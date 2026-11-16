Liga MX: así quedó la tabla de posiciones del Apertura 2026 tras el triunfo de Monterrey

La tabla de posiciones del Apertura 2026 de la Liga MX registró pocos cambios después de que Monterrey venciera ayer a Querétaro (X@LigaBBVAMX)

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La tabla de posiciones del Apertura 2026 de la Liga MX registró pocos cambios después de que Monterrey venciera ayer a Querétaro en el Estadio Corregidora en el encuentro pendiente de la séptima jornada.

Con este triunfo, el equipo de Matías Almeyda pasó del décimo al séptimo puesto, alcanzó los 24 puntos y protagonizó la única variación en la clasificación tras el cierre de la fecha 16, la penúltima del torneo.

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Soccer Football - Liga MX - Tigres UANL v Cruz Azul - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - November 7, 2026 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi celebrates scoring their third goal REUTERS/Cristian De Marchena

¿Cómo va la tabla de posiciones del Apertura 2026?

A falta de una fecha, Cruz Azul se colocó como líder del torneo con 32 puntos luego de sumar 5 victorias consecutivas. En la última jornada La Máquina venció a los Tigres 2-3 a domicilio en el Estadio Universitario de la UANL.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v America - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - November 7, 2026 Pumas UNAM's Robert Morales celebrates scoring their second goal from the penalty spot REUTERS/Luis Cortes

Seguido del cuadro cementero le siguen América y Guadalajara con 30 puntos como segundo y tercero respectivamente. Toluca y Atlas ocupan el cuarto y quinto lugar con 27 unidades.

Santos marcha en la sexta posición con 25 puntos. El último clasificado hasta el momento es León que marcha como octavo con 23 unidades.

En la parte baja, Juárez marcha como último lugar con 11 puntos, un escalón más arriba está Necaxa con 13 seguido de Atlante con 14.

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Cruz Azul — 32 puntos América — 30 puntos Guadalajara — 30 puntos Toluca — 27 puntos Atlas — 27 puntos Santos — 25 puntos Monterrey — 23 puntos León — 22 puntos Pachuca — 22 puntos Tijuana — 21 puntos* Pumas — 21 puntos Querétaro — 20 puntos* Puebla — 19 puntos Atlético San Luis — 19 puntos Tigres — 15 puntos Atlante — 14 puntos Necaxa — 13 puntos FC Juárez — 11 puntos

¿Cómo se jugará la última jornada?

El viernes 20 de noviembre abrirá la jornada con Puebla ante Atlético de San Luis a las 19:00 horas. A las 21:00 se disputarán los encuentros Tijuana-Atlante y FC Juárez-Atlas.

La actividad del sábado 21 comenzará a las 17:00 horas con los partidos Pachuca-Toluca y Santos Laguna-León. Más tarde, Pumas enfrentará a Monterrey a las 19:00, mientras que Tigres se medirá con América a las 21:00 horas.

Soccer Football - Liga MX - Toluca v Monterrey - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - November 7, 2026 Monterrey's Fidel Ambriz shakes hands with Toluca's Nicolas Castro after the match REUTERS/Eloisa Sanchez

El domingo 22 de noviembre, Querétaro recibirá a Necaxa a las 19:00 horas, después del duelo entre Chivas y Cruz Azul, programado para las 17:07 horas.

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Cruz Azul, Chivas y América por el liderato del Apertura 2026

Cruz Azul, Chivas y América disputan el liderato del Apertura 2026 durante la última jornada. La Máquina llega con 32 puntos y depende de un triunfo ante Guadalajara para cerrar en la cima, mientras sus dos perseguidores suman 30 unidades.

El conjunto celeste asegura el primer sitio si vence al Rebaño este domingo 22 de noviembre en el Estadio Akron. Un empate también podría sostenerlo como líder, aunque requiere que América no gane su visita a Tigres.

Soccer Football - Liga MX - Tigres UANL v Cruz Azul - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - November 7, 2026 Cruz Azul's Andres Montano celebrates scoring their second goal REUTERS/Cristian De Marchena

América necesita imponerse a Tigres este sábado 21 de noviembre y esperar que Cruz Azul no sume de a tres. Si celestes y rojiblancos empatan, las Águilas terminarían arriba por su diferencia de goles.

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Chivas requiere vencer a Cruz Azul para llegar a 33 puntos. El equipo tapatío también necesita que América empate o pierda, ya que un triunfo azulcrema dejaría al conjunto de Coapa por encima del Guadalajara en el criterio de diferencia de goles.