México

Puente de noviembre 2026: qué bancos, supermercados y servicios abrirán y cuáles cerrarán este lunes 16 en México

Las sucursales bancarias y las oficinas federales suspenden actividades mientras el Metro ajusta horarios y los comercios siguen abiertos por el cierre del Buen Fin, en medio del descanso obligatorio marcado por la Ley Federal del Trabajo

El descanso obligatorio por la Revolución Mexicana se traslada cada año al tercer lunes de noviembre. Foto: Gobierno de México.
El descanso obligatorio por la Revolución Mexicana se traslada cada año al tercer lunes de noviembre. Foto: Gobierno de México.
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Bancos, oficinas de gobierno y dependencias federales cierran este lunes 16 de noviembre en México por el descanso obligatorio ligado al aniversario de la Revolución Mexicana, mientras supermercados, transporte público y servicios digitales continúan operando.

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) fija el descanso en el tercer lunes de noviembre, no en la fecha histórica del día 20, con el fin de generar un fin de semana largo.

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Quienes trabajen este lunes tienen derecho a un pago triple sobre su salario ordinario, de acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).

El puente coincide con los últimos días del Buen Fin 2026, que concluye el martes 17 de noviembre. Foto: Gobierno de México.
El puente coincide con los últimos días del Buen Fin 2026, que concluye el martes 17 de noviembre. Foto: Gobierno de México.

Bancamex, BBVA, Banorte, Santander, HSBC, Scotiabank, Inbursa, Banco del Bajío y Banregio cierran ventanilla

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) incluyó el 16 de noviembre en su calendario oficial de días inhábiles para 2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que obliga a instituciones de crédito y casas de bolsa a suspender atención presencial.

Entre los bancos que cierran sucursal figuran BBVA México, Banamex, Banorte, Santander, HSBC, Scotiabank, Banco Inbursa, Banco del Bajío y Banregio.

Algunas sucursales bancarias dentro de supermercados o centros comerciales pueden operar si lo notificaron previamente a la CNBV. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
Algunas sucursales bancarias dentro de supermercados o centros comerciales pueden operar si lo notificaron previamente a la CNBV. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

La Bolsa Mexicana de Valores tampoco opera este lunes, mientras que los mercados de Estados Unidos sí funcionan, por lo que las órdenes sobre acciones o fondos mexicanos quedan pendientes hasta el martes 17.

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Banco Azteca es la excepción entre la banca múltiple: mantiene atención presencial con su horario habitual, de 09:00 a 21:00 horas. También podrían operar sucursales ubicadas dentro de supermercados o centros comerciales, siempre que hayan notificado previamente a la CNBV.

Cajeros automáticos, banca por internet y SPEI operan sin interrupciones

Pese al cierre de ventanillas, los usuarios conservan acceso a cajeros automáticos para retiros y consulta de saldos, aplicaciones móviles, banca por internet y transferencias mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

El pago de servicios como electricidad, agua o telefonía también puede realizarse por canales digitales.

El SAT puede realizar inspecciones a domicilio sin avisar.
Los retiros en cajeros automáticos están sujetos a la disponibilidad de efectivo de cada sucursal. Crédito: Reuters

Los depósitos referenciados y movimientos sujetos a compensación bancaria podrían reflejarse hasta el martes 17, según el calendario de reanudación de actividades presenciales que fijó la CNBV.

Supermercados y comercios abren por el cierre del Buen Fin 2026

A diferencia de bancos y oficinas públicas, supermercados y tiendas de autoservicio mantienen apertura normal este lunes, coincidiendo con los últimos días del Buen Fin 2026, que concluye el 17 de noviembre.

Restaurantes, transporte público y comercios en general también continúan operando conforme a sus horarios habituales.

Las tiendas de autoservicio mantienen su horario habitual durante todo el puente para atender las compras del Buen Fin.
Las tiendas de autoservicio mantienen su horario habitual durante todo el puente para atender las compras del Buen Fin.

Los servicios médicos de urgencias y la seguridad pública permanecen activos sin interrupción, como ocurre en cualquier día de descanso obligatorio.

El Metro y el Metrobús de la CDMX operan con horario de día festivo

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro aplicará este lunes el esquema que rige en domingos y festivos: las 195 estaciones de sus 12 líneas abren a las 07:00 horas ( dos horas después de lo habitual en días laborales) y cierran a las 24:00 horas.

El director general del STC, Adrián Ruvalcaba, confirmó que el programa “Tu bici viaja en Metro” estará vigente durante todo el horario de servicio.

Metro CDMX inicio de operaciones
El Metro abrirá a las 7:00 y cerrará a las 24 horas. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

El Metrobús operará de las 05:00 a las 24:00 horas, también bajo esquema de día festivo, lo que lo convierte en alternativa para quienes necesiten trasladarse antes de las 07:00 horas, cuando aún no abre el Metro.

Las oficinas de gobierno federal cierran y el SAT mantiene sus plazos fiscales

Las dependencias federales permanecerán cerradas en su mayoría este lunes, de acuerdo con el calendario de días inhábiles de cada institución.

Los trámites presenciales ante instancias federales deberán reprogramarse para el martes 17 de noviembre. La situación en oficinas estatales y municipales depende de los decretos que publique cada entidad.

Letrero con las siglas SAT y cuatro círculos sobre la fachada de un edificio de losas claras, con arbustos en la base y ramas arriba
Las declaraciones y pagos de contribuciones ante el SAT mantienen su calendario habitual sin extensión de fecha. (Selene Miranda/Infobae México)

El 16 de noviembre figura entre los días inhábiles del artículo 12 del Código Fiscal de la Federación, que rige los plazos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Sin embargo, las declaraciones y los pagos de contribuciones mantienen su calendario habitual, sin extensión de fecha por el feriado.

Escuelas de educación básica suspenden clases hasta el lunes

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional no tienen clases este lunes, lo que extiende el descanso escolar a cuatro días, del viernes 13 al lunes 16 de noviembre.

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