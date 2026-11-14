Juan García, mexicano de Hidalgo, participa en ‘Los juegos del hambre’ de MrBeast

(Youtube/MR Beast)

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Juan García, mexicano originario de Hidalgo, participa en la recreación de Los juegos del hambre de MrBeast, un reto con 12 equipos y un premio de 250,000 dólares. Su aparición ocurre a unos días del estreno de The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, película prevista para llegar a salas este 20 de noviembre de 2026.

El video lleva la competencia a un bosque dividido en cuadrantes, con armas de espuma y trajes que registran los golpes mediante imanes. Cuando un participante recibe un impacto en el chaleco, un mecanismo enciende una luz en forma de corazón y marca su eliminación.

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MrBeast explica al inicio las reglas: “Doce equipos compiten por esos 250,000 dólares”. Los concursantes deben buscar agua, comida, refugio y armas en una cornucopia, mientras forman alianzas y enfrentan cierres de zona con niebla artificial.

Juan forma parte del grupo conocido como los Grocery Boys, junto con Eldean y otros participantes que habían aparecido antes en el reto del supermercado del creador estadounidense. En la primera jornada, el mexicano se mantiene con vida durante los enfrentamientos y logra avanzar con su equipo.

Juan García vuelve a competir en un video de MrBeast

El hidalguense aparece en varios momentos de la competencia. Durante la segunda jornada, MrBeast anuncia que Juan es el favorito de una votación realizada entre la audiencia y le concede una caja de suministros.

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(Youtube/MR Beast)

“Juan fue el favorito por un amplio margen”, dice el youtuber antes de enviar el paquete al área de juego. El premio incluye una daga dorada y unos audífonos con los que la producción puede darle indicaciones sobre la posición de sus adversarios.

La daga tenía una recompensa adicional. “Si logras eliminar a alguien con esa daga dorada, te daré 25,000 dólares”, le informa MrBeast. Juan reacciona sorprendido: “Esto está loco, Jimmy. 25,000 dólares por un cuchillo”.

El creador le indica que un equipo rival se encuentra detrás de una línea de árboles. Juan se acerca con sus compañeros, aunque el grupo contrario aprovecha el movimiento para preparar una emboscada.

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La estrategia termina con la eliminación del mexicano. Uno de sus aliados lamenta la salida de García y asegura: “Perdimos a Juan, hermano”. Otro participante describe el ataque como una “ejecución militar” por la forma en que el equipo rival los sorprendió.

La salida de Juan provoca una reacción entre los Grocery Boys. Eldean dice que buscará revancha: “Tengo que ganar esto por ti, hermano. Tengo que hacerlo por los Grocery Boys”. Poco después, intenta enfrentar a los responsables de la eliminación de su compañero.

(Youtube/MR Beast)

El mexicano estuvo 202 días encerrado en un supermercado

Juan García ya había participado en uno de los retos más extensos de MrBeast. El mexicano permaneció 202 días dentro de un supermercado en Greenville, Carolina del Norte, junto con otros tres finalistas.

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García nació en Santa María Xigui, comunidad del municipio de Alfajayucan, Hidalgo. El mexicano vive en Estados Unidos, a donde emigró en busca de trabajo. Durante el desafío del supermercado entró acompañado de su hijo Ángel.

El reto inició con la premisa de que el último concursante en abandonar el establecimiento recibiría 250,000 dólares. Las reglas cambiaron en el día 67, cuando los cuatro participantes que seguían dentro tuvieron que consumir los alimentos restantes de la tienda para obtener una bolsa de 1 millón de dólares.

Juan, Jackson, Rayhon y Eldean completaron la prueba en el día 202. A García le correspondió una parte cercana a 248,346 dólares, equivalente a unos 4,500,000 pesos mexicanos, además de una camioneta y un anillo para su esposa, de acuerdo con Infobae México.

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La plataforma que siguió la actividad de los finalistas registró 2,735,000 pasos de Juan durante el encierro. La cifra fue la más alta entre los cuatro ganadores.

Mexicano gana reto del supermercado de Mr Beast: Juan García estuvo más de 6 meses encerrado (Captura)

La competencia replica alianzas, duelos y zonas de peligro

La recreación de MrBeast retoma elementos de la saga basada en las novelas de Suzanne Collins. Los participantes deben moverse por el bosque, defender la cornucopia y evitar una niebla que reduce el terreno disponible.

Un integrante de la producción, identificado como el “game master”, explica que más de 200 cámaras vigilan los movimientos de los concursantes. “Si vemos que entran en contacto con la niebla, lo sabremos y activaré su traje a distancia”, advierte.

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El video también incluye lanzamientos de suministros, alianzas temporales y duelos entre participantes. La final reúne a Kevin, Uthi, Tia y Phaedra en una zona cerrada por fuego artificial, donde sólo uno puede llevarse el premio.

Kevin gana los 250,000 dólares tras vencer a Uthi en el último duelo. Al recibir el premio, afirma: “Este dinero es para mi familia. Crecí sin hogar. No tuvimos muchas oportunidades. Ahora tengo 250,000 dólares”.