el incremento más significativo durante 2025, al registrar una variación positiva de 12.5%. En segundo lugar se ubicaron las artes visuales y plásticas, con un avance de 11.3%, mientras que los contenidos digitales e internet aumentaron 5.1%.

Mientras que los medios audiovisuales, que comprenden actividades relacionadas con la televisión y el cine, presentaron una disminución de 6.7%.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que el sector cultural en México aportó el 2,7 % del PIB y sostuvo más de 1,4 millones de empleos en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su contribución al PIB cultural, las artesanías ocuparon el primer lugar, con 18.9%. Les siguieron los contenidos digitales e internet, con 17.8%; los medios audiovisuales, con 16.1%, y el diseño y los servicios creativos, con 14.3%.

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En términos generales, el sector cultural tuvo un crecimiento de 1.7% a precios constantes, por encima del avance de 0.6% registrado por el conjunto de la economía mexicana.

Sector cultural genera más de 1.4 millones de empleos

La actividad económica relacionada con la cultura también tuvo efectos en el mercado laboral. Según el Inegi, durante 2025 se contabilizaron un millón 443 mil 403 puestos de trabajo, equivalentes a 3.5% del total nacional.

Al comparar las cifras con las de 2024, se observó un incremento de 1.1%, que representó 16 mil 154 plazas adicionales.

La Cuenta Satélite de la Cultura contempla tres componentes:

Las actividades comerciales de empresas privadas

Las labores realizadas desde los hogares

Las acciones de gestión pública destinadas a facilitar el acceso y fortalecer la oferta cultural

Cómics y mangas conquistan a más lectores en México

El INEGI informó que en 2026, 78.6% de la población mexicana de 12 años y más leyó al menos uno de los materiales incluidos en el MOLEC, una proporción ligeramente menor al 79.1% de 2025. Aunque los libros se mantienen como el formato más consultado, las historietas, los cómics y los mangas registran el mayor crecimiento anual, mientras aumenta la lectura de contenidos en redes sociales.

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El Módulo sobre Lectura mide los hábitos de la población alfabeta de 12 años y más: los materiales que consulta, la frecuencia, el tiempo destinado a la actividad y los motivos para leer. Considera libros, revistas, periódicos, historietas, cómics, mangas, páginas de internet, foros y blogs.

Dentro del informe, 77.0% de las personas señalaron que no realiza otra actividad mientras lee. El 23.0% combina la lectura con otra tarea, sobre todo escuchar música, con 30.5%, o trabajar, con 20.3%.

Mientras que 49.7% de la población lectora consideró que comprende la mayor parte de lo que lee, cinco puntos porcentuales más que el 44.7% registrado en 2025. Otro 19.4% afirmó comprender todo el contenido, 19.6% dijo entender la mitad y 11.2% reconoció comprender poco.

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