México

Qué horarios tendrán el Metro CDMX, Metrobús, Cablebús, Trolebús y demás transporte el lunes 16 de noviembre

Las autoridades de movilidad pidieron a la población tomar precauciones en sus traslados matutinos por la aplicación de horarios por ser día feriado

Por lluvia en la CDMX, la Línea 1 del Metrobús presenta un retraso este viernes. Crédito: X / @lajornadaonline
Qué horarios tendrán el Metro CDMX, Metrobús, Cablebús, Trolebús y demás transporte el lunes 16 de noviembre ( X/@lajornadaonline)
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El próximo 16 de noviembre será día feriado con motivo del Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, la fecha original es el 20 de noviembre; sin embargo, en el calendario se suele recorrer al lunes más próximo. En consecuencia, el diferentes servicio operarán con horario especial.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) informó a la población que los servicios de transporte público de la capital tendrán afectaciones y modificaciones, por lo que pidieron a los usuarios tomar precauciones ante las modificaciones previstas.

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La Red de Movilidad Integrada de la Ciudad de México operará con horarios especiales el lunes 16 de noviembre de 2026. El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) abrirá a las 07:00 horas y concluirá a las 24:00 horas, es decir a la media noche.

¿Cuál es el horario del transporte público en la CDMX?

Metro San Judas Tadeo
(Metro CDMX)

La Semovi informó que el transporte público tendrá horarios especiales ese día y llamó a los usuarios a tomar previsiones para sus traslados. La modificación abarca también la RTP, Ecobici, el Trolebús, el Tren Ligero y el Cablebús, por lo que los usuarios deberán considerar los cambios antes de salir.

El servicio del Metrobús en todas sus líneas empezará a las 05:00 horas y concluirá a la media noche, es decir a las 00:00 horas.

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El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) operará de 07:00 horas a 24:00 horas, de todas las redes de transporte público es la que abrirá más tarde para el 16 de noviembre, por lo que pidieron tomar precauciones al respecto.

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) circulará de 06:00 hrs a 12:00 hrs.

Ecobici operará de 05:00 hrs a 00:30 hrs y los biciestacionamientos abrirán de 07:00 hrs a 24:00 hrs.

(X/ @LaSEMOVI)
(X/ @LaSEMOVI)

Los módulos de Control Vehicular no atenderán durante la jornada y los Centros de Atención a Usuarios (CAPU) de Ecobici permanecerán cerrados.

El Trolebús tendrá horarios por línea: de 05:00 a 00:00 horas en las líneas 0, 1, 10, 11 y 13. Las líneas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 14 del Trolebús funcionarán de 06:00 hrs a 23:30 hrs , mientras que la Línea 12 lo hará de 05:30 AM a 23:30 hrs.

El Tren Ligero abrirá de 07:00 hrs a 11:30 PM y el Cablebús de 07:00 hrs a 23:00 hrs.

Los usuarios podrán ingresar con bicicletas al Metro CDMX, el Cablebús y el Tren Ligero. La información disponible no precisa las condiciones para el Metrobús, el Trolebús y la RTP.

Trolebús CDMX
El Trolebús tendrá horarios por línea ( VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

Pago triple para quienes trabajen el 16 de noviembre

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) señala que quien labore por acuerdo con su empleador debe recibir el triple de su salario diario.

El descanso obligatorio corresponde al tercer lunes de noviembre y conmemora el inicio de la Revolución Mexicana, ocurrido el 20 de noviembre de 1910. Quienes acuerden trabajar esa fecha tienen derecho a recibir el triple de su salario diario y cuentan con un año para reclamarlo si el empleador no cumple.

Tras el 16 de noviembre, el último feriado general de 2026 será el 25 de diciembre, por Navidad. El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo contempla además el 1 de octubre cada seis años y las jornadas electorales ordinarias, supuestos que no aplican en 2026.

El desfile por la Revolución Mexicana se realizará en la CDMX el viernes 20 de noviembre de 2026, a las 10:00 horas, para conmemorar los 116 años del levantamiento convocado por Francisco I. Madero contra el régimen de Porfirio Díaz.

La movilización no será el lunes 16 de noviembre, pese a que esa fecha corresponde al puente oficial para los trabajadores. El recorrido partirá de la plancha del Zócalo y concluirá en la explanada del Monumento a la Revolución.

Las autoridades prevén cierres viales durante toda la mañana en 5 de Mayo y avenida Juárez, así como afectaciones en el Centro Histórico y los accesos al Zócalo y al Monumento a la Revolución.

La SSC recomendará consultar sus avisos de Orientación Vial antes de salir, debido a que los cortes específicos podrían actualizarse durante el evento.

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