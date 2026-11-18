Mier pide privilegiar la Constitución y la estabilidad institucional ante la falta de acuerdos. (Senado)

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El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, planteó que Blanca Yassahara Cruz García permanezca como presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE) y encabece la organización de las elecciones de 2027, en caso de que la Cámara de Diputados no alcance un acuerdo para designar a una nueva titular.

El legislador consideró que la continuidad de la actual presidenta sustituta es una alternativa viable, siempre que no se contravengan las disposiciones constitucionales y legales.

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También señaló que el Consejo General del INE puede mantener sus funciones con diez integrantes, por lo que no sería indispensable realizar un nombramiento inmediato.

Durante sus declaraciones, Mier explicó que existe una interpretación jurídica sobre el funcionamiento del máximo órgano de dirección del instituto, pero sostuvo que también debe tomarse en cuenta el escenario político y la necesidad de garantizar la estabilidad institucional.

Blanca Cruz podría quedarse al frente del INE y organizar las elecciones de 2027. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

“Yo creo que no pierde funcionalidad con diez y una valoración política en este momento diría que esté así y que termine el proceso electoral. Pero eso lo tiene que hacer en Cámara de Diputados”, señaló.

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Ignacio Mier pide privilegiar la estabilidad del INE ante falta de acuerdos

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Blanca Cruz continúe en el cargo si no se logra un consenso para elegir a una nueva presidenta, el senador respondió que esa opción podría mantenerse mientras se respete el marco legal.

Mier sostuvo que, ante la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas, debe prevalecer una decisión que permita al organismo electoral continuar con sus responsabilidades sin generar incertidumbre sobre la organización de los comicios.

“Si no hay ninguna, si no se violenta la Constitución ni la ley, debe de privar la inteligencia política por el bien del proceso electoral y del Instituto Nacional Electoral”, afirmó.

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Blanca Cruz podría permanecer al frente del INE hasta concluir las elecciones de 2027. (Igancio Mier)

La propuesta ocurre mientras los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados continúan sin definir una convocatoria para renovar la presidencia del INE.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, ha reconocido que todavía no existe un acuerdo sobre el procedimiento y ha considerado necesario alcanzar un consenso unánime.

¿Por qué Blanca Yassahara Cruz asumió la presidencia provisional del INE?

Blanca Yassahara Cruz García asumió la presidencia provisional del instituto el 27 de octubre de 2026, después de la renuncia de Guadalupe Taddei.

Su nombramiento fue acordado por los diez integrantes del Consejo General, quienes le otorgaron la responsabilidad de conducir temporalmente los trabajos del organismo mientras la Cámara de Diputados define quién ocupará la presidencia de manera definitiva.

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Blanca Yassahara Cruz asumió la presidencia provisional del INE tras la renuncia de Guadalupe Taddei. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La discusión sobre su permanencia ocurre en medio de la crisis institucional que enfrenta el INE por las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades durante la gestión de Taddei.

Entre los asuntos pendientes se encuentran:

La designación de una nueva presidenta del INE.

La definición de una convocatoria en la Cámara de Diputados.

Las investigaciones sobre presuntas irregularidades dentro del organismo.

La continuidad de los trabajos institucionales rumbo a las elecciones de 2027.

La revisión de las facultades de la presidencia del instituto.

PAN y PRI rechazan que la presidenta provisional continúe hasta 2027

La postura de Ignacio Mier contrasta con las exigencias de los coordinadores parlamentarios del PAN y del PRI en el Senado, quienes solicitaron que la Cámara de Diputados emita cuanto antes la convocatoria para elegir a una presidenta definitiva.

Ricardo Anaya rechaza que Blanca Cruz permanezca al frente del INE hasta las elecciones de 2027. (Ricardo Anaya)

El panista Ricardo Anaya rechazó la posibilidad de prolongar el interinato de Blanca Cruz y responsabilizó a Morena por la situación que atraviesa el organismo electoral, en referencia a los señalamientos de presunta corrupción relacionados con la administración anterior.

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También pidió una revisión interna del instituto y planteó que la nueva titular sea apartidista y cuente con el respaldo unánime de los legisladores.

Por su parte, el coordinador del PRI, Manuel Añorve, acusó al oficialismo de retrasar el procedimiento legislativo y sostuvo que los señalamientos sobre presuntas irregularidades han afectado la credibilidad del árbitro electoral.

El senador priista insistió en la necesidad de avanzar en el nombramiento para evitar que la conducción del organismo permanezca indefinidamente bajo un esquema provisional.

Elecciones de 2027 aumentan la presión por definir la presidencia del INE

La renovación de la presidencia del instituto ocurre antes de uno de los procesos electorales de mayor alcance para el país. En 2027 se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, congresos estatales y más de mil 200 ayuntamientos.

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La Cámara de Diputados aún no alcanza un consenso para elegir a la nueva presidenta del INE. (CUARTOSCURO)

En este escenario, la falta de consenso mantiene abierta la discusión sobre quién debe encabezar el organismo durante la organización de los comicios.

Mientras Ignacio Mier considera que Blanca Cruz podría permanecer hasta la conclusión del proceso electoral, PAN y PRI insisten en que debe realizarse el procedimiento para nombrar a una nueva presidenta.

Por ahora, la decisión sobre la convocatoria y el relevo definitivo permanece en manos de la Cámara de Diputados, donde las bancadas todavía no alcanzan un acuerdo.