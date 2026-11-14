“El ritual del Nahual”: película mexicana conquista Rusia y gana premio en Festival de Cine de Yakutsk

La cinta dirigida por Carlos Matienzo Serment obtuvo el Premio del Jurado a Mejor Debut; la producción, inspirada en la mitología mexicana, fue la única representante de Latinoamérica

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El cine de terror mexicano cruzó fronteras y llegó hasta Siberia, donde conquistó al jurado del Festival Internacional de Cine de Yakutsk (YAMKF). La película El ritual del Nahual, dirigida por el realizador mexicano Carlos Matienzo Serment, obtuvo el Premio del Jurado a Mejor Debut durante la novena edición del encuentro cinematográfico, que se celebró del 4 al 9 de noviembre en la República de Sajá, Rusia.

La producción nacional destacó entre las películas procedentes de diferentes países y se convirtió en la única representante de Latinoamérica dentro de la competencia. Su reconocimiento representa un nuevo impulso para una cinta que ha construido una trayectoria internacional desde su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam, su participación en el mercado de Cannes y su posterior llegada a las salas comerciales de México.

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En territorio nacional, El ritual del Nahual consiguió distribución en más de 500 pantallas, lo que permitió acercar esta historia inspirada en las creencias y tradiciones mexicanas a un público amplio.

¿Por qué “El ritual del Nahual” conquistó al jurado en Rusia?

Uno de los aspectos que llamó la atención de los organizadores del Festival Internacional de Cine de Yakutsk fue la conexión entre la mitología mexicana presentada en la película y las creencias tradicionales de la región de Sajá.

De acuerdo con Carlos Matienzo, esta coincidencia cultural fue uno de los motivos por los que la producción recibió la invitación para participar en el encuentro cinematográfico.

Cartel oficial de El ritual del Nahual, película mexicana de terror que ha llevado la mitología nacional a festivales internacionales y obtuvo un reconocimiento en Rusia

El cineasta explicó que la historia contiene elementos profundamente mexicanos que despertaron el interés de los organizadores, quienes encontraron similitudes con las narrativas mitológicas de su propia región.

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“Escogieron esta película porque vieron particularmente rasgos muy mexicanos dentro de la mitología de ‘El ritual del Nahual’, con la mitología que ellos tienen, y fue lo que les llamó mucho la atención para invitarla. También fue la razón por la cual el jurado vio en esta película a la ganadora”, compartió el director.

La participación también tuvo un significado especial para el realizador, quien destacó que fue una experiencia particular encontrarse con producciones de distintas partes del mundo y representar al cine latinoamericano en un festival con una importante presencia de cinematografías asiáticas.

“Fue muy interesante, fueron varios días en los cuales vimos películas de muchos países, de India, Mongolia, Irán, China. La mayoría eran producciones de países de Asia y fuimos incluidos nosotros, la única película de Latinoamérica, lo cual fue un gran orgullo”, relató Matienzo.

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Carlos Matienzo recibe el Premio del Jurado a Mejor Debut

El reconocimiento para El ritual del Nahual llegó durante la ceremonia de clausura del festival, cuando Carlos Matienzo recibió el Premio del Jurado a Mejor Debut.

La película mexicana compartió la premiación con otras producciones internacionales que destacaron en diferentes categorías. El máximo reconocimiento a Mejor Película fue para la cinta mongola The Muralist, dirigida por Sengedorj Janchivdorj, mientras que el premio a Mejor Dirección correspondió al realizador ruso Stepan Burnashev por su trabajo en Penthouse.

Para Matienzo, este resultado demuestra que las historias construidas desde las raíces culturales de México tienen posibilidades de conectar con audiencias de otros territorios, incluso cuando sus referencias históricas y mitológicas son distintas.

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El director expresó su satisfacción por haber sido seleccionado y reconocido en un encuentro internacional que le permitió compartir su trabajo con cineastas y espectadores de diferentes nacionalidades.

“Estamos muy contentos de haber sido parte del festival, de que nos escogieron, de que ganamos, y esperamos que éste sea el comienzo de más visitas por otros países”, señaló.

Cartel oficial de El ritual del Nahual, película mexicana de terror que ha llevado la mitología nacional a festivales internacionales y obtuvo un reconocimiento en Rusia

De México a Europa y Latinoamérica: el recorrido internacional de la película

El premio obtenido en Rusia se suma a la trayectoria que El ritual del Nahual ha desarrollado fuera de México. Antes de llegar a Siberia, la producción tuvo presencia en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam y en el mercado cinematográfico de Cannes, dos espacios relevantes para la exhibición y promoción de proyectos audiovisuales.

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Posteriormente, la película llegó a las salas comerciales mexicanas, donde logró una distribución superior a las 500 pantallas.

Su recorrido también incluyó exhibiciones en Colombia y Guatemala, además de su reciente participación en el festival ruso. Argentina figura entre los próximos destinos de la producción, que continúa buscando espacios para acercar su historia a públicos de otros países.

La cinta fue dirigida por Carlos Matienzo Serment y producida por Milko Luis Coronel y Santiago Rangel. Su propuesta cinematográfica retoma elementos de la mitología mexicana y los lleva a la pantalla a través de una historia de terror.

¿Quiénes protagonizan “El ritual del Nahual” y dónde fue filmada?

Además de su temática vinculada con las creencias populares mexicanas, la película destaca por su realización en escenarios naturales del estado de San Luis Potosí, una entidad que aporta el entorno para desarrollar la historia.

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La producción fue filmada en español y tének, una característica que incorpora la diversidad lingüística y cultural de México a su propuesta narrativa.

El elenco principal está integrado por Gerardo Oñate, Alejandra Herrera, Gerardo Trejoluna y Caraly Sánchez, quienes encabezan esta historia que ha conseguido abrirse paso en circuitos cinematográficos internacionales.

Con el Premio del Jurado a Mejor Debut en el Festival Internacional de Cine de Yakutsk, El ritual del Nahual suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria y coloca nuevamente al cine mexicano de terror en escenarios internacionales. Su paso por Rusia también evidencia el interés que pueden despertar las historias inspiradas en las tradiciones, leyendas y expresiones culturales de México ante espectadores de otras partes del mundo.

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