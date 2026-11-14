México

Colectivos cuestionan a la Secretaría de Energía por no presentar plan para energías renovables y buscar fracking en México

El colectivo Hackers x Nuestro Futuro afirma que el plazo legal del documento venció en marzo y exige definir objetivos renovables y mecanismos de consulta para comunidades y juventudes afectadas

Un cartel de madera con el texto 'NO AL FRACKING' frente a una ilustración de pulmones y la silueta de una bomba de varilla al atardecer
Un cartel contra el fracking se combina con una ilustración de pulmones y una torre de extracción para representar los riesgos sanitarios señalados por el Instituto Nacional de Salud Pública. (Jesus Avilés )
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El colectivo Hackers x Nuestro Futuro lanzó una campaña nacional contra las decisiones de la Secretaría Nacional de Energía (SENER) sobre el uso de gas y la búsqueda de la aplicación de la técnica de fracturación hidráulica, conocida como fracking, mientras la dependencia acumula ocho meses sin publicar la Estrategia Nacional de Transición Energética, cuyo plazo legal venció en marzo, de acuerdo con un comunicado del colectivo.

La organización presentó el pasado 12 de noviembre la campaña Juicios x Nuestro Futuro y el Atlas Hacker, una plataforma para reunir testimonios de personas afectadas por cortes de luz, recibos impagables, emisiones de termoeléctricas y proyectos de gas o fracking.

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En un comunicado, el movimiento sostiene que la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, compareció ante la Comisión de Energía del Senado —el viernes 12 de noviembre— sin precisar cuándo será publicada la Estrategia Nacional de Transición Energética, conocida como ENaTE.

El colectivo demanda que la dependencia informe qué metas establecerá para aumentar la generación eléctrica con fuentes renovables y cómo incorporará a juventudes y comunidades en la elaboración del documento.

La estrategia sigue pendiente mientras SENER proyecta centrales de gas

Hackers x Nuestro Futuro cuestiona que SENER tome decisiones de largo plazo sin publicar la estrategia que debe ordenar la transición del país hacia fuentes con menores emisiones.

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Según el colectivo, el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico, PLADESE, prevé nuevas centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que usarán gas fósil. La agrupación señala que ese combustible participa ya en 64% de la generación eléctrica nacional.

Imagen de archivo. Las bombas de extracción funcionan en un pozo de petróleo gestionado por la empresa estatal mexicana Pemex, donde las comunidades indígenas de la región de Papantla se asientan sobre yacimientos de gas y petróleo que el Gobierno quiere explotar mediante la fracturación hidráulica, o fracking, en Arroyo Florido, en el estado de Veracruz (México), el 10 de abril de 2026. REUTERS/Óscar Martínez/Foto de archivo
Imagen de archivo. Las bombas de extracción funcionan en un pozo de petróleo gestionado por la empresa estatal mexicana Pemex, donde las comunidades indígenas de la región de Papantla se asientan sobre yacimientos de gas y petróleo que el Gobierno quiere explotar mediante la fracturación hidráulica, o fracking, en Arroyo Florido, en el estado de Veracruz (México), el 10 de abril de 2026. REUTERS/Óscar Martínez/Foto de archivo

La organización advierte que la infraestructura proyectada puede mantenerse en operación durante varias décadas. Bajo esa estimación, las plantas que se construyan ahora podrían seguir activas cuando jóvenes de 20 años lleguen a los 60.

El grupo vincula esa expansión con emisiones contaminantes y con riesgos locales para comunidades cercanas a las centrales, entre ellos deterioro de la calidad del aire, mayor demanda de agua y ruido.

La comparecencia de González Escobar ocurre durante la COP31, la cumbre global sobre cambio climático. Para el movimiento, la falta de una hoja de ruta pública abre dudas sobre el cumplimiento de los compromisos de México para reducir emisiones.

El colectivo cuestiona el uso de “energía limpia” para centrales de gas

Durante su intervención ante el Senado, la secretaria de Energía incluyó la transición energética entre los tres pilares de trabajo de la dependencia y afirmó que existe una prioridad para incorporar tecnologías limpias y renovables, de acuerdo con Hackers x Nuestro Futuro.

La organización objeta que ambos conceptos sean usados como equivalentes. La legislación mexicana considera limpia a la cogeneración eficiente, una tecnología que puede operar mediante la quema de gas fósil.

El colectivo aseguró que durante 2025 la CFE agregó cinco veces más capacidad en centrales que usan gas que en proyectos solares. También sostiene que 75% de la electricidad generada ese año provino de fuentes fósiles.

Una antorcha quema el exceso de gas natural en el yacimiento petrolífero de la Cuenca del Pérmico, cerca de Odessa, Texas, Estados Unidos. el 18 de febrero de 2025. REUTERS/Eli Hartman/Archivo
Una antorcha quema el exceso de gas natural en el yacimiento petrolífero de la Cuenca del Pérmico, cerca de Odessa, Texas, Estados Unidos. el 18 de febrero de 2025. REUTERS/Eli Hartman/Archivo

Hackers x Nuestro Futuro añade que los parques solares y eólicos con inversión privada no comenzarían a operar antes de 2028. La agrupación plantea que ese calendario contrasta con las decisiones para ampliar la generación respaldada por gas.

La ENaTE debe establecer, según el colectivo, metas concretas para elevar la participación de energías renovables y definir mecanismos de consulta que permitan a comunidades y juventudes incidir en las decisiones públicas.

“El gas es gas”, sostiene el movimiento ante posible fracking

Otro de los reclamos se dirige al argumento de la soberanía energética. El gobierno ha planteado reducir la dependencia del gas importado, incluso con la posible extracción nacional mediante fracking, de acuerdo con el posicionamiento.

La organización rechaza que producir gas dentro del país elimine sus consecuencias ambientales o los riesgos para las poblaciones cercanas a los proyectos de extracción y transporte.

Richard Becker, integrante de la coordinación de Hackers x Nuestro Futuro, fijó la postura del movimiento: “Le llaman soberanía, pero lo pagan el agua y la salud de las comunidades. Y el gas es gas, venga de Texas o de Tamaulipas”.

Becker agregó: “La soberanía energética se construye con sol, viento y comunidades que deciden sobre su energía”.

El colectivo pide a SENER responder cuándo publicará la ENaTE, cómo hará compatibles las inversiones de gas con las metas climáticas nacionales y qué mecanismo garantizará que las opiniones de jóvenes y comunidades sean tomadas en cuenta.

El Atlas Hacker permitirá registrar testimonios sobre cortes de electricidad, costos de los recibos, humo de plantas termoeléctricas y la cercanía de obras de gas o fracking. La agrupación afirma que esos reportes serán integrados como evidencia en su campaña Juicios x Nuestro Futuro.

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