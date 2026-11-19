El plazo para solicitar la licencia permanente vence el 31 de diciembre de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) habilitó tres nuevos módulos de atención sin cita previa para el trámite de la licencia permanente, a menos de mes y medio de que el programa deje de estar disponible. La medida busca atender la demanda de conductores que aún no cuentan con el documento.

El plazo para solicitar la licencia permanente vence el 31 de diciembre de 2026, según confirmó la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). A partir de esa fecha, el beneficio dejará de emitirse y los automovilistas deberán volver al esquema tradicional de renovación periódica.

PUBLICIDAD

Semovi CDMX (Facebook)

Ubicación y horarios de los nuevos módulos

Los tres puntos de atención sin cita se ubican en distintas alcaldías de la capital. El primero está en San Andrés Tetepilco, sobre Andrés Molina Enríquez sin número, en la colonia homónima, código postal 09440, en Iztapalapa.

El segundo módulo opera en Acoxpa, en la avenida Acoxpa número 436, colonia Coapa, código postal 04980, en Tlalpan. El tercero se encuentra en Universidad, sobre avenida Universidad número 936, colonia Santa Cruz Atoyac, código postal 03310, en Benito Juárez.

La licencia de conducir permanente en la Ciudad de México dejará de tramitarse a partir del 1 de enero de 2027. Por eso, la SEMOVI abrió estos tres módulos de atención directa, sin necesidad de agendar cita en línea, para que los conductores completen el proceso antes de que termine el año.

PUBLICIDAD

Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas. Los sábados y domingos, el servicio funciona de 9:00 a 14:00 horas.

Un comunicado de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México detalla la apertura de módulos de atención sin cita para tramitar la licencia de conducir permanente. (Semovi/X)

Requisitos y costo para tramitar la licencia

Quienes realizan el trámite por primera vez, o se encuentran en condición de foráneos, deben completar antes una evaluación a través del sitio oficial habilitado para ese fin. El resto de los interesados puede acudir directamente a los módulos con su documentación.

Los requisitos generales incluyen una identificación oficial vigente con CURP, ya sea INE, pasaporte, cartilla del Servicio Militar o licencia digital. También se solicita un comprobante de domicilio de la Ciudad de México o el Estado de México, con una antigüedad no mayor a tres meses, o bien una credencial del INE con el domicilio completo.

PUBLICIDAD

El trámite tiene un costo de mil 500 pesos. La SEMOVI reiteró su compromiso de atender los trámites de control vehicular a la ciudadanía durante el periodo que resta antes del cierre del programa.

Un cartel de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México detalla los requisitos y documentos necesarios para tramitar la licencia de conducir permanente en 2026. (Semovi/X)

Cifras acumuladas del programa desde su lanzamiento

El programa de licencia permanente inició el 16 de noviembre de 2024. Desde entonces y hasta el 15 de noviembre de 2026, el Gobierno capitalino acumula una emisión de 2 millones 374 mil 750 licencias, de acuerdo con datos de la SAF.

Solo entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2026 se expidieron 753 mil 886 documentos. Del total acumulado, más de 1.5 millones de licencias, equivalentes al 64%, se gestionaron directamente en oficinas de la SAF, mientras que el 22% se tramitó en formato digital.

PUBLICIDAD

Para el 30 de septiembre de 2026, el programa había generado una recaudación acumulada de 3 mil 581.3 millones de pesos, según reportó previamente la dependencia.

Suspensión de servicios y ampliación del plazo

La SEMOVI suspendió la atención presencial de licencias y control vehicular del 14 al 17 de noviembre de 2026, debido a trabajos de reparación en el sistema de energía eléctrica de su edificio sede, ubicado en la colonia Roma. El servicio se reanudó el 18 de noviembre.

El programa estuvo cerca de concluir antes de tiempo en noviembre de 2025, cuando las citas disponibles se agotaron y se reportaron filas desde la madrugada en los módulos. Ante esa situación, Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que la emisión de licencias permanentes se extendería durante todo 2026.

PUBLICIDAD

El entonces anuncio incluyó una declaración del secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, quien señaló que el costo del trámite se mantendría sin cambios: “El costo de la licencia va a ser el mismo: mil 500 pesos”.

El entonces anuncio incluyó una declaración del secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, quien señaló que el costo del trámite se mantendría sin cambios Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

Qué sucede después del cierre del trámite

Quienes no completen el proceso antes del 31 de diciembre de 2026 perderán la posibilidad de obtener el documento sin fecha de vencimiento. A partir del 1 de enero de 2027, los conductores deberán ajustarse al esquema tradicional de renovación periódica y cubrir el costo correspondiente cada vez que la licencia venza.