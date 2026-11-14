¿La inteligencia artificial podría reemplazar a los abogados? Experto advierte cómo cambiaría el sistema de justicia

Un estrado judicial con un mazo proyecta sombras que forman barrotes de celda frente a tres figuras humanas con las manos entrelazadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La velocidad con la que la inteligencia artificial penetra en los despachos jurídicos, los juzgados y las aulas universitarias plantea una pregunta que hace apenas una década parecía un ejercicio especulativo: si una máquina puede redactar argumentos, sistematizar jurisprudencia y resolver consultas legales en segundos, ¿qué le queda al abogado?

De acuerdo con Luis Arriaga Valenzuela, rector de la Universidad Iberoamericana (IBERO), la respuesta no está en rechazar la herramienta ni en depender ciegamente de ella, sino en construir el criterio humano necesario para decidir qué hacer con la información que esta produce.

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En el marco del seminario “El derecho y la IA”, organizado por el Departamento de Derecho y el Observatorio IBERO sobre el Sistema de Justicia, Arriaga Valenzuela señaló que las herramientas tecnológicas modificarán la profesión de manera irreversible, pero quienes no sepan utilizarlas de forma responsable, ni cuenten con conocimientos sólidos de su disciplina, enfrentarán mayores dificultades para ejercerla en los próximos años.

Para el Rector, el perfil de los egresados debe incluir el razonar, discernir y argumentar, porque aunque la inteligencia artificial puede generar argumentos y ofrecer distintas alternativas frente a un problema jurídico, no sustituye la capacidad humana de evaluar cuál es la mejor decisión en cada caso concreto.

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Consideró indispensable que las y los estudiantes adquieran conocimientos técnicos profundos de su profesión y, al mismo tiempo, aprendan a manejar las principales herramientas de inteligencia artificial que pueden apoyar su trabajo diario.

“Hay que saber inteligencia artificial, pero también debes tener conocimiento técnico de tu profesión”, planteó.

Explicó que una persona puede pedirle a una herramienta tecnológica que le proporcione argumentos para resolver un caso, pero necesita contar con la preparación suficiente para comprender sus alcances y reconocer posibles errores, porque en el ejercicio jurídico no basta con formular correctamente una instrucción o recibir una respuesta: es necesario entenderla y asumir la responsabilidad de usarla.

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El desafío para las universidades, añadió, consiste en formar profesionales capaces de tomar decisiones importantes con pensamiento crítico y un marco ético claro, de modo que la tecnología facilite tareas y ofrezca información sin sustituir el juicio profesional.

La IA puede democratizar el conocimiento jurídico, advierte el Observatorio

La Dra. Ana Laura Magaloni, directora del Observatorio IBERO sobre el Sistema de Justicia, planteó durante la conversación que la inteligencia artificial puede democratizar el conocimiento jurídico al sistematizar patrones contenidos en leyes, contratos y resoluciones judiciales, y traducirlos a un lenguaje comprensible para cualquier persona que no tenga formación legal.

Esto abre una pregunta de fondo para la profesión: si el conocimiento de las normas está cada vez más al alcance de la población general, ¿cuál será entonces el valor agregado de las y los abogados?

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Magaloni sostuvo que durante mucho tiempo se confundió el conocimiento de las normas con la función misma de la abogacía, cuando en realidad el Derecho es una práctica orientada a prevenir y pacificar conflictos, por lo que las capacidades técnicas y humanas de quienes ejercen la profesión deberán elevarse frente a este cambio tecnológico.

Consideró que la inteligencia artificial puede contribuir a que más personas comprendan sus derechos y encuentren orientación jurídica, incluso antes de acudir a un despacho.

Warkentin ilustró este punto con el caso de una persona que, tras enfrentar dificultades para conseguir asesoría, recurrió a una herramienta de inteligencia artificial para organizar la información de un asunto relacionado con una presunta negligencia médica, un caso que, aclaró, seguía su curso, pero que consideró representativo de las posibilidades que estas tecnologías abren para el acceso a la justicia.

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Prevenir y pacificar conflictos exige empatía, no solo conocimiento legal

Frente a este panorama, el Rector de la IBERO insistió en que la función de las y los abogados no puede reducirse a conocer leyes o redactar documentos, porque su responsabilidad central es acompañar a las personas en situaciones que pueden afectar profundamente sus vidas.

“Prevenir y pacificar conflictos significa escuchar, significa entender, significa tener empatía, significa negociar, generar confianza, hacerse responsable”, expresó, en una definición que coloca el componente humano por encima de la eficiencia técnica que ofrecen las nuevas herramientas.

Arriaga Valenzuela señaló que la formación jurídica debe dejar atrás los modelos centrados en memorizar códigos, artículos y conceptos abstractos, para acercar a las y los estudiantes a los problemas que enfrentan las personas en su vida cotidiana.

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La incorporación de tecnología, explicó, debe modificar las dinámicas del aula y la manera misma de enseñar, no a través de prohibir las herramientas disponibles, sino consiguiendo que las y los estudiantes comprendan a fondo aquello que investigan y argumentan antes de presentarlo como propio.

Las humanidades sostienen el pensamiento crítico frente al avance técnico

En este proceso de transformación, las humanidades ocupan un lugar central para el Rector, quien sostuvo que la filosofía, las ciencias sociales y el conocimiento de las relaciones de poder permiten formular preguntas profundas, comprender la realidad social y desarrollar pensamiento crítico frente a la inmediatez de las respuestas automatizadas.

Recordó que uno de los principios de la formación jesuita es “someter la técnica al espíritu”, una idea que consideró especialmente pertinente ante los cambios tecnológicos actuales, razón por la cual afirmó que estudiar filosofía, letras y sociología sigue siendo relevante incluso para quienes se forman en disciplinas estrictamente tecnológicas.

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