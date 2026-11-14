Influencer mexicana desata polémica por cuestionar que su hija de 16 años lea Pedro Páramo en preparatoria

La creadora de contenido reconoció la importancia de la obra, pero consideró que su complejidad no es adecuada para una estudiante de 16 años.

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La elección de libros que reciben los estudiantes como parte de sus actividades escolares provocó un intenso debate en redes sociales, luego de que Renée Carvajal, creadora de contenido originaria de Puebla, manifestara su inconformidad con una lectura asignada a su hija de 16 años. La influencer, conocida en TikTok por su cuenta Escape de Letras, donde suele compartir reseñas, recomendaciones y experiencias relacionadas con la literatura, cuestionó que en segundo de preparatoria solicitaran leer Pedro Páramo, una de las obras más reconocidas del escritor mexicano Juan Rulfo.

La controversia comenzó después de que Carvajal publicara un video en sus plataformas digitales para expresar su molestia por la selección de lecturas que recibió su hija. Según explicó, anteriormente había estado satisfecha con los títulos que los profesores asignaban en el colegio, pero esta ocasión encontró propuestas que consideró poco adecuadas para la edad de los estudiantes.

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“No saben qué coraje traigo. Normalmente en el colegio de mis hijos les dejan lecturas bien padres, como que la maestra tiene una buena selección. Y esta vez, segundo de prepa, híjole, le puso unas medio raras, unas que no conozco”, comentó.

La influencer cuestionó la edad para leer a Juan Rulfo

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Durante su explicación, la creadora de contenido aclaró que su desacuerdo no está relacionado con la calidad de la novela publicada en 1955, sino con el momento en el que considera conveniente acercarse a ella. A su juicio, la complejidad narrativa y el universo literario de Comala requieren una preparación lectora que, desde su perspectiva, todavía no tiene una adolescente de esa edad.

“Pedro Páramo sí es una joya, es el libro de México. Sí, pero para un lector maduro que sepa apreciar esa belleza, que sepa ver ese mundo de Comala. No para una chavita de 16 años, que está en otra cosa”, argumentó.

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Carvajal también manifestó su preocupación por la manera en que las instituciones educativas seleccionan los materiales de lectura. Consideró que comenzar con novelas cuya comprensión puede resultar complicada para algunos adolescentes podría generar rechazo hacia los libros, en lugar de despertar curiosidad por descubrir nuevas historias.

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Como propuesta, planteó que los docentes consideren títulos con narraciones más sencillas y temáticas que conecten con las inquietudes de los jóvenes. Entre las alternativas que mencionó estuvieron Persona normal, de Benito Taibo, y diferentes publicaciones del español Eloy Moreno.

La influencer también puso en duda que durante secundaria y preparatoria se asignen directamente obras de Gabriel García Márquez o clásicos internacionales como Cumbres borrascosas, de Emily Brontë. Aunque reconoció su importancia dentro de la literatura, sostuvo que no necesariamente son las primeras opciones para acercar a los estudiantes a la lectura.

¿Por qué las declaraciones de Renée Carvajal generaron críticas?

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Las opiniones de la poblana no pasaron inadvertidas entre los usuarios de TikTok. Una parte de la audiencia consideró contradictorio que alguien dedicado a recomendar libros y promover la lectura cuestionara que una estudiante de preparatoria tuviera como actividad acercarse a una novela fundamental de las letras mexicanas.

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Algunos internautas defendieron que los jóvenes pueden enfrentarse a textos complejos desde temprana edad, siempre que cuenten con acompañamiento y orientación para comprenderlos.

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“Evidentemente hay que darles lecturas de acuerdo a su capacidad intelectual; es probable que estén leyendo Bambi, Caperucita Roja, La Cenicienta o Soldadito de plomo”, escribió un usuario de manera irónica.

Otro comentario hizo referencia al contenido habitual de Escape de Letras: “Lo más raro es que ella se dedica a fomentar la lectura en TikTok y recomienda libros; es una señora que lee mucho, no entiendo por qué se queja que a su hija le hayan dejado leer Pedro Páramo y más si está en la prepa. Yo lo leí en secundaria”.

Incluso una usuaria que se identificó con la labor docente compartió su experiencia al trabajar con textos del mismo autor: “Mis alumnos de secundaria leyeron el año pasado El Llano en llamas, los cuentos de Juan Rulfo. Señora, ayúdela, no la menosprecie”, expresó.

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El debate sobre cómo fomentar la lectura entre adolescentes

La discusión también abrió espacio para cuestionar si el desinterés de algunos estudiantes por los libros está relacionado con la dificultad de las obras o con el consumo de entretenimiento digital, que ocupa buena parte de su tiempo.

La postura de Carvajal puso sobre la mesa una pregunta que dividió opiniones entre los usuarios: “¿No crees que Pedro Páramo puede resultar una lectura demasiado compleja para una adolescente de 17 años y que, en lugar de despertar su interés por la literatura, termine alejándola del gusto por leer?”

Así, una actividad escolar terminó convirtiéndose en una discusión sobre los métodos de enseñanza, la libertad de los profesores para seleccionar obras y la manera de acercar a las nuevas generaciones a los grandes exponentes de la literatura.

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