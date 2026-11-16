Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers: así llegan ambos equipos al juego de la NFL en CDMX tras los resultados de la Semana 10

Ambos equipos se encuentran peleando las primera posiciones de la Conferencia Nacional, lo cual genera expectativa para ver un buen encuentro en el Estadio Banorte. (Brad Rempel-USA TODAY Sports)

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El Estadio Banorte se alista para recibir el próximo domingo 22 de noviembre el duelo entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers, un encuentro que marcará el regreso de la NFL a territorio mexicano tras la remodelaciones realizadas en el inmueble para el Mundial 2026.

Ambos equipos llegan con un desempeño sólido durante la primera parte de la temporada y se mantienen entre los primeros puestos de sus respectivas conferencias, por lo que podría convertirse en uno de los juegos más atractivos que se han llevado a México.

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49ers comanda la Conferencia Nacional

Los 49ers son el mejor equipo de la NFL actualmente. (Foto AP/Julio Cortez)

Los San Francisco 49ers se encuentran liderando la Conferencia Nacional y tienen el segundo mejor récord de toda la NFL, con ocho victorias y una derrota, lo cual tiene aún más mérito tomando en cuenta la gran cantidad de lesiones que han enfrentado en distintos momentos de la temporada.

Una de las zonas más afectadas ha sido el cuerpo de receptores, donde jugadores como Mike Evans y Deebo Samuel han tenido que perderse algunos juegos por lesión, además de De’Zhaun Stribling quien estará fuera todo el año.

A pesar de ello, Brock Purdy ha encontrado la forma de hacer funcionar a sus piezas a la ofensiva, ubicándose en el Top 10 de QBS con más yardas por aire de toda la liga, ocupando a George Kittle como su principal arma a la ofensiva.

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La defensa aparece como uno de los aspectos que los 49ers deben corregir. En su más reciente duelo ante los Dallas Cowboys, el equipo permitió 40 puntos y mostró vulnerabilidades que podrían pesar en la recta final de la temporada.

San Francisco tiene una de las mejores marcas de la NFL, pero deberá elevar su nivel defensivo si pretende mantenerse como candidato al campeonato.

Vikings pelea por el liderato en la NFC Norte

La División Norte es una de las divisiones más competidas de toda la NFL. (Jeffrey Becker-Imagn Images)

Minnesota Vikings no presume una ofensiva tan imponente como la de los San Francisco 49ers, pero muestra un equipo más equilibrado, donde su principal fortaleza radica en su defensiva que se coloca entre las más sólidas de la NFL.

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La ofensiva, que parecía ser el punto más débil del equipo, mostró una gran mejoría este fin de semana con la llegada de Kirk Cousins, ya que el QB comandó a su equipo hacia la victoria en uno de los campos más complicados de toda la liga como lo es Lambeau Field, ante los Green Bay Packers.

Ese equilibrio entre una defensiva consistente y un ataque con mayores recursos coloca a Minnesota como un equipo capaz de llegar lejos. Los Vikings, sin embargo, enfrentan un reto adicional: la competencia en su división.

Todos sus rivales mantienen récord positivo y presentan argumentos para pelear por los playoffs. Detroit Lions, Chicago Bears y Green Bay Packers obligan a Minnesota a sostener su nivel semana a semana si quiere asegurar un boleto a la postemporada y mantenerse en la carrera por el Super Bowl.

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Cuándo será el juego de la NFL en Ciudad de México

El encuentro entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers se llevará a cabo este domingo 15 de noviembre a las 19:20 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Banorte.