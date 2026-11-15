Frente frío 6 en México: estos son los estados que tendrán lluvias, fuertes vientos y temperaturas bajo cero

Varios transeúntes con ropa de abrigo caminan frente al Palacio de Bellas Artes durante una jornada de lluvia y niebla por el frente frío 5 en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente número 6 permanecerá estacionario sobre el noroeste de México durante este sábado 15 de noviembre. El sistema favorecerá chubascos en Baja California y Baja California Sur, además de rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora en estados del norte y noroeste.

El organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), prevé que los termómetros bajen de los cero grados en regiones montañosas de Baja California, Chihuahua, Durango y Zacatecas. También habrá oleaje de hasta cinco metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.

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Los efectos del frente se combinarán con canales de baja presión, la corriente en chorro subtropical y la entrada de humedad procedente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe. Esta interacción dejará lluvias desde el noreste hasta el sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Baja California, Veracruz y Yucatán tendrán chubascos de hasta 25 milímetros

El pronóstico del SMN establece intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros para 12 entidades. Las precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas en algunas zonas, especialmente en los estados del sur, el golfo de México y la península de Yucatán.

Los estados con pronóstico de chubascos son:

Baja CaliforniaBaja California SurCoahuilaNuevo LeónTamaulipasVeracruzOaxacaChiapasTabascoCampecheYucatánQuintana Roo

En Oaxaca y Chiapas, las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica. Para Tamaulipas, Veracruz y Tabasco se espera cielo medio nublado a nublado durante el día, con bancos de niebla durante la mañana y ambiente cálido a caluroso hacia la tarde.

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También se pronostican lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros, en Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Guerrero.

En el Valle de México, el reporte prevé lluvia aislada en el Estado de México, mientras que en la Ciudad de México no se esperan precipitaciones. La capital tendrá una temperatura mínima de 9 a 11 grados y una máxima de 23 a 25 grados.

Temperaturas de hasta -5 grados afectarán sierras de cuatro estados

El descenso de temperatura será uno de los principales efectos asociados al pronóstico. Las zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Zacatecas registrarán mínimas de entre -5 y 0 °C durante la mañana.

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El frío también alcanzará regiones montañosas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. En esas áreas se esperan temperaturas de entre 0 y 5 grados.

Las temperaturas más bajas reportadas durante las últimas 24 horas se registraron en Toluca, Estado de México, con 2.7 °C. Le siguieron Colotlán, Jalisco, con 5 grados; Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, y Aguascalientes, con 7 grados cada uno.

Aunque el frío persistirá en zonas altas, el calor continuará durante la tarde en diversos puntos del sur y sureste. Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas alcanzarán máximas de 35 a 40 grados. Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán máximas de entre 30 y 35 grados.

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Rachas de hasta 50 km/h y oleaje de cinco metros complicarán las costas

El SMN alertó por rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las rachas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que la autoridad pidió mantenerse atento a los avisos meteorológicos. Los bancos de niebla también reducirán la visibilidad en tramos carreteros y áreas urbanas, principalmente durante las primeras horas del día.

El oleaje más alto se concentrará en la costa occidental de la península de Baja California, donde las olas alcanzarán entre 3 y 5 metros. En las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, el oleaje será de 1 a 2 metros.

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El frente frío 6 también dejará viento con rachas de hasta 35 kilómetros por hora en la Ciudad de México, el Estado de México, Aguascalientes, Nayarit y Colima. El SMN mantiene vigilancia sobre la evolución del sistema en el noroeste del territorio nacional.