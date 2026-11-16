Matta Ballesteros, el narco hondureño que abrió las puertas del tráfico de cocaína a Miguel Ángel Félix Gallardo

Miguel Ángel Félix Gallardo fue sentenciado a más de 30 años de prisión por el asesinato del exagente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

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Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el “Jefe de Jefes” cuando lideraba al Cártel de Guadalajara, falleció este domingo 15 de noviembre a los 80 años de edad mientras cumplía una sentencia de 77 años de prisión en el penal de Puente Grande, Jalisco. El sinaloense fue uno de los primeros en establecer las bases del tráfico de drogas y de las operaciones criminales para los grupos delictivos.

Su historial criminal, las alianzas y negocios que estableció durante la década de los años 80, llevó a Félix Gallardo a ser el primer líder narco que incursionó en el tráfico de cocaína a los Estados Unidos luego de dedicarse principalmente a la venta de marihuana y heroína.

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El líder criminal fue uno de los fundadores del primer cártel en México, cuya desintegración marcó el inicio de una fragmentación de grupos delictivos por el país, dando pauta al Cártel de Sinaloa; de Tijuana; de Juárez, entre otros.

Sin embargo, el ascenso de los negocios ilícitos de Félix Gallardo no se puede entender sin Juan Ramón Matta Ballesteros, un narco hondureño que se asoció con el entonces cabecilla del Cártel de Guadalajara para orientarlo en el trasiego de cocaína desde Colombia.

El narco hondureño que llevó a Félix Gallardo a ser el primer traficante de cocaína en México

Miguel Ángel Félix Gallardo gozó de fama y fortuna en el narcotráfico gracias que supo manejar como una empresa al Cártel de Guadalajara al "importar" a México la cocáina de Colombia y llevarla a Estados Unidos

Matta Ballesteros nació en 1945 en Tegucigalpa, Honduras, en un contexto de pobreza. De acuerdo con Insight Crime, desde sus años de juventud se dedicaba a la venta de marihuana, lo que años después lo llevó a trabajar para una organización que fue parte del Cártel de Medellín, donde se desarrolló como sicario y luego como encargado de un laboratorio clandestino de producción de cocaína.

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Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, explicó en entrevista con Infobae México que Matta Ballesteros se desempeñaba como el enlace entre el Cártel de Guadalajara y el de Medellín, así como de Cali, para el tráfico de narcóticos.

En el punto más alto de su carrera criminal, a inicios de los años ochenta, las organizaciones que trabajaban con Matta Ballesteros abastecían hasta un tercio de la cocaína consumida en Estados Unidos, según InSight Crime.

Fue precisamente Vigil quien realizó la primera captura de Matta Ballesteros, esto luego de participar en operativos en México contra el Cártel de Guadalajara. La detención la realizó en Cartagena, Colombia, en el año 1985, poco después del asesinato del también agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, y por el que acusaron a miembros de este grupo criminal.

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Matta Ballesteros ofreció 3 mdd para obtener su libertad en esa primera detención

Los ranchos del Cártel de Guadalajara que Enrique 'Kiki' Camarena reventó (Infobae)

La detención ocurrió en la casa de Jaime García García, uno de los socios de Matta Ballesteros, luego de que Vigil planeó un operativo en el que colocaron a agentes de seguridad en el inmueble aledaño, y tras observar movimientos, ingresaron al domicilio. Dentro se encontraban una trabajadora del hogar y el narco hondureño.

Sus nexos con Félix Gallardo no solo eran conocidos por las autoridades estadounidenses, quienes seguían sus pasos a causa del asesinato de Camarena, sino que durante el arresto también mencionó a quien dijo, era su “compadre”.

“Cuando lo capturé en Cartagena nos estaban trayendo documentos y todo eso para revisarlo, para ver si servía como evidencia. Y él me dice: ‘Mira, yo sé que usted es de la DEA, yo y mi compadre (y yo sabía que se estaba refiriendo a Félix Gallardo por él bautizó a su hijo Ramón Matta Guadarrama) no tuvimos nada qué ver con la muerte de su agente. Ese fue el marihuanero”, dijo Vigil, quien además explicó que éste último al que mencionaba era Rafael Caro Quintero.

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Los tres fundadores del Cártel de Guadalajara, Ernesto Fonseca Carrillo; Rafel Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, fueron señalados como los responsables del asesinato de Enrique Camarena. (Infobae)

Mike Vigil dijo que Matta Ballesteros le ofreció 3 millones de dólares a cambio de dejarlo en libre, pero él no los aceptó. Esa misma noche lo trasladaron a Bogotá en un avión comercial y, cuatro meses después, el narco sobornó a los guardias en la prisión y logró salir para trasladarse a Honduras.

Pese a permanecer durante tres años en libertad, fue en abril de 1988 cuando Matta Ballesteros fue detenido por segunda ocasión y finalmente extraditado a Estados Unidos, esto pese a que ambas naciones no contaban con un tratado para hacerlo en ese entonces.

La DEA perseguía al Cártel de Guadalajara desde antes del asesinato de Camarena

El exagente de la DEA explicó que él participó el operativos contra el Cártel de Guadalajara junto a Camarena, años antes de que fuera asesinado. Vigil se desempeñaba como comisionado en Hermosillo, Sonora, y participó en al menos dos acciones en Caborca junto a “Kiki”, quien entonces estaba destacado en Calexico, California.

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En uno de esos operativos, la Policía Judicial Federal no estaba disponible, por lo que Vigil encabezó un grupo de aproximadamente veinte elementos del ejército mexicano en un rancho. “Comenzaron a dispararnos”, recordó. Dentro de la bodega encontraron cajas de cartón de huevo repletas de marihuana sin semilla, cuya fabricación se le atribuye a Caro Quintero.

'Kiki' Camarena fue asesinado después de haber descubierto un rancho que producía importantes cantidades de marihuana para el cártel. (DEA | Archivo DEF)

En una segunda acción, también en Caborca, Vigil negoció personalmente la compra de toneladas de marihuana con dos miembros del cártel. Explicó que llevaba billetes de un dólar con uno de cien encima y los escondía bajo los pantalones para simular que cargaba dinero en efectivo.

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Durante la operación, uno de los traficantes lo amenazó directamente: “Si tú eres federal, nunca vas a salir de Caborca, nunca”. La detención terminó en un tiroteo frente a una gasolinera en el que murió el sospechoso.

El error del Cártel de Guadalajara: el asesinato de Camarena, dice Vigil

El asesinato de Camarena desató una respuesta sin precedentes. “Nos fuimos contra de ellos como un tsunami”, dijo Vigil. La DEA volcó todos sus recursos contra los tres líderes del Cártel de Guadalajara: Félix Gallardo, Fonseca Carrillo y Caro Quintero para lograr su detención.

Caro Quintero fue capturado primero en Costa Rica y trasladado a México, donde fue condenado a más de veintidós años. Un juez lo liberó argumentando que el arresto era ilegal porque un homicidio pertenecía al fuero estatal, pero fue recapturado años después y extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y el asesinato de Enrique Camarena.

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(Captura de pantalla Youtube Telemundo)

Fonseca Carrillo fue arrestado en Puerto Vallarta en abril de 1985, y tras cumplir una sentencia de 40 años de prisión, salió en abril de 2025. Por su parte, Félix Gallardo cayó en Guadalajara en 1989, y tras pasar más de 35 años en la cárcel, murió por problemas de salud.

El exlíder del Cártel de Guadalajara pasó sus últimos años en Puente Grande con diabetes, problemas severos de visión y audición, y casi sin movilidad. Solicitó en repetidas ocasiones la prisión domiciliaria, y aunque un juez llegó a concederla, no procedió.