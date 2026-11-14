Steelers vs Bengals: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la lucha por la cima de la AFC Norte en la Semana 10 de la NFL

El encuentro desempata directamente a ambos equipos. (Crédito: Charles LeClaire-Imagn Images)

Guardar

El cierre de la jornada dominical de la Semana 10 de la temporada 2026 de la NFL ofrece uno de los platillos más explosivos y determinantes de toda la campaña. En el marco del tradicional Sunday Night Football, los Pittsburgh Steelers visitan el Paycor Stadium para medirse ante los Cincinnati Bengals en una batalla divisional donde está en juego mucho más que el orgullo: ambos equipos llegan empatados con récord de 6-2 y el ganador tomará el control absoluto de la División Norte de la Conferencia Americana de cara a la segunda mitad del calendario.

El duelo presenta además un atractivo frente a frente de mariscales de campo generacionales. Por un lado, la experiencia legendaria de Aaron Rodgers comandando el ataque acerero; por el otro, el momento de calibre MVP de Joe Burrow liderando una ofensiva aérea que atraviesa su punto más alto de efectividad.

PUBLICIDAD

Con cuatro victorias consecutivas por bando, la cita en Cincinnati promete intensidad física en las trincheras y espectáculo aéreo en horario estelar.

Rodgers quiere encaminar a los Acereros a los playoffs. (Crédito: Barry Reeger-Imagn Images)

Cómo llegan los Steelers

Los Pittsburgh Steelers aterrizan en territorio de Ohio en el primer lugar de la AFC Norte gracias al criterio de desempate tras haber vencido a Cincinnati en el primer cruce de la temporada. El conjunto dirigido por Mike Tomlin ostenta una marca de 6-2 y atraviesa una racha de cuatro triunfos al hilo, impulsado principalmente por una de las defensivas más temibles de toda la NFL, que apenas permite un promedio de 18 puntos por encuentro.

Antes de disfrutar de su semana de descanso (bye week), Pittsburgh dio un golpe de autoridad en su compromiso más reciente al aplastar 27-6 a los Cleveland Browns, exhibición en la que su frontal defensiva capturó en ocho ocasiones al mariscal de campo rival. Jugadores como T.J. Watt —quien suma 7.5 capturas en la campaña—, Alex Highsmith, Cameron Heyward y Patrick Queen han convertido la presión al pasador en la principal arma del equipo. Además, el descanso obligatorio les permite llegar con piernas frescas a este compromiso divisional.

PUBLICIDAD

En el costado ofensivo, el veterano Aaron Rodgers aporta temple y precisión en momentos clave. El cuatro veces Jugador Más Valioso de la liga disputará su partido número 44 en Sunday Night Football —la tercera mayor cifra en la historia de la NFL— respaldado por números sólidos en 2026: 1,871 yardas por aire, 13 pases de anotación y cero intercepciones en ocho encuentros, apoyado en el juego terrestre de Jaylen Warren para controlar el reloj de posesión.

T.J. Watt sigue con la mejor marca del equipo. (Crédito: Ken Blaze-Imagn Images)

Cómo llegan los Bengals

Del lado de los Cincinnati Bengals, el presente no es menos imponente. La escuadra comandada por Zac Taylor comparte exactamente el mismo balance de 6-2 y también encadena cuatro victorias consecutivas, aunque ocupa el segundo peldaño de la división debido al descalabro sufrido ante Pittsburgh en septiembre. Con el respaldo de su afición en el Paycor Stadium, Cincinnati busca cobrarse revancha y arrebatar la cima del sector.

PUBLICIDAD

El motor del conjunto felino es un Joe Burrow en estado de gracia que encabeza las conversaciones por el premio MVP de la temporada 2026. Tras nueve semanas disputadas, Burrow lidera toda la NFL con 23 pases de touchdown, registra un 74.0 por ciento de efectividad en envíos completos, suma 2,386 yardas aéreas (segunda mejor marca de la liga) y mantiene un índice de pasador de 114.8 sin haber sufrido intercepciones.

El despliegue ofensivo de Cincinnati se ha visto potenciado por el regreso a plenitud de su cuerpo de receptores de élite encabezado por Ja’Marr Chase y Tee Higgins. En su actuación más reciente en la Semana 9 —donde vencieron 17-14 a los Atlanta Falcons en el duelo internacional disputado en Madrid—, Burrow conectó tres pases de anotación desde la bolsa de protección, incluyendo un envío profundo de 47 yardas con Chase (quien acumuló 155 yardas totales) y dos envíos en zona roja con Higgins.

PUBLICIDAD

Joe Burrow liderará la ofensiva de los Bengals en una visita complicada. (Crédito: Kirby Lee-Imagn Images)

Cómo han sido sus últimos 5 enfrentamientos

La rivalidad entre Pittsburgh y Cincinnati ha entregado duelos cerrados y de alto voltaje ofensivo en sus cruces más recientes, con un balance ligeramente favorable para los Steelers, quienes se han impuesto en tres de las últimas cinco ocasiones:

27 de septiembre de 2026 (Temporada Regular 2026): Pittsburgh Steelers 30-27 Cincinnati Bengals

16 de noviembre de 2025 (Temporada Regular 2025): Pittsburgh Steelers 34-12 Cincinnati Bengals

17 de octubre de 2025 (Temporada Regular 2025): Cincinnati Bengals 33-31 Pittsburgh Steelers

5 de enero de 2025 (Temporada Regular 2024): Cincinnati Bengals 19-17 Pittsburgh Steelers

1 de diciembre de 2024 (Temporada Regular 2024): Pittsburgh Steelers 44-38 Cincinnati Bengals

Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido en vivo desde México

Para los aficionados al futbol americano en territorio mexicano que no quieran perderse este choque clave de la AFC Norte, el encuentro está programado para este domingo 15 de noviembre de 2026 en punto de las 19:20 horas (tiempo del Centro de México) desde el Paycor Stadium de Cincinnati a través de las señales de ESPN, Disney+ y NFL Game Pass (DAZN).

PUBLICIDAD