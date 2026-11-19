Así fue el operativo contra Pedro León Jr. alias "El Playboy" pertenecioente a una célula de red de explotación infantil y pronografía buscado en EEUU

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Pedro León Jr., alias “El Playboy”, fue detenido en Jalisco por autoridades estatales debido a que era buscado en Estados Unidos por su presunta participación en explotación sexual de menores y posesión de pornografía infantil. El ciudadano estadounidense, de 33 años, habría estado relacionado con una red internacional que presuntamente encabezaba Adalberto Rodríguez, alias “El Chucky 69”.

La Policía de Jalisco informó que León Jr., originario de California, Estados Unidos, contaba con una orden de aprehensión desde abril de 2021 por los delitos que le atribuyeron autoridades estadounidenses. La corporación lo identificó como un objetivo prioritario para ese país.

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La captura derivó del intercambio de datos entre la Policía Cibernética, la Unidad de Drones, autoridades migratorias y agencias estadounidenses. Los trabajos de inteligencia permitieron delimitar el área donde presuntamente se desplazaba el sospechoso antes del operativo.

La información oficial ubicó inicialmente la detención en la comunidad de Cuyutlán, en el municipio de Mixtlán, dentro de la región Costa-Sierra Occidental de Jalisco. El secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández González, también señaló que el arresto ocurrió mediante un despliegue coordinado con autoridades estadounidenses y el Instituto Nacional de Migración.

Pedro león Jr. originario de California, fue detenido en Purto Vallarta, Jalisco, acusado de una red de abuso infantil y es buscado por EEUU Foto: Fiscalía

El operativo incluyó vigilancia aérea y equipos tácticos

Para localizar a Pedro León Jr., las autoridades realizaron cruces de información y ciberpatrullajes, además de monitoreo mediante drones. Una vez que confirmaron la ubicación del hombre, desplegaron unidades tácticas y apoyo aéreo para concretar el aseguramiento.

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En el operativo participaron la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana, el Escuadrón Aerotáctico a bordo de un helicóptero Blackhawk y el Grupo de Operaciones Tácticas, que utilizó una unidad Goliat. Las autoridades señalaron que los elementos identificaron a un sujeto con las características del individuo buscado.

Hernández González explicó que la colaboración con personal del consulado estadounidense permitió confirmar que se trataba del objetivo requerido por autoridades de aquel país. Tras el arresto, León Jr. fue puesto a disposición de autoridades migratorias.

“Quiero informarles que como resultado de los trabajos de inteligencia y del intercambio de información con agencias del consulado norteamericano, conseguimos ubicar y detener a Pedro León Jr. de 33 años de edad, originario de California”, declaró el secretario de Seguridad de Jalisco.

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Durante una rueda de prensa del Gabinete de Seguridad de Jalisco, el funcionario Juan Pablo Hernández González informó sobre la captura en el municipio de Mixtlán de Pedro León Junior, un ciudadano originario de California requerido por las autoridades de Estados Unidos por cargos de explotación sexual infantil. La comparecencia oficial se llevó a cabo ante medios de comunicación institucionales.

El detenido habría estado ligado a la red de “El Chucky 69”

Las autoridades estatales señalaron que “El Playboy” sería el segundo detenido presuntamente vinculado con una red internacional de explotación sexual de menores y pornografía infantil. La estructura habría sido encabezada por Adalberto Rodríguez, conocido como “El Chucky 69”.

Rodríguez fue detenido en Jalisco durante noviembre, aunque la información oficial difundida presentó fechas distintas sobre su captura: una versión la ubicó el 11 de noviembre y otra el 12 de noviembre. Las autoridades lo localizaron en Tequila, donde habría operado junto con otros integrantes de la organización.

De acuerdo con los datos difundidos, la presunta red habría tenido actividades en Guerrero y en los municipios jaliscienses de Chapala, Tequila y Puerto Vallarta. Fuera de México, sus posibles operaciones fueron ubicadas en California, Texas, Canadá, Haití, Honduras y Colombia.

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Adalberto Rodríguez, alias “El Chucky 69" lideraba una red internacional de tráfico de imágenes de menores además de delitos por abuso a niños Foto: Fiscalía

Adalberto Rodríguez, ciudadano estadounidense de 45 años, era buscado en Arizona desde abril de 2017 por delitos sexuales contra menores. En 2023 fue juzgado en ausencia y recibió una condena de 50 años de prisión, según la información proporcionada por las autoridades.

Rodríguez enfrentaba cargos por delitos sexuales contra menores

Las acusaciones contra “El Chucky 69” incluían dos cargos por exhibición indecente, 10 cargos por conducta sexual con una menor de 12 años y una acusación por abuso sexual continuo de un menor. La información disponible no precisó cuál era el estado procesal de esos señalamientos después de su captura en Jalisco.

Las indagatorias también lo relacionaban con la producción y distribución de material de abuso sexual infantil. Datos preliminares señalaron que el sospechoso presuntamente utilizaba muñecos articulados alusivos a una película para atraer la atención de niñas y niños, aunque no se dieron a conocer detalles sobre la película ni sobre el uso de esos objetos.

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En el caso de Rodríguez, la búsqueda se concentró en la colonia Texcalame, en Tequila. La Unidad de Drones y la Policía Cibernética participaron en las labores para delimitar el área, mientras que elementos de la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana y del Escuadrón Aerotáctico Titán realizaron el despliegue en tierra.

Después de corroborar su identidad, los agentes detuvieron a Rodríguez y lo trasladaron a instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Un vehículo táctico ligero Goliat apoyó su traslado posterior al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, desde donde sería enviado a Estados Unidos.

En el caso de Pedro León Jr., autoridades de Jalisco establecieron comunicación con el Servicio de Marshals de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Migración tras identificarlo. El hombre fue trasladado al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde quedó bajo custodia de autoridades estadounidenses.

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