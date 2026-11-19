Varios platos de sopes y enfrijoladas acompañan a los tlacoyos que se cocinan sobre un comal en un fogón de leña durante un festival gastronómico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de Cultura y Alimentación para el Bienestar presentan la Feria del Frijol en el Complejo Cultural Los Pinos, un encuentro gratuito que reúne gastronomía, música, cine y charlas académicas en torno a esta leguminosa. La cita se extiende durante tres días consecutivos, del 20 al 22 de noviembre, en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México.

El evento busca destacar la diversidad, la historia y el valor biocultural del frijol como alimento fundamental en la agricultura mexicana. Participan productoras, productores, cocineras tradicionales, artesanas y especialistas, quienes comparten su trabajo en distintos espacios del recinto.

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La Feria del Frijol se realiza el viernes 20, el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, en un horario de 10:00 a 17:00 horas. El acceso a todas las actividades es gratuito y está abierto a todo público, sin necesidad de registro previo, en el Complejo Cultural Los Pinos, ubicado en avenida Molino del Rey 252.

Un reportaje explora el consumo de legumbres y sus beneficios. Se muestran imágenes de granos de frijol, personas alimentándose, una animación gráfica del sistema digestivo y la cocción tradicional de alimentos a la leña. Además, incluye la participación de Elvira Sandoval, especialista de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Gastronomía tradicional y mercado de productores

Las Cocinas de Humo concentran buena parte de la oferta culinaria. Entre los platillos disponibles se encuentran tlacoyos de frijol, frijoles negros de la olla y dobladas de frijol.

También se podrá probar frijol de cosecha con cerdo, plátano y arroz, además de burritos de frijoles puercos con chorizo de Huetamo o carne enchilada. La propuesta incluye chile relleno de fideo seco con queso panela bañado en salsa de frijol con chicharrón.

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Entre los platillos más elaborados figuran el chile relleno con frijoles y costillas de cerdo en salsa de chile pasilla, y las tortitas de plátano macho rellenas de frijol bañadas con mole negro. El Mercado El Solar complementa esta oferta con preparaciones similares de cocineras tradicionales.

En Plaza Jacarandas, los visitantes encontrarán artesanías y productos locales elaborados con la leguminosa, como joyería oaxaqueña, tamales de frijol, atole de frijol y tlacoyos de colores. El Tejabán de Cencalli suma hortalizas, semillas y tlayudas de frijol, junto con amaranto, quesos artesanales, salsas, sal de Colima y dulces cristalizados.

Un plato de talavera azul y blanco contiene enfrijoladas bañadas en salsa de frijol negro, cubiertas con queso fresco y crema sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Charlas sobre la historia y el valor nutricional del frijol

El Museo Cencalli alberga un ciclo de charlas dedicadas a la historia del frijol en México, su papel como fuente de proteína vegetal y su importancia en la alimentación de familias indígenas y campesinas. Las ponencias están a cargo de especialistas en biología, nutrición y cultura alimentaria.

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Julieta A. Rosell hablará sobre la evolución del frijol y su relación con la cultura mexicana. Vania Jiménez Lobato presentará la diversidad de los frijoles cultivados en Guerrero, mientras que María Amanda Gálvez Mariscal ofrecerá la charla “El frijol: la fuente de proteína vegetal por excelencia”.

Estas ponencias se enmarcan en el reconocimiento de México como centro de origen y domesticación de esta semilla, con más de 50 especies presentes en el territorio nacional, según se informó en la programación oficial del evento.

Música en vivo y presentaciones artísticas

La programación artística incluye agrupaciones de distintos géneros musicales que se presentarán a lo largo de los tres días. Entre ellas figura Palo de Ron, orquesta de salsa y ritmos afrolatinos, además de Escuelas para la Vida: La Paz Tropical y Los Chinampa Power, ensambles de música tropical.

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También participan Guerreros del Cielo y la Tierra, agrupación de danza folclórica, y La Ricachona, ensamble de música tropical dirigido por Fermín Valenzuela. Completan el cartel el Grupo Corazón Tlahuica, dedicado a la música tradicional, el Coro Música del Corazón y Tláhuac: Banda de Rock Kali.

Las presentaciones se realizan al aire libre, dentro del circuito de actividades que conecta las distintas sedes del complejo cultural durante el fin de semana.

Tres sopes servidos con frijoles, longaniza, lechuga, queso y salsa verde forman un plato tradicional de la cocina mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cine documental en la Casa Miguel Alemán

La sala de cine de la Casa Miguel Alemán proyectará tres documentales presentados por el Instituto Mexicano de Cinematografía. El primero es Carrizos, dirigido por Dinazar Urbina Mata.

También se exhibirá En el espejo del cielo, de Carlos Salces, y Bosque de niebla, realizado por Mónica Álvarez Franco. Las funciones forman parte de la oferta cultural gratuita del evento y se integran al recorrido general por el complejo.

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Cómo llegar al Complejo Cultural Los Pinos

El Complejo Cultural Los Pinos se encuentra en avenida Molino del Rey 252, en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. El recinto es de fácil acceso mediante transporte público desde distintos puntos de la Ciudad de México.

Quienes se trasladen en Metro pueden utilizar la Línea 7 y descender en la estación Constituyentes. También es posible llegar mediante el Cablebús, bajando en la estación Los Pinos/Constituyentes, cercana a la entrada principal del complejo.

Para quienes viajen en automóvil, el recinto cuenta con estacionamiento gratuito para visitantes, disponible de martes a domingo en Calzada del Rey y en la Glorieta de la Lealtad, junto a los arcos de Cencalli. El espacio es limitado y podría llenarse durante el fin de semana debido a la afluencia esperada.

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