La representación de Gabito Ballesteros pide disculpas a Querétaro tras la suspensión de su concierto: "Fue un error de criterio"

ARCHIVO - Gabito Ballesteros durante su presentación en Verizon Stage en el Festival La Onda en Napa, California, el 2 de junio de 2024. (Scott Strazzante/San Francisco Chronicle via AP, archivo)

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La representación del cantante de corridos tumbados Gabito Ballesteros emitió este sábado un comunicado oficial en el que pidió disculpas al Gobierno del Estado de Querétaro, al Gobierno Municipal de El Marqués, a las autoridades, a las corporaciones de seguridad pública y al público asistente, luego de que su concierto en la Feria Internacional Ganadera fuera suspendido la noche del viernes 13 de noviembre por interpretar canciones que las autoridades consideran apología del delito. Horas después de la suspensión, el artista fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.

El comunicado, firmado por la representación de Gabito Ballesteros, señaló: “Reconocemos que fue un error de criterio y lamentamos sinceramente la situación que se presentó. Nuestra intención en ningún momento fue generar controversia, incomodidad o faltar al respeto a las autoridades y a las instituciones”. El texto también pidió disculpas específicas a quienes “se quedaron con ganas de disfrutar de una presentación más extensa” y expresó el deseo de “reencontrarse muy pronto” con el público queretano.

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La FGR abrió investigación por portación de arma de uso exclusivo del Ejército

El cantante fue detenido la madrugada de este 14 de noviembre. Crédito: Facebook - Gabito Ballesteros

La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación contra Gabriel Ballesteros Abril y cuatro personas más por la presunta portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como por el delito de desobediencia y resistencia de particulares. El caso quedó a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Querétaro, encabezada por el fiscal federal Javier Rodríguez Uribe.

Según el comunicado de la FGR, el Informe Policial Homologado de la Policía Estatal de Querétaro indica que la intervención ocurrió cuando las cinco personas abordaron una camioneta en el Centro Expositor de la Feria Internacional Ganadera. Fue en ese momento cuando los elementos estatales detectaron un arma de fuego en el interior del vehículo. La revisión derivó en el aseguramiento de una pistola, dos cargadores y 34 cartuchos útiles.

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La FGR no detalló en su comunicado la relación entre Gabriel Ballesteros Abril y las otras cuatro personas bajo investigación, ni precisó si integraban su equipo de trabajo. La dependencia informó que determinaría la situación jurídica de los cinco detenidos en las horas siguientes a la puesta a disposición. La autoridad federal recordó que a todos los involucrados les aplica la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por autoridad judicial competente.

Las autoridades suspendieron el concierto tras canciones no autorizadas

El comunicado que lanzó la representación de Gabito Ballesteros.

El Comité Organizador de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro informó que, antes de subir al escenario, Gabriel Ballesteros Abril entregó una lista de canciones que fue revisada y autorizada con la condición expresa de excluir los temas que incumplieran las disposiciones contra la apología del delito. Durante el espectáculo en el Teatro del Pueblo, interpretó una primera canción que no estaba en el repertorio aprobado, por lo que personal de Inspección Municipal de El Marqués lo retiró temporalmente del escenario para recordarle las restricciones.

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Tras regresar al escenario, Gabriel Ballesteros Abril comenzó a interpretar “AMG”, colaboración grabada junto con Natanael Cano y Peso Pluma, cuyo contenido fue señalado por el Comité Organizador como un segundo incumplimiento. El sonido del Teatro del Pueblo fue cortado en ese momento y la presentación terminó de forma definitiva. El Comité precisó que la suspensión no es una medida contra un género musical en particular, sino una acción para hacer cumplir la normatividad y mantener el carácter familiar del evento.

Gabito Ballesteros negó haber violado las restricciones acordadas

Gabito Ballestero realizó una transmisión en vivo en Instagram en la que denunció que policías de Querétaro lo retenían y cuestionó la intervención durante su espectáculo en la feria estatal.

Desde el interior de su camioneta y mediante una transmisión en vivo en redes sociales, Gabriel Ballesteros Abril ofreció su versión antes de ser detenido: “¿Cuál fue mi delito? Me contrataron, vine, canté”. El cantante aseguró que las dos canciones que le habían prohibido interpretar eran “Presidente” y “Cuernos”, y sostuvo que no cantó ninguno de esos temas durante la presentación.

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Gabriel Ballesteros Abril explicó que solamente modificó el orden de su repertorio en respuesta a las peticiones del público, y que “AMG” no figuraba entre las canciones que el promotor le había señalado como prohibidas. También denunció que elementos de seguridad desarmaron a sus escoltas, que una integrante de su equipo fue esposada contra una camioneta y que agentes utilizaron gas para intentar que descendiera de su vehículo. Ninguna de estas afirmaciones fue confirmada de manera independiente por las autoridades hasta el cierre de esta edición.

Gabito Ballesteros fue detenido a las 4:00 horas y trasladado ante la FGR

(Facebook Gabito Ballesteros)

El Registro Nacional de Detenciones registró que Gabriel Ballesteros Abril fue detenido a las 04:00 horas del sábado 14 de noviembre por elementos de la Policía Estatal de Querétaro y puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República. La dirección registrada corresponde a la avenida Estadio número 104, colonia Colinas del Cimatario, en Santiago de Querétaro, frente a las instalaciones de la fiscalía federal. El documento oficial no especificó el delito que se le atribuye ni confirmó que la detención tuviera como causa directa la interpretación de narcocorridos.

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El alcalde de Querétaro, Felifer Macías Olvera, respaldó públicamente la suspensión del concierto y destacó la actuación de la Protección Civil de El Marqués, la Secretaría de Gobierno de ese municipio y las corporaciones de seguridad del estado. “El cumplimiento de las disposiciones que prohíben promover la violencia y hacer apología del delito debe aplicarse a todos por igual, sin importar quién se presente en un escenario”, afirmó Felifer Macías Olvera. También destacó la actuación del alcalde de El Marqués, Rodrigo Monsalvo.

Querétaro prohíbe los narcocorridos desde agosto de 2025

Gabito Ballesteros es un cantante, compositor y productor originario de Cumpas, Sonora, que se ha consolidado como una de las figuras de los corridos tumbados. (Instagram: Gabito Ballesteros)

El marco legal que derivó en la suspensión fue promulgado en agosto de 2025, cuando el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, firmó un decreto que prohíbe reproducir o interpretar en eventos públicos música que promueva delitos o violencia. La normativa abarca narcocorridos, corridos bélicos, corridos tumbados, progresivos, alterados y cualquier expresión visual que glorifique actividades criminales. Los municipios del estado reforzaron después sus reglamentos para imponer sanciones que incluyen la suspensión de espectáculos.

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El reglamento municipal de El Marqués contempla multas de hasta 10 mil Unidades de Medida y Actualización por estas infracciones, equivalentes a más de un millón de pesos, además de posibles restricciones para artistas reincidentes. Las restricciones similares se extendieron a varios estados mexicanos durante 2025, en un debate que se intensificó tras la investigación en Jalisco al grupo Los Alegres del Barranco por proyectar durante un concierto imágenes atribuidas al narcotraficante Nemesio Oseguera.

Gabriel Ballesteros Abril, conocido artísticamente como Gabito Ballesteros, es originario de Cumpas, Sonora, y tiene 27 años de edad. Entre sus canciones más conocidas figuran “El Tsurito”, “Lady Gaga”, “7 Días” y “AMG”. El Registro Nacional de Detenciones registró su detención a las 04:00 horas del 14 de noviembre de 2026, sin que hasta ese momento existiera información pública sobre los cargos específicos que el Ministerio Público federal evalúa en su contra.

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