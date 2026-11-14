Tigres vs Pumas: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil

(X / Pumas / Tigres Femenil)

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Las Amazonas de Tigres recibirán a Pumas UNAM en el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. El conjunto regiomontano afrontará el compromiso con una ventaja importante en el marcador global y con el respaldo de su posición en la clasificación, dos factores que colocan a las universitarias ante un panorama complicado para mantenerse con vida en la competencia.

El encuentro se disputará este sábado 14 de noviembre en el Estadio Universitario, conocido como el Volcán, donde las dirigidas por Pedro Martínez Losa intentarán aprovechar su condición de locales para confirmar su presencia entre los cuatro mejores equipos del certamen.

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Tigres tiene la ventaja y Pumas está obligado a remontar

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Las Amazonas comenzaron la eliminatoria con el objetivo de recuperar el protagonismo en la Liga MX Femenil, luego de un torneo anterior que estuvo lejos de las expectativas. El resultado conseguido en el primer capítulo de la serie les permitió acercarse a las semifinales y ahora tendrán la oportunidad de resolver la clasificación frente a su afición.

Del otro lado, Pumas llega con la intención de prolongar su participación en la liguilla. El trabajo de Roberto Medina ha dejado sensaciones positivas durante su gestión; sin embargo, conseguir resultados determinantes en la fase final continúa siendo uno de los desafíos para el equipo capitalino.

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Las universitarias dieron muestras de carácter durante el partido de ida, pero no lograron evitar que Tigres se llevara la victoria. El marcador de 2-3 dejó a las regiomontanas en una posición favorable y obligó a las auriazules a buscar una remontada en territorio visitante.

Para avanzar a la siguiente ronda, Pumas necesita imponerse por una diferencia de dos anotaciones. Una victoria por un solo gol no sería suficiente para eliminar a las Amazonas, pues el criterio de desempate relacionado con la posición en la tabla favorecería al equipo de Nuevo León. Por esa razón, las capitalinas deberán encontrar la manera de marcar y, al mismo tiempo, evitar que su rival amplíe la ventaja.

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Tigres, en cambio, tiene distintas posibilidades para conseguir el boleto a semifinales. Su ventaja en el global le permite afrontar el encuentro con mayor margen, aunque deberá evitar cualquier exceso de confianza ante un adversario que no tiene otra alternativa que buscar el resultado.

¿Cuándo y dónde se juega Tigres vs Pumas Femenil?

El partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 tendrá como escenario el Estadio Universitario, inmueble ubicado en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, donde las Amazonas buscarán completar la tarea frente a su público.

La cita está programada para este sábado 14 de noviembre, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México. Será un compromiso decisivo para ambos clubes: Tigres intentará confirmar su condición de favorito en la serie, mientras que Pumas tendrá que protagonizar una actuación contundente si pretende continuar en la lucha por el campeonato.

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¿Dónde ver EN VIVO Tigres vs Pumas de la Liga MX Femenil?

La afición que quiera seguir las acciones de este enfrentamiento podrá hacerlo mediante las plataformas de streaming Fox y Fox One, servicios que transmitirán el encuentro en México.

Con el boleto a semifinales en juego, las Amazonas parten con ventaja después de imponerse 2-3 en el primer partido. Pumas está obligado a ganar por dos goles de diferencia para cambiar el rumbo de la eliminatoria y evitar que Tigres avance a la siguiente fase del Apertura 2026.