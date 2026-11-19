(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los Rojinegros necesitan una victoria en su visita a los Bravos para definir su futuro en la fase final del futbol mexicano.

La fase regular del Apertura 2026 llega a su última jornada y el Atlas afronta un compromiso determinante frente a FC Juárez.

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Los tapatíos visitarán el Estadio Olímpico Benito Juárez con la obligación de conseguir los tres puntos para mantener sus aspiraciones de clasificar directamente a la Liguilla.

Del otro lado estarán unos Bravos que ya no tienen posibilidades matemáticas de avanzar a la siguiente ronda.

Sin embargo, el equipo fronterizo buscará cerrar su participación en el campeonato con una victoria ante su afición y convertirse en un obstáculo para los objetivos de los visitantes.

El panorama coloca al Atlas ante una última oportunidad para mejorar su posición en la tabla general.

Un triunfo podría darle el boleto directo a la Liguilla, mientras que cualquier otro resultado podría complicar sus aspiraciones y dejarlo en la disputa por un lugar en el Play-In.

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¿Qué necesita Atlas para clasificar a la Liguilla?

El conjunto rojinegro llega a la Jornada 17 con la misión de sumar tres puntos en territorio fronterizo.

La victoria es fundamental para sus aspiraciones de conseguir un lugar directo entre los equipos que disputarán los Cuartos de Final del Apertura 2026.

Por su parte, Juárez afrontará el encuentro sin posibilidades de meterse a la fase final, pero tendrá la oportunidad de despedirse del torneo con un resultado positivo.

Los Bravos intentarán aprovechar su condición de local para complicarle el partido a un rival que llega con mayor presión por el resultado.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el Juárez vs Atlas?

El partido correspondiente a la Jornada 17 se disputará este viernes 20 de noviembre en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Los aficionados podrán seguir las acciones a través de distintas señales de televisión y plataformas digitales.

Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Televisión: Azteca 7 y FOX Sports.

Streaming: FOX One.