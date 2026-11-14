México mejora turismo aéreo: abre 211 nuevas rutas y ocupa el sexto lugar en los países más visitados del mundo

AICM. Foto: Marina

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La secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora dio a conocer que en los últimos meses ha mejorado el turismo aéreo con la apertura de 211 nuevas rutas, las cuales incluyen 112 internacionales y 99 nacionales.

Recordó que durante los últimos meses las operaciones aéreas en el país y a nivel global se han visto afectadas por los conflictos geopolíticos que dieron como resultado el aumento en el precio del combustible.

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Ante esto la funcionaria dijo que: “México no para y seguimos abriendo mercados emergentes a pesar de los retos que se han afrontado este año”.

México se convierte en el sexto país más visitado del mundo

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum del pasado 14 de noviembre, también informó que los aeropuertos principales transitaron a 141.8 millones de viajeros en el periodo de enero a septiembre de 2026. Estas cifras han colocado a México como una potencia turística, siendo el sexto país más visitado del mundo.

Top 10 aeropuertos en México

AICM: 33.7 millones de pasajeros

Cancún: 21.0 millones de pasajeros

Guadalajara: 14.3 millones de pasajeros

Monterrey: 11.7 millones de pasajeros

Tijuana: 9.0 millones de pasajeros

AIFA: 5.7 millones de pasajeros

San José del Cabo: 5.4 millones de pasajeros

Puerto Vallarta: 4.6 millones de pasajeros

Mérida: 3.1 millones de pasajeros

León: 2.4 millones de pasajeros

Viajeros internacionales que más visitan en el país

Colombia: +27.4%

Brasil: +26.8%

Japón: +11.1%

Canadá: +6.9%

Australia: +5.6%

Suiza: +3.9%

Una infografía de Infobae resume el tránsito de 141,8 millones de pasajeros en aeropuertos de México y el aumento del gasto turístico extranjero durante eventos tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gran Premio de México y Día de Muertos impulsan el turismo

Los grandes eventos deportivos y las celebraciones tradicionales se han convertido en atractivos para el turismo internacional en México, además de representar una oportunidad para impulsar la actividad económica en distintos destinos. Durante 2026, el Gran Premio de México y las festividades por el Día de Muertos contribuyeron al aumento del gasto de viajeros extranjeros en restaurantes, hoteles, comercios y otros establecimientos.

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Un análisis de Visa, realizado en colaboración con la Secretaría de Turismo (Sectur), identificó que el gasto de visitantes internacionales con credenciales de la compañía aumentó 17% durante la semana en que se llevaron a cabo ambos acontecimientos, en comparación con el mismo periodo de 2025. Asimismo, las operaciones mediante pagos sin contacto registraron un incremento de 86%, mientras que la Ciudad de México y otros destinos del país reportaron alzas importantes.

Ciudad de México registra aumento de 41% en el gasto turístico

La capital del país concentró uno de los incrementos más importantes en el consumo de viajeros internacionales. Según el reporte, a lo largo de la semana analizada el gasto realizado con sus tarjetas aumentó alrededor de 41% respecto al mismo periodo del año anterior.

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La diferencia también se observó entre los instrumentos financieros utilizados por los visitantes, pues las compras con tarjetas de crédito crecieron 52%, mientras que las operaciones con credenciales de débito avanzaron 36%.

Entre las actividades comerciales que recibieron mayor derrama económica destacaron:

Restaurantes: el gasto aumentó 42%.

Alojamiento: registró un crecimiento de 42%.

Supermercados: también reportaron un incremento de 42%.

Por otra parte, los pagos sin contacto en establecimientos de la capital aumentaron 97%, lo que refleja una mayor utilización de alternativas digitales durante la estancia de los turistas.

Pátzcuaro, Oaxaca y Puebla reciben más visitantes por Día de Muertos

Las celebraciones del Día de Muertos también tuvieron repercusiones en el consumo de los viajeros extranjeros. El análisis identificó que Pátzcuaro, en Michoacán; Oaxaca de Juárez, en Oaxaca, y Puebla, en Puebla, registraron incrementos cercanos al 109% en el gasto realizado con credenciales Visa.

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Estos destinos recibieron visitantes interesados en conocer una de las tradiciones más representativas de México, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En estas localidades, los turistas procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia y Alemania encabezaron el crecimiento del gasto, con un aumento de 84%.

Los resultados muestran la relevancia de las festividades culturales para atraer viajeros internacionales y generar movimiento económico en comunidades que reciben visitantes durante estas fechas.