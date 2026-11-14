Belinda felicita a Avril Lavigne por el nacimiento de su primera hija y su mensaje llama la atención

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Belinda felicita a Avril Lavigne por el nacimiento de su primera hija, una noticia que la cantante canadiense comparte este 13 de noviembre con fotografías en blanco y negro de la bebé. La intérprete mexicana reacciona a la publicación sin revelar de inicio el mensaje que dedica a la nueva mamá.

La llegada de la hija de Avril Lavigne abre una nueva etapa personal para la artista de 42 años, conocida por temas como “Complicated”, “Sk8er Boi” y “Girlfriend”. La cantante no había hecho pública la identidad de su pareja actual ni la del padre de la bebé.

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Lavigne comparte una serie de postales para anunciar el nacimiento. Entre ellas aparece la mano de la recién nacida y una imagen de unos tenis Vans de cuadros colocados sobre una patineta.

El anuncio también retoma elementos asociados con la estética que Avril Lavigne ha mantenido durante su carrera. La publicación incluye imágenes en blanco y negro y referencias a su estilo ligado al pop punk.

Avril Lavigne anuncia que ya es mamá por primera vez

La intérprete canadiense informa a sus seguidores que su hija ya nació. En el mensaje con el que acompaña las fotografías, la artista utiliza una frase que refleja el tono irreverente que ha usado desde sus primeros años en la música.

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Avril Lavigne no revela el nombre de la niña. Tampoco da detalles sobre la fecha exacta del nacimiento, el lugar donde ocurrió ni otros datos de la bebé.

(Instagram/@avrillavigne)

La cantante había hablado de su deseo de convertirse en madre desde hace más de una década. En 2013, durante la promoción de su quinto álbum de estudio, explicó que quería tener uno o dos hijos, aunque entonces daba prioridad a los compromisos de su carrera.

“Quiero uno o dos hijos, pero no ahora. En el futuro. Eventualmente”, declaró en aquella ocasión,. La artista señaló que tenía un disco y una gira por delante.

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Lavigne cerró su gira Greatest Hits Tour en junio de 2025, luego de una serie de conciertos por Norteamérica. Su más reciente álbum con material original es Love Sux, publicado en 2022.

(Instagram/@avrillavigne)

En junio de 2024 lanzó la recopilación Greatest Hits, integrada por 20 canciones de distintas etapas de su carrera. Meses después también se presentó en el festival When We Were Young, realizado en Las Vegas en octubre de 2025.

La llegada de su primera hija se conoce después de años en los que su vida sentimental también permaneció bajo atención pública. Lavigne estuvo casada con Deryck Whibley, líder de Sum 41, hasta su divorcio en 2010.

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Más tarde contrajo matrimonio con Chad Kroeger, vocalista de Nickelback. Ambos anunciaron su separación en 2015. La cantante también estuvo comprometida con el músico Mod Sun, aunque su relación terminó en 2023.

Su último romance conocido públicamente fue con el rapero Tyga. De acuerdo con Infobae, la relación terminó en 2023, mientras que la cantante no ha confirmado públicamente una pareja desde entonces.

Belinda se suma a las felicitaciones por la bebé de la cantante

La publicación de Avril Lavigne recibe reacciones de seguidores y figuras del entretenimiento. Entre ellas aparece Belinda, quien comparte en sus historias de Instagram la imagen sobre el nacimiento de la bebé.

La cantante mexicana difunde una portada que muestra a Lavigne con su hija en brazos. La postal conserva el estilo en blanco y negro de las imágenes que acompañaron el anuncio.

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Belinda acompaña la historia con un mensaje breve dirigido a la intérprete canadiense.

“Ídola”, colocó.

La reacción llama la atención entre sus seguidores, pues deja ver la cercanía y admiración que la mexicana expresa ante esta nueva etapa de Lavigne.

(ig)

La artista de “Cactus” no abunda en detalles ni comparte información adicional sobre la bebé. Su publicación se concentra en felicitar a Avril Lavigne por convertirse en madre por primera vez.

El gesto ocurre mientras la noticia del nacimiento se extiende en redes sociales. Los seguidores de la cantante canadiense también han reaccionado a las imágenes de la recién nacida y a los elementos que Lavigne eligió para hacer pública la llegada de su hija.

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La cantante mantiene en reserva los datos personales de la niña. Por ahora, las fotografías y el mensaje de Avril Lavigne son la única información que ha dado a conocer sobre esta nueva etapa familiar.