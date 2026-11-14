México

México mejora turismo aéreo: abre 211 nuevas rutas y ocupa el sexto lugar en los países más visitados del mundo

Durante 2026, el Gran Premio de México y las festividades por el Día de Muertos contribuyeron al aumento del gasto de viajeros extranjeros en restaurantes, hoteles, comercios y otros establecimientos

Primera fase de remodelación del AICM
AICM. Foto: Marina
Guardar

La secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora dio a conocer que en los últimos meses ha mejorado el turismo aéreo con la apertura de 211 nuevas rutas, las cuales incluyen 112 internacionales y 99 nacionales.

Recordó que durante los últimos meses las operaciones aéreas en el país y a nivel global se han visto afectadas por los conflictos geopolíticos que dieron como resultado el aumento en el precio del combustible.

PUBLICIDAD

Ante esto la funcionaria dijo que: “México no para y seguimos abriendo mercados emergentes a pesar de los retos que se han afrontado este año”.

México se convierte en el sexto país más visitado del mundo

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum del pasado 14 de noviembre, también informó que los aeropuertos principales transitaron a 141.8 millones de viajeros en el periodo de enero a septiembre de 2026. Estas cifras han colocado a México como una potencia turística, siendo el sexto país más visitado del mundo.

Top 10 aeropuertos en México

  • AICM: 33.7 millones de pasajeros
  • Cancún: 21.0 millones de pasajeros
  • Guadalajara: 14.3 millones de pasajeros
  • Monterrey: 11.7 millones de pasajeros
  • Tijuana: 9.0 millones de pasajeros
  • AIFA: 5.7 millones de pasajeros
  • San José del Cabo: 5.4 millones de pasajeros
  • Puerto Vallarta: 4.6 millones de pasajeros
  • Mérida: 3.1 millones de pasajeros
  • León: 2.4 millones de pasajeros

Viajeros internacionales que más visitan en el país

  • Colombia: +27.4%
  • Brasil: +26.8%
  • Japón: +11.1%
  • Canadá: +6.9%
  • Australia: +5.6%
  • Suiza: +3.9%
Infografía con ilustraciones de un avión, mapas, edificios, un auto de carreras, una terminal de pago y cifras de turismo.
Una infografía de Infobae resume el tránsito de 141,8 millones de pasajeros en aeropuertos de México y el aumento del gasto turístico extranjero durante eventos tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gran Premio de México y Día de Muertos impulsan el turismo

Los grandes eventos deportivos y las celebraciones tradicionales se han convertido en atractivos para el turismo internacional en México, además de representar una oportunidad para impulsar la actividad económica en distintos destinos. Durante 2026, el Gran Premio de México y las festividades por el Día de Muertos contribuyeron al aumento del gasto de viajeros extranjeros en restaurantes, hoteles, comercios y otros establecimientos.

PUBLICIDAD

Un análisis de Visa, realizado en colaboración con la Secretaría de Turismo (Sectur), identificó que el gasto de visitantes internacionales con credenciales de la compañía aumentó 17% durante la semana en que se llevaron a cabo ambos acontecimientos, en comparación con el mismo periodo de 2025. Asimismo, las operaciones mediante pagos sin contacto registraron un incremento de 86%, mientras que la Ciudad de México y otros destinos del país reportaron alzas importantes.

Ciudad de México registra aumento de 41% en el gasto turístico

La capital del país concentró uno de los incrementos más importantes en el consumo de viajeros internacionales. Según el reporte, a lo largo de la semana analizada el gasto realizado con sus tarjetas aumentó alrededor de 41% respecto al mismo periodo del año anterior.

La diferencia también se observó entre los instrumentos financieros utilizados por los visitantes, pues las compras con tarjetas de crédito crecieron 52%, mientras que las operaciones con credenciales de débito avanzaron 36%.

Entre las actividades comerciales que recibieron mayor derrama económica destacaron:

  • Restaurantes: el gasto aumentó 42%.
  • Alojamiento: registró un crecimiento de 42%.
  • Supermercados: también reportaron un incremento de 42%.

Por otra parte, los pagos sin contacto en establecimientos de la capital aumentaron 97%, lo que refleja una mayor utilización de alternativas digitales durante la estancia de los turistas.

Pátzcuaro, Oaxaca y Puebla reciben más visitantes por Día de Muertos

Las celebraciones del Día de Muertos también tuvieron repercusiones en el consumo de los viajeros extranjeros. El análisis identificó que Pátzcuaro, en Michoacán; Oaxaca de Juárez, en Oaxaca, y Puebla, en Puebla, registraron incrementos cercanos al 109% en el gasto realizado con credenciales Visa.

Estos destinos recibieron visitantes interesados en conocer una de las tradiciones más representativas de México, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En estas localidades, los turistas procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia y Alemania encabezaron el crecimiento del gasto, con un aumento de 84%.

Los resultados muestran la relevancia de las festividades culturales para atraer viajeros internacionales y generar movimiento económico en comunidades que reciben visitantes durante estas fechas.

Temas Relacionados

turismovuelosturistasaeropuerto

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Quién es Mariana BO, la mujer que fue captada con José Eduardo Derbez en un campo de tiro tras su ruptura con Paola Dalay

El actor recientemente ha estado envuelto en polémica por su separación amorosa

Quién es Mariana BO, la mujer que fue captada con José Eduardo Derbez en un campo de tiro tras su ruptura con Paola Dalay

México arriesga al Golfo de California con plantas de gas licuado destinadas a Asia sin garantizar soberanía energética

La presidenta Sheinbaum ha minimizado el daño ambiental al asegurar que el tránsito de buques equivaldría a un aumento de solo 4%, mientras ambientalistas advierten riesgos para ballenas y comunidades costeras

México arriesga al Golfo de California con plantas de gas licuado destinadas a Asia sin garantizar soberanía energética

AICM normaliza vuelos hacia Estados Unidos tras restricciones temporales: pide consultar el estatus de los viajes

El pasado 13 de noviembre la FAA ordenó la suspensión nacional de todos los vuelos de salida por circunstancias extraordinarias y razones de seguridad

AICM normaliza vuelos hacia Estados Unidos tras restricciones temporales: pide consultar el estatus de los viajes

INE designa a nuevo titular de Transparencia en medio de crisis: ¿Quién es Ricardo Chincoya, el encargado de proteger la información?

El nuevo titular será el encargado de confirmar, modificar o revocar determinaciones relacionadas con la clasificación de información

INE designa a nuevo titular de Transparencia en medio de crisis: ¿Quién es Ricardo Chincoya, el encargado de proteger la información?

Noruega vs Gales, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México el partido de la UEFA Nations League 2026

Los equipos se medirán en el Ullevaal Stadion, durante la quinta jornada del torneo

Noruega vs Gales, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México el partido de la UEFA Nations League 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina captura a “Lucifer”, presunto líder de sicarios del CJNG ligado a la masacre de ocho personas en panadería de Colima

Marina captura a “Lucifer”, presunto líder de sicarios del CJNG ligado a la masacre de ocho personas en panadería de Colima

Confiscan sofisticado laboratorio de metanfetamina y procesados de marihuana en Jalisco: eran del Tío Lako del CJNG

Gabito Ballesteros: ¿De qué trata la canción “AMG” por la que suspendieron su concierto en Querétaro?

Detienen concierto de Gabito Ballesteros en Querétaro por cantar narcocorridos: artista denuncia retención ilegal de la policía

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de noviembre: el “Jefe de Jefes” es trasladado de urgencia desde el penal de Puente Grande a un hospital en Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Belinda felicita a Avril Lavigne por el nacimiento de su primera hija y su mensaje llama la atención

Belinda felicita a Avril Lavigne por el nacimiento de su primera hija y su mensaje llama la atención

Diego Luna reacciona a la victoria de Bobby Pulido en Texas tras las elecciones de Estados Unidos: esta es su postura

Quién es Mariana BO, la mujer que fue captada con José Eduardo Derbez en un campo de tiro tras su ruptura con Paola Dalay

Él es Sir Carlos Frenk, el científico mexicano nombrado caballero por el rey Carlos III en el Castillo de Windsor

Buen Fin 2026: Ticketmaster se suma con descuentos en conciertos, espectáculos y festivales

DEPORTES

Tigres vs Pumas: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil

Tigres vs Pumas: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil

UFC 334, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México la pelea entre Ciryl Gane y Josh Hokit

San Francisco 49ers vs Dallas Cowboys: horario y dónde ver EN VIVO desde México el clásico de la NFL

Místico regresa a la Arena México, recibe brutal ataque del campeón mundial de NJPW y confiesa cómo quiere ser recordado cuando se retire

Chivas Femenil vs FC Juárez: a qué hora y dónde ver al Rebaño en el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026