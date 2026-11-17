Elementos de Protección Civil, la Guardia Civil y personal de seguridad acudieron al establecimiento para atender la emergencia, controlar la situación y asegurar el perímetro. Foto: Especial (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tres trabajadores murieron la mañana de este martes luego de una explosión en un taller de hojalatería ubicado en el municipio de Tecámac, Estado de México. El estallido, relacionado con tanques de oxígeno utilizados para labores de soldadura, provocó una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de San Mateo Tecalco, donde los empleados se encontraban manipulando soldadura autógena cuando se produjo la detonación. La fuerza de la explosión alcanzó a los tres hombres, quienes sufrieron quemaduras y lesiones por el impacto contra el suelo.

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De acuerdo con los primeros reportes difundidos por medios locales, las víctimas perdieron la vida en el lugar. Elementos de Protección Civil, la Guardia Civil y personal de seguridad acudieron al establecimiento para atender la emergencia, controlar la situación y asegurar el perímetro.

🚨 #EXPLOSIÓN EN SAN MATEO TECALCO #TECÁMAC DOS PERSONAS SIN VIDA 🚨



Una fuerte explosión se registró en la calle Adolfo López Mateos, en la comunidad de San Mateo Tecalco, dejando como saldo preliminar dos personas fallecidas. pic.twitter.com/bw64zXHp0k — 💀caronte💀 (@caronte_once) November 17, 2026

El accidente se registró en un inmueble ubicado sobre la calle 20 de Noviembre, en la colonia San Mateo Tecalco, municipio de Tecámac.

Según la información publicada por La Jornada, los tres trabajadores manipulaban equipo de autógena, entre cuyos componentes se encontraban tanques de oxígeno empleados para realizar trabajos de soldadura.

El siniestro ocurrió tanto en el interior como en el exterior del establecimiento, lo que provocó que los trabajadores fueran alcanzados por la onda expansiva y salieran proyectados debido a la fuerza de la detonación.

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Habitantes de las inmediaciones reportaron haber escuchado un fuerte estruendo acompañado de una onda expansiva, por lo que la situación generó preocupación entre los vecinos, quienes solicitaron la intervención de los servicios de emergencia.

La detonación también motivó el despliegue de elementos de seguridad municipal y personal de Protección Civil para verificar las condiciones del inmueble y descartar posibles afectaciones adicionales.

Quiénes fueron las víctimas de la explosión

Las tres personas que perdieron la vida fueron identificadas como trabajadores del establecimiento. De acuerdo con los reportes difundidos por medios locales, sus nombres y edades son:

Eduardo Fernández , de 47 años.

Joaquín N , de 50 años.

Kevin N, de 22 años.

Los tres hombres se encontraban realizando actividades relacionadas con el manejo de material utilizado en trabajos de hojalatería cuando ocurrió el accidente.

Tras confirmar los fallecimientos, las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos y el inicio de las investigaciones ministeriales.

Autoridades investigan las causas de la explosión en Tecámac

Después de recibir el reporte de emergencia, elementos de la Guardia Civil de Tecámac acudieron al establecimiento para atender la situación y resguardar la zona.

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También se presentó personal de la Coordinación Regional de Ecatepec, así como integrantes de las corporaciones de seguridad que participaron en las labores de atención.

Por su parte, elementos de Protección Civil realizaron las acciones necesarias para controlar la emergencia y verificar las condiciones del inmueble después de la detonación.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México fue notificada para llevar a cabo las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Entre las acciones previstas se encuentra la inspección de los inmuebles aledaños para establecer si la onda expansiva ocasionó daños adicionales en las construcciones cercanas.

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Asimismo, las autoridades deberán establecer qué provocó el estallido de los tanques de oxígeno y si existieron condiciones que contribuyeron al accidente.

Hasta el momento, la información difundida sobre el caso apunta a la explosión de recipientes utilizados en trabajos de soldadura. El área permanece bajo resguardo de las corporaciones de seguridad mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.