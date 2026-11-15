México

Defensa de Gabito Ballesteros niega acusaciones de la FGR por posesión de armas y apología del delito

El cantante fue detenido 17 horas en Querétaro tras incumplir la prohibición estatal de narcocorridos en eventos públicos

Gabito Ballesteros viste un sombrero negro, una chaqueta de cuero marrón y cadenas metálicas frente a un fondo oscuro
Gabito Ballesteros, uno de los exponentes más populares de los corridos tumbados. (Instagram: Gabito Ballesteros)
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La defensa legal de Gabito Ballesteros rechazó que el cantante haya promovido la apología del delito y aseguró que las armas localizadas por las autoridades durante su detención en Querétaro contaban con permisos de portación.

El posicionamiento de sus abogados se dio después de que el intérprete recuperara su libertad, tras permanecer bajo resguardo ministerial por cerca de 17 horas.

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En un comunicado fechado el 14 de noviembre, los defensores Ayrton Marín y José Antonio Ortega sostuvieron que la presentación del artista en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro se desarrolló conforme al repertorio entregado previamente a las autoridades, aunque reconocieron que hubo cambios en el orden de las canciones.

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“En ningún momento ha existido intención de promover, justificar o incentivar conductas delictivas mediante sus presentaciones artísticas”.
Documento impreso con el logotipo de un despacho jurídico y un texto estructurado en cuatro puntos con firmas en la parte inferior
El despacho Marín Becerril Abogados expone en un comunicado los detalles sobre la intervención policial al cantante Gabito Ballesteros en Querétaro. (Infobae México)

Defensa de Gabito Ballesteros asegura que las armas tenían permisos

Los abogados también marcaron distancia entre la suspensión del concierto y la intervención policial. Según su versión, el traslado del cantante y parte de su equipo no estuvo relacionado con el contenido del espectáculo, sino con una revisión ante la sospecha de que en el vehículo hubiera armas o sustancias ilícitas.

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La representación legal afirmó que, después de inspeccionar la camioneta, no encontraron drogas ni armas de procedencia ilegal.

Precisó que dos integrantes del equipo de seguridad portaban un arma cada uno y que ambos tenían los permisos correspondientes.

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“Al no advertirse elementos que justificaran mantener la privación de la libertad de los involucrados, se determinó su inmediata libertad”, expuso el despacho.

Gabito Ballestero realizó una transmisión en vivo en Instagram en la que denunció que policías de Querétaro lo retenían y cuestionó la intervención durante su espectáculo en la feria estatal.

¿Por qué detuvieron a Gabito Ballesteros en Querétaro?

La intervención ocurrió después de que autoridades municipales suspendieran el concierto del cantante en el Teatro del Pueblo. El Comité Organizador sostuvo que el intérprete había cantado temas fuera de la lista autorizada, pese a recibir una advertencia. Entre ellos se mencionó “AMG”.

La versión de Ballesteros fue distinta. Durante una transmisión en Instagram aseguró que había respetado las restricciones y que únicamente modificó el orden de las canciones. “Me dijeron que no cantara ‘Presidente’, ‘Cuernos’ y esa no la voy a cantar”, dijo.

Posteriormente, la FGR inició diligencias por la posible comisión de delitos relacionados con la portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como desobediencia y resistencia de particulares. La investigación también involucró a otras cuatro personas.

Captura de pantalla de un comunicado del sitio web oficial de la Fiscalía General de la República sobre un aseguramiento de armas en Querétaro
La Fiscalía General de la República informó sobre el inicio de una investigación penal en Querétaro tras la detención de cinco personas relacionadas con Gabito Ballesteros y el decomiso de un arma de fuego. (FGR)

Gabito Ballesteros recupera su libertad y se presenta en Edomex

El cantante salió de las instalaciones de la FGR en Querétaro alrededor de las 21:10 horas del sábado 14 de noviembre, a bordo de una camioneta tipo van.

Más tarde confirmó en Instagram que acudiría a la Feria Internacional de la Mezclilla, en Nextlalpan, Estado de México; la alcaldesa Lorena Alameda también anunció su llegada.

Aunque la defensa sostuvo que no había motivos para mantenerlo privado de la libertad, la liberación no equivale al cierre de la investigación.

Los abogados insistieron en que una suspensión administrativa de un espectáculo y una indagatoria penal son procedimientos distintos, mientras la carpeta de la FGR permanece como el punto central del caso.

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