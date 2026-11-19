Los felinos buscan seguir consolidando su hegemonía como el mejor equipo de la liga para conseguir el bicampeonato. (Jesué Abraham Aviles)

Guardar

Borregos de Puebla se enfrentará a los Auténticos Tigres este viernes 20 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Gasper Mass. por las semifinales de la ONEFA.

Los felinos parten como el principal favorito debido a que terminaron la temporada como el equipo mejor rankeado, pero Puebla intentará dar la sorpresa como visitante.

PUBLICIDAD

Cómo llegan ambos equipos

(Borregos de Puebla)

La semifinal de la Conferencia de los 14 Grandes enfrenta a Auténticos Tigres y Borregos Puebla, dos equipos que aseguraron su lugar después de superar los cuartos de final.

El conjunto de la UANL llega tras imponerse 52-29 a Borregos Guadalajara. Borregos Puebla, en tanto, selló su clasificación con un triunfo de 38-21 sobre Leones Anáhuac México Norte.

Auténticos Tigres parte como uno de los equipos más sólidos de la temporada. El cuadro regiomontano terminó invicto la fase regular, con nueve victorias en el mismo número de partidos, y ahora busca defender el campeonato ante su afición.

Borregos Puebla cerró la etapa regular con marca de seis triunfos y tres derrotas. El equipo poblano ya conoce a su rival, pues ambos programas se enfrentaron en la Semana 6, el pasado 10 de octubre, cuando los Auténticos Tigres ganaron 29-19 en el Cráter Azul.

PUBLICIDAD

Para Eric Fisher y Borregos Puebla, el duelo representa una oportunidad para volver a pelear por el título. Desde 2022, el programa ha perdido tres semifinales frente a equipos de Nuevo León, incluida la derrota ante Auténticos Tigres en 2024.

El reto para los poblanos será vencer al campeón defensor en su propio estadio y poner fin a esa racha. Auténticos Tigres, por su parte, busca mantener su paso perfecto y avanzar una vez más al partido por el campeonato.

Auténticos Tigres domina los últimos años en la ONEFA

(Auténticos Tigres)

Junto con Borregos Monterrey, Auténticos Tigres se consolida como uno de los programas que domina la etapa reciente del futbol americano estudiantil en México.

La rivalidad entre ambos equipos marca buena parte de las últimas temporadas, al grado de que se enfrentaron en las cuatro finales más recientes.

El conjunto de la UANL también cuenta con una trayectoria destacada dentro de la Liga Mayor de la ONEFA. Auténticos Tigres suma siete campeonatos oficiales: 2009, 2011, 2012, 2015, 2016, 2018 y 2025.

PUBLICIDAD

A esos títulos se agregan los campeonatos obtenidos en la antigua Liga Nacional Colegial, en 1974 y 1977. Con ello, el programa regiomontano alcanza nueve campeonatos nacionales en su historia.

Este historial coloca a Auténticos Tigres entre las instituciones con mayor tradición y éxito en el futbol americano universitario, por lo que ahora buscan defender la corona y proclamarse como bicampeones en la ONEFA.

Cuándo y dónde ver el encuentro en vivo

El encuentro entre los Borregos del TEC de Puebla y los Auténticos de Tigres podrá seguirse este viernes 20 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las distintas redes sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

PUBLICIDAD