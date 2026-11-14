Checo Pérez comparte imágenes inéditas tras un fin de semana especial en el GP de México

El piloto Sergio Pérez sostiene la bandera de México ante un panel conmemorativo por sus 300 carreras en F1 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sergio Checo Pérez celebró su Gran Premio número 300 en la Fórmula Uno con una agenda que llevó la fiesta de regreso a México, desde Paseo de la Reforma hasta el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto mexicano volvió a la Ciudad de México para una conferencia y un partido de futbol en Plaza Carso, donde reunió a estrellas de la Liga Mx y Liga Femenil BBVA, además de influencers, luchadores y exjugadores.

Un día después, Checo asistió a Paseo de la Reforma para llevar a cabo su primer ShowRun con la escudería Cadillac Fórmula One Team ante cien mil personas que se congrearon en el Ángel de la Independencia para recibir al tapatío, quien estuvo fuera del deporte motor durante el 2025 al no tener asiento en alguno de los equipos participantes.

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Posteriormente, llegó la hora esperada para Sergio Pérez Mendoza: el volante nacional saltó a la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez para las prácticas libres y la qualy rumbo a su participación en el Gran Premio de México, carrera que se realizó el 1 de noviembre y tuvo una asistencia de 155 mil 352 personas para un total de 405 mil 363 durante el fin de semana.

Previo a la vigésima ronda del campeonato, Cadillac Fórmula One Team le preparó una sorpresa a Checo Pérez en la zona del estadio GNP: un pastel especial por sus 300 Grandes Premios en la Fórmula Uno reunió a su familia, amigos, compañeros, ingenieros, mariachis y oficiales del máximo circuito para celebrar el hito del Ministro de Defensa tras quince temporadas en la F1.

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El piloto mexicano subió un emotivo video tras una semana especial en la Ciudad de México

“Regresé con muchas dudas a la Fórmula Uno y ya después de unos meses no tengo duda que fue la mejor decisión volver, estoy contento con mi proyecto nuevo que es Cadillac y con muchas ganas de ver a toda la afición que ha sido increíble conmigo”, expresó Sergio Pérez Mendoza en entrevista con Danielle Dithurbide.

“Será una carrera muy especial, aparte es una locura, celebró mi Gran Premio 300 en México. Todo lo que tuvo que haber pasado, perderme carreras, que se cancelaron, todo lo que ha pasado para celebrar mi carrera 300 en México, en mi país es algo que ni en mi mejor de los sueños lo hubiera imaginado”, añadió el piloto.

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Paseo de la Reforma recibió el Showrun de Checo Pérez rumbo al Gran Premio de México

Checo saluda a su público en Paseo de la Reforma. REUTERS/Daniel Becerril

Sergio Pérez condujo un monoplaza de Fórmula Uno sobre Paseo de la Reforma. El ShowRun se realizó en el tramo comprendido entre la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia, con acceso abierto para el público mexicano. La exhibición fue la primera aparición de Cadillac en las calles de la capital mexicana en su año que debuta en la primera categoría.

Checo recorrió una de las avenidas más transitadas de la CDMX en un evento que reunió a cien mil aficionados desde temprano para escuchar el motor y ver de cerca el bólido del jalisciense. La actividad permitió que miles de personas siguieran a Checo fuera del circuito antes de que comenzaran las sesiones oficiales del Gran Premio de México.

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El ShowRun también sirvió para presentar el casco conmemorativo que Pérez Mendoza utilizó durante el fin de semana y que después donará para apoyar a su fundación. El diseño incorporó referencias a su trayectoria y a México, en una fecha que trajo de vuelta al corredor tapatío, además de la llegada de Cadillac F1 y el aniversario de sus 300 Grandes Premios.

Un pastel de 30 kilos fue el broche de la semana de Checo Pérez en el Autódromo Hermanos Rodríguez

El piloto mexicano celebró su hito en el GP de México (Sergio Pérez )

La celebración alcanzó un momento único el sábado 31 de octubre, después de la ronda de clasificación dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez. Los organizadores sorprendieron a Checo Pérez en la zona del estadio GNP con mariachi, oficiales de pista, representantes de la Fórmula Uno y un pastel dedicado a sus 300 carreras oficiales.

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El pastel pesó 30 kilos y su decoración incluyó los colores verde, blanco y rojo, una réplica del monoplaza de Cadillac, el número 300 y referencias a sus seis triunfos, los 39 podios, el subcampeonato del mundo y los dos títulos de constructores obtenidos por Checo en la máxima división del automovilismo.

Al homenaje asistieron Stefano Domenicali, presidente de Formula Uno, Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de América Móvil, Alejandro Soberón, presidente y director general de CIE; Federico González Compean, director del México GP y Jorge Abed, presidente de FIA OMDAI México.

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El piloto Checo Pérez saluda a un grupo de niños durante las actividades del Gran Premio de México de Fórmula 1. (Cortesía México GP)

Pérez partió el pastel junto a Carlos Slim Domit y compartió la tradicional mordida. Luego tomó un radio para dirigirse a los más de 900 oficiales de pista presentes. “A todos los oficiales de pista y médicos que hacen un trabajo increíble, de verdad que muchas, gracias por toda su entrega y su energía, se los agradezco de todo corazón”. expresó.

Con su participación en el Gran Premio de la Ciudad de México, Sergio Checo Pérez se convirtió en el séptimo piloto en la historia de la Fórmula Uno en llegar a las 300 Grandes Premios, después de Rubens Barrichello, Jenson Button, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen y Lewis Hamilton.

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Después de competir en México y Brasil, Sergio Michel Pérez Mendoza ya apunta a su próxima parada: el Gran Premio de Las Vegas. La carrera nocturna se disputará el sábado 21 de noviembre, a las 22:00 horas de la Ciudad de México y será la antepenúltima fecha del calendario previo a su participación en Qatar y Abu Dabi.