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Vikings vs Packers: el último juego de Minnesota antes de visitar la CDMX, ¿cuándo y dónde ver en México?

El clásico de la División Norte de la Conferencia Nacional tendrá un nuevo capítulo, donde ambos buscarán alcanzar a los Chicago Bears en la cima

El clásico de la División Norte de la Conferencia Nacional tendrá un nuevo capítulo, donde ambos buscarán alcanzar a los Chicago Bears en la cima. (Jeffrey Becker-Imagn Images)
El clásico de la División Norte de la Conferencia Nacional tendrá un nuevo capítulo, donde ambos buscarán alcanzar a los Chicago Bears en la cima. (Jeffrey Becker-Imagn Images)
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Minnesota Vikings se enfrentará a los Green Bay Packers este domingo 15 de noviembre al mediodía (tiempo del centro de México) desde Lambeau Field en juego correspondiente a la Semana 10 de la NFL.

Una de las rivalidades más apasionantes del futbol americano vivirá un nuevo capítulo en una batalla donde ambos equipos lucharán intensamente por el liderato de la División Norte de la Conferencia Nacional.

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El regreso de Kirk Cousins

Kirk Cousins regresará a los Minnesota Vikings. (EFE/EPA/DAN ANDERSON)
Kirk Cousins regresará a los Minnesota Vikings. (EFE/EPA/DAN ANDERSON)

El QB veterano fue intercambiado en el límite de canjes a los Minnesota Vikings, en un movimiento que marca el regreso de Kirk Cousins al equipo con el que jugó entre 2018 y 2023.

La franquicia recurrió al mariscal de campo ante los problemas que dejó Carson Wentz durante la ausencia de Kyler Murray en el pasado juego de Monday Night Football vs Buffalo Bills.

Cousins, de 38 años, comenzó la temporada con los Raiders y se ubicó entre los quarterbacks con más yardas por pase de la NFL, guiándolos a conseguir cuatro victorias bajo su conducción antes de que se concretara su salida rumbo a Minnesota.

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El cambio devuelve a los Vikings a un quarterback que conoce el vestidor, la ciudad y el sistema del entrenador en jefe Kevin O’Connell. Ambos trabajaron juntos en las temporadas de 2022 y 2023, etapa donde Cousins vivió sus mejores momentos en la NFL.

Durante 2022 lanzó para 4,547 yardas, con 29 pases de anotación y 14 intercepciones, números que le dieron una selección al Pro Bowl.

Ese año, Minnesota encontró en Justin Jefferson a su principal arma ofensiva. El receptor abierto tuvo 128 recepciones para 1,809 yardas, ambas cifras líderes de la NFL, además de ocho touchdowns y un promedio de 106.4 yardas por partido.

Así, el equipo busca recuperar esa conexión entre Kirk Cousins y Justin Jefferson en la pelea por el título divisional, pues da la impresión que el equipo cuenta con una de las mejores defensivas de la liga y solamente les hacía falta un buen mariscal de campo para poder ser contendientes a llegar lejos.

Josh Jacobs no podrá jugar vs Vikings

Josh Jacobs no podrá estar presente contra los Vikings. (Jeff Hanisch-Imagn Images)
Josh Jacobs no podrá estar presente contra los Vikings. (Jeff Hanisch-Imagn Images)

Después de no haber estado presente en el comienzo de la temporada y regresar hace un par de semanas, Josh Jacobs volverá a quedar fuera de los emparrillados. El corredor de los Green Bay Packers sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha durante el juego ante los New England Patriots y deberá someterse a una cirugía.

Jacobs se perdió los primeros seis partidos del calendario mientras permanecía en la lista de exentos del comisionado de la NFL. La medida se tomó mientras la liga investigaba un altercado con su entonces novia ocurrido en mayo.

El jugador regresó el 25 de octubre ante los Detroit Lions, pero sólo pudo disputar tres encuentros antes de esta nueva lesión.

Los reportes indican que podría ausentarse entre dos y tres semanas, aunque el plazo dependerá de su recuperación tras la operación. Mientras tanto, el juego terrestre de Green Bay recaerá en MarShawn Lloyd y Kaleb Johnson, quienes tendrán que asumir una mayor carga en una División Norte de la Conferencia Nacional que se mantiene cerrada

Una pelea intensa en el Norte de la NFC

La pelea por el liderato de la NFC está al rojo vivo. (Jeffrey Becker-Imagn Images)
La pelea por el liderato de la NFC está al rojo vivo. (Jeffrey Becker-Imagn Images)

La División Norte de la Conferencia Nacional es una de las divisiones más competidas de la NFL, con sus cuatro equipos en récord ganador. Hasta el momento, Los Chicago Bears se mantienen en la cima con marca de 7-2, aunque los Detroit Lions y los Minnesota Vikings los siguen con registro de 6-2.

Por su parte, los Green Bay Packers ocupan el último lugar del sector con foja de 6-3, a sólo un juego de Chicago. La cercanía entre los cuatro equipos mantiene abierta la disputa por el título divisional y por los lugares de postemporada en la Conferencia Nacional.

Cuándo y dónde ver el juego en México

El encuentro entre los Minnesota Vikings y los Green Bay Packers podrá seguirse este domingo 15 de noviembre al mediodía (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de FOX+ y DAZN con suscripción a NFL Game Pass.

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