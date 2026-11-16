México

Karina Torres conoce a la hija del Canelo Álvarez gracias a un cantante de regional mexicano: la invitan a la casa del boxeador

La influencer contó en una transmisión en vivo cómo fue el inesperado encuentro en un antro y reveló que recibió una invitación muy especial

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Karina Torres sorprendió a sus seguidores al revelar que conoció a una de las hijas del boxeador Saúl “Canelo” Álvarez durante una salida nocturna en la Ciudad de México. Lo que más llamó la atención fue que la joven llegó acompañada del cantante Óscar Maydon, quien buscó a la influencer para proponerle un encuentro y tomarse una fotografía.

La anécdota fue compartida por Karina durante una transmisión en vivo, donde relató que inicialmente se quedó desconcertada al ver que el intérprete de corridos tumbados intentaba comunicarse con ella. Incluso confesó que llegó a pensar que podía buscarla para reclamarle algo relacionado con el altercado que protagonizó con Paola Suárez durante la primera fiesta de La Mansión VIP 2.

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Sin embargo, el encuentro tomó un rumbo completamente diferente. La creadora de contenido terminó conviviendo con el cantante y su acompañante, hasta descubrir que se trataba de una de las hijas del campeón mexicano de boxeo. La sorpresa fue tan grande que Karina aseguró haberse quedado “fría” al conocer la identidad de su inesperada visitante.

Óscar Maydon buscó a Karina Torres y ella pensó que habría reclamos

Karina Torres con vestido morado brillante y tatuajes en el pecho y el cuello, de pie frente a una pared con paneles
Karina Torres posa frente a una pared decorativa con un vestido morado bordado y deja a la vista sus tatuajes en el pecho y el cuello. (@karina.torrea)

Durante su relato, Karina explicó que Óscar Maydon le había realizado una videollamada y posteriormente le escribió para preguntarle si podían encontrarse y tomarse una fotografía. “El que fue a La Mansión VIP”, comentó al reconocer al cantante, recordando inmediatamente el episodio que había protagonizado con Paola Suárez durante el reality.

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La influencer reconoció que llegó a imaginar que el intérprete podía estar molesto por lo sucedido aquella noche. “Dije: “Ay, no, es el que la Paola le gritó, le gritó y le dijo cosas”“, recordó entre risas. Incluso bromeó con la posibilidad de que quisiera reclamarle algo por aquel enfrentamiento.

Pero sus temores no tenían fundamento. Según contó, Maydon únicamente quería reunirse con ella porque estaba acompañado de una amiga que también deseaba conocerla. Karina aceptó la invitación y ambos llegaron al lugar donde se encontraba, sin imaginar la sorpresa que le esperaba.

¡Era la hija del Canelo Álvarez! Karina Torres no podía creerlo

Canelo recibió a su familia en su casa con mariachi y decoraciones (Instagram | Emily Álvarez)
Canelo recibió a su familia en su casa con mariachi y decoraciones (Instagram | Emily Álvarez)

La reunión transcurría con normalidad hasta que una de las personas que acompañaba al grupo le preguntó a Karina si sabía quién era el papá de la joven. La respuesta fue negativa, pero cuando le revelaron que era hija de Saúl “Canelo” Álvarez, la influencer no pudo ocultar su asombro.

“¿No sabes quién es su papá de ella?“, recordó que le preguntaron antes de revelarle la identidad del famoso boxeador. ”¡Pues que era la hija del Canelo Álvarez, perras! Quédense frías", relató emocionada durante la transmisión.

Karina también contó que la joven fue muy amable con ella, que incluso le confesó que la seguía en redes sociales y que quería tomarse una fotografía juntas. “Fueron hasta el Babel a verme y a pedirme una foto la hija del Canelo Álvarez junto con Óscar Maydon”, expresó. La sorpresa no terminó ahí, pues recibió una invitación que tampoco esperaba.

De una fotografía a una invitación a la posada del Canelo

Ambas influencers fueron consideradas para entrar a La Casa de los Famosos México (Ig)
Ambas influencers fueron consideradas para entrar a La Casa de los Famosos México (Ig)

La anécdota dio un giro todavía más inesperado cuando Karina reveló que la hija del boxeador la invitó a una posada en su casa. La influencer no dudó en aceptar la propuesta y reaccionó con el humor que suele caracterizar sus transmisiones.

“Hermana, te voy a invitar a la posada en mi casa”, recordó que le dijo la joven. Su respuesta fue inmediata: “Claro que voy a ir, preciosa. ¿Qué tal si me encuentro un sugar?“, comentó entre carcajadas.

Aunque Karina no reveló más detalles sobre la reunión ni confirmó cuándo se realizará la celebración, su historia rápidamente destacó por el inesperado encuentro entre figuras del entretenimiento digital, la música y el deporte.

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