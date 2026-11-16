México

Belinda conmueve con mensaje sobre su infancia tras subir al escenario con Karol G: “También canté con la niña que fui”

La cantante recordó una etapa especial de su vida y reveló por qué recuperar su icónica trencita convirtió aquella presentación en un momento inolvidable

Belinda - (Instagram)
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Belinda volvió a despertar la nostalgia de sus seguidores, pero esta vez no fue por una canción ni por una aparición sobre el escenario. Este 16 de noviembre, la cantante compartió un emotivo mensaje en Instagram en el que habló del significado personal que tuvo su encuentro musical con Karol G y de cómo un detalle de su pasado la hizo conectar nuevamente con la niña que fue.

La intérprete recordó que durante su participación en el concierto de la colombiana, realizado el pasado 14 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, recuperó la trencita que utilizaba durante su infancia. Un gesto aparentemente sencillo que terminó convirtiéndose en un símbolo de su trayectoria y de todo lo que ha vivido desde sus primeros años en el espectáculo.

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“Hay momentos que se sienten como un viaje en el tiempo... El 14 de noviembre canté con @karolg y, de alguna manera, también canté con la niña que fui”, escribió Belinda al comenzar su publicación. Sus palabras dejaron ver que aquella experiencia representó mucho más que compartir escenario con una de las figuras más importantes del pop latino actual.

Belinda recuerda a la niña que fue y explica el significado de su trencita

Belinda - (Instagram)
Belinda - (Instagram)

Uno de los detalles más especiales del mensaje fue precisamente la referencia al peinado que la acompañó durante sus primeros años. Belinda explicó que volver a utilizarlo le permitió reencontrarse simbólicamente con aquella pequeña que comenzó su camino artístico y que conquistó al público desde muy joven.

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“Esa trencita que usaba de chiquita volvió a aparecer en un escenario, pero esta vez acompañada de una mujer que admiro muchísimo”, expresó. Con esta reflexión, la cantante convirtió un elemento de su imagen infantil en un recuerdo cargado de significado, especialmente ahora que su carrera ha atravesado distintas etapas y transformaciones.

La artista también compartió una reflexión sobre el paso del tiempo y la conexión que todavía conserva con su infancia. “Qué bonito es crecer y descubrir que algunas partes de aquella niña que fuimos siguen ahí, cantando con nosotras”, escribió. Una frase con la que mostró que, pese a los años, hay recuerdos y emociones que permanecen intactos.

El emotivo mensaje de Belinda para Karol G: “Eres un ejemplo a seguir”

Belinda y Karol G - (Captura de pantalla X)
Belinda y Karol G - (Captura de pantalla X)

Además de recordar su propia historia, Belinda dedicó buena parte de su publicación a reconocer el talento y la trayectoria de Karol G. La mexicana expresó la admiración que siente por la colombiana y aseguró que verla alcanzar sus objetivos y conquistar grandes escenarios le provoca orgullo.

“Y verte a ti, Karol, cumplir tus sueños y romper escenarios me llena de orgullo”, manifestó. Sus palabras reflejaron el reconocimiento entre dos artistas que han construido carreras importantes dentro de la música latina, cada una con una identidad y un recorrido propio.

Belinda también recuperó una frase que había pronunciado durante su encuentro con la colombiana y que llamó la atención por su referencia a la influencia de la cantante en la moda. “Tú @karolg eres un ejemplo a seguir y tú sí impones mucha moda para todas las niñas”, escribió, destacando el impacto que considera que tiene entre las nuevas generaciones.

Belinda agradece a Karol G por una noche que llevará en el corazón

Belinda y Karol G en el Estadio GNP de la Ciudad de México - (Instagram - Belinda)

La publicación concluyó con un agradecimiento especial para la intérprete colombiana por haberla invitado a formar parte de aquella presentación. “Gracias por hacerme parte de una noche tan especial”, expresó, dejando claro el cariño que siente por Karol G y lo significativo que resultó compartir ese momento con ella.

Cabe recordar que Belinda fue una de las invitadas especiales durante la segunda noche del Viajando por el Mundo Tropitour en Ciudad de México. Ambas cantantes interpretaron «Ángel», «Bella Traición» y «Luz Sin Gravedad», tres temas representativos de su carrera que fueron coreados por los asistentes.

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