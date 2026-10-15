Luis “Matador” Hernández respalda a Gilberto Mora y Rafa Márquez como el futuro de la Selección Mexicana

Luis Hernández abordó los desafíos de Márquez, el crecimiento de Morita y la responsabilidad goleadora del conjunto nacional mexicano. (Especial)

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La nueva etapa de la Selección Mexicana ya tiene nombres que concentran la atención. En la cancha, Gilberto Mora empieza a cargar con las expectativas de toda una generación que busca abrirse paso; desde el banquillo, Rafael Márquez asumió el reto de ordenar ese relevo y darle una identidad al equipo.

Durante la presentación de EA Sports FC 27 y la alianza entre la Liga MX y EA Sports, Luis “Matador” Hernández puso experiencia y mesura al respecto de esa discusión.

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Luis "Matador" Hernández ofreció su postura sobre la Selección Mexicana durante la presentación de la alianza entre la Liga MX y EA Sports. REUTERS/Jeenah Moon

El exdelantero habló de la responsabilidad del nuevo técnico, aconsejó a “Morita” y pidió que Raúl Jiménez no sea el único jugador señalado para resolver la situación goleadora del Tri.

Rafael Márquez y el reto de unir a una nueva generación del Tri

Para el Matador, Rafa enfrenta una tarea distinta a la que tuvo durante su paso junto a Javier Aguirre. El ahora técnico debe instalar su propia idea, formar una relación directa con los jugadores y aprovechar una camada que empieza a ganar terreno en la Selección.

Hernández consideró que el estratega no tiene que responder a las expectativas de todos los sectores, sino generar confianza dentro del plantel: “No se necesita caerle bien a toda la gente, sino convencer a un grupo. Y creo que Rafa tiene los argumentos para poder sacar lo mejor de cada joven”.

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El exdelantero señaló que la prioridad de Márquez consiste en convencer al plantel y generar confianza dentro del grupo. REUTERS/Raquel Cunha

El exgoleador consideró que la experiencia de Márquez dentro del cuerpo técnico anterior puede ayudarle a comprender las exigencias del cargo. Aun así, remarcó que el reto actual consiste en tomar decisiones propias y sostenerlas.

Al hablar de ese cambio de rol, Hernández recordó el recorrido de Rafael junto a Aguirre: “Ya estuvo detrás del Vasco y hoy tiene esa responsabilidad de convencer. Siempre en un técnico la importancia es tener ese ritmo”.

El Matador pidió que el Tri mantenga actividad y continuidad después del Mundial 2026: “Esperemos que le vaya de maravilla a Rafa y más que nada a nuestra Selección”.

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El consejo del Matador Hernández para el futuro de Gilberto Mora

El mensaje del Matador para Gilberto Mora apuntó a una etapa en la que el talento convive con expectativas enormes.

El mediocampista ya cumplió 18 años y aparece como una de las opciones que pueden dar forma al relevo generacional del Tri: “Primero que nada, felicidades por llegar a la mayoría de edad. Que siga creciendo su carrera”.

El Matador aconsejó a Gilberto Mora mantener su espontaneidad en el campo de juego tras alcanzar la mayoría de edad. REUTERS/Raquel Cunha

Hernández no habló de metas inmediatas ni de comparaciones. Prefirió recomendarle que mantenga la espontaneidad que mostró en sus primeras apariciones y que no pierda su vínculo con el balón: “Que siga disfrutando, que siga jugando así. En lo profesional, yo creo que el poder disfrutar, vivir intensamente el futbol, te da muchas posibilidades de tener éxito”.

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El Matador ya había destacado la calidad de Mora y la manera en que fue acompañado durante sus primeros pasos. En este sentido, para el exgoleador, el crecimiento del juvenil requiere tiempo, competencia y un entorno que evite cargar demasiado peso sobre sus hombros.

Raúl Jiménez y el reto de una ofensiva con más alternativas

El exdelantero también habló sobre el lugar que ocupa Raúl Jiménez dentro de la Selección. Reconoció su peso, pero descartó que el delantero deba resolver por sí solo todas las necesidades ofensivas del conjunto mexicano.

Hernández pidió ampliar las opciones en ataque y repartir la responsabilidad entre los jugadores disponibles: “Raúl no es toda la Selección. No hay que encasillar o dar responsabilidades de llevar la delantera a un solo jugador”.

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El Matador planteó que hay otros delanteros con posibilidades de recuperar su nivel y competir por minutos. La tarea de Márquez será ampliar las variantes, repartir responsabilidades y construir una ofensiva con más de una respuesta.

Luis Hernández pide diversificar el ataque tricolor para no adjudicar toda la carga a Raúl Jiménez. REUTERS/Pawel Kopczynski

Al hablar de posibles referentes goleadores, evitó elegir entre Gilberto Mora y Armando González. “El que sea, el que sea, no tengo ninguna preferencia”.

Finalmente, Luis Hernández también valoró que las nuevas generaciones persigan marcas que antes parecían lejanas. Sin fijar un nombre como heredero, el Matador sostuvo que cada registro superado por un mexicano puede convertirse en una señal positiva para todo el equipo: “Cualquier mexicano que supere las marcas que hemos tenido le beneficia mucho a la Selección”.

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