Karol G conquista CDMX con mariachi, vestuario mexicano y una sorpresa junto a Thalía

La cantante colombiana Karol G presenta su gira Viajando por el Mundo Tropitour ante más de 65,000 personas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. (Ricardo Téllez/Infobae México)

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La cantante colombiana Karol G conquistó la Ciudad de México con un concierto ante 65,000 personas en el Estadio GNP Seguros, durante la primera de tres presentaciones consecutivas de su gira Viajando por el Mundo Tropitour.

El inicio de la serie de presentaciones en la capital del país deja una derrama económica estimada en 460,000,000 de pesos, según las proyecciones de las cámaras de comercio locales, con el sector hotelero como principal receptor de los recursos.

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El arranque de la velada en la alcaldía Iztacalco ocurrió sin contratiempos climáticos. Pese al pronóstico de precipitaciones ligeras para el oriente de la Ciudad de México, el cielo se mantuvo despejado durante toda la noche.

Los asistentes acudieron al recinto con vestimentas de inspiración caribeña pese al descenso de la temperatura nocturna. Flores en el cabello, atuendos en tonos pastel, faldas claras y paliacates dominaron las distintas secciones de las gradas y la pista.

El inicio de la serie de presentaciones en la capital del país deja una derrama económica estimada en 460,000,000 de pesos, según las proyecciones de las cámaras de comercio locales. (Ricardo Téllez/Infobae México)

Becky G abrió la jornada musical antes del espectáculo principal

La actividad sobre la tarima comenzó a las 20:45 horas con la salida de Becky G, quien fungió como acto de apertura para interpretar un par de temas frente a un inmueble que registró cupo completo desde temprano.

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Las luces generales del estadio se apagaron a las 21:40 horas, cuarenta minutos después del horario previsto en la convocatoria oficial. El escenario descubrió una estructura rocosa con ambientación de caverna, escalinatas y pasarelas conectadas hacia un pasillo principal.

Karol G emergió en la parte superior del montaje con un conjunto dorado de dos piezas con flecos brillantes. El inicio del repertorio enlazó los temas “Latina Foreva”, “Un Gatito Me Llamó”, la mezcla de “Oki Doki” con “Tá OK”, “Qlona” y “S91″.

El escenario descubrió una estructura rocosa con ambientación de caverna, escalinatas y pasarelas conectadas hacia un pasillo principal. (Ricardo Téllez/Infobae México)

Columnas de humo, haces de luz láser en color ámbar y pirotecnia acompañaron los primeros movimientos del cuerpo de baile. Al concluir ese bloque inicial, la cantante tomó el micrófono para dirigir su primer mensaje a los asistentes.

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“¡Buenas noches, México! No saben la emoción que tengo de estar aquí otra vez después de casi tres años, esta noche venimos a cantar, a bailar y a perrear con el alma”, comentó Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, desde la pasarela principal.

El inicio del repertorio enlazó los temas “Latina Foreva”, “Un Gatito Me Llamó”, la mezcla de “Oki Doki” con “Tá OK”, “Qlona” y “S91″. (Ricardo Téllez/Infobae México)

Thalía subió al escenario capitalino tras una década de ausencia

El momento central de la noche ocurrió cuando las pantallas proyectaron una grabación de la infancia de la intérprete colombiana. En el video doméstico, una joven Karol G declara ante la cámara que su artista favorita de toda la vida es Thalía.

La cantante mexicana sube a la tarima tras la proyección de un video infantil de Karol G, marcando su regreso a los conciertos capitalinos tras una década de ausencia. (Ricardo Téllez/Infobae México)

La cantante mexicana apareció inmediatamente después sobre el escenario con un atuendo dorado decorado con figuras de guitarras bordadas. Su presencia marcó su retorno a los conciertos masivos en la capital del país tras diez años de ausencia.

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Karol G lució en ese bloque un traje blanco de corte charro con botas a tono y una falda que llevaba estampados los colores de la bandera nacional, acompañada por músicos de mariachi y bailarines con sombreros negros.

Ambas artistas entonaron juntas “Piel morena”, tema lanzado originalmente en 1995, seguido de “Amor a la mexicana” y “¿A quién le importa?“.

Ambas artistas interpretan a dueto el clásico tema ranchero acompañadas por mariachi y bailarines con sombreros tradicionales de charro. (Ricardo Téllez/Infobae México)

La invitada aprovechó su tiempo sobre el escenario principal para pedir al público que defienda su libertad personal frente a las opiniones externas.

Al terminar su bloque Thalía expresó su respeto y admiración para la cantante colombiana frente a la ovación general del Estadio GNP Seguros: “Por fin creciste, hermanita pequeña, ya eres mexicana”.

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Ante estas palabras el reciento entonó “Karol hermana, ya eres mexicana”, gesto que la anfitriona agradeció, señalando que cumplió uno de los sueños de su infancia.

Las 65,000 personas congregadas en el recinto de Iztacalco ovacionan al unísono a la intérprete suramericana tras su abrazo con Thalía. (Ricardo Téllez/Infobae México)

El repertorio integró arreglos de música tradicional y baile con fanáticos

Para el siguiente tramo del concierto, la cantante vistió pantalón negro con incrustaciones brillantes y una playera blanca de manga corta con la leyenda “No me arrepiento de sentir tanto”, complementada con una tejana negra que luego sustituyó por una gorra.

Durante la interpretación de “BbY WOW”, la artista invitó a varios seguidores de las primeras filas a subir a la tarima para acompañarla en la coreografía, mientras el público apoyó a cada uno de los fanáticos que tuvieron la oportunidad de subir.

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La compositora invita a fanáticos de las primeras filas a subir a la pasarela principal para compartir la coreografía de uno de sus temas más populares. (Ricardo Téllez/Infobae México)

El concierto avanzó por diferentes géneros al incluir una versión en cumbia de “BICHOTA” y una adaptación en salsa de “Tusa”, antes de dar paso a los temas “Amargura”, “Tu Perfume”, “Bandida Entrenada” y “Ojos Ferrari”.

La recta final del espectáculo reunió los éxitos “PROVENZA” y “Si antes te hubiera conocido”, piezas coreadas por las 65 mil personas presentes. El cierre definitivo llegó a las 00:20 horas del sábado tras dos horas con cuarenta minutos de música continua.

La presentación en el Estadio GNP Seguros da continuidad a las tres fechas que la cantante ofreció el fin de semana previo en el Estadio BBVA de Monterrey, antes de completar sus dos últimas funciones en la capital este sábado 14 y domingo 15 de noviembre.

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La recta final del espectáculo reunió los éxitos “PROVENZA” y “Si antes te hubiera conocido”, piezas coreadas por las 65 mil personas presentes. (Ricardo Téllez/Infobae México)

Con una lluvia de confeti dorado sobre la pista y la figura monumental de la guacamaya Chelita iluminada al fondo del escenario, la intérprete se despidió entre fuegos artificiales al grito de “¡Viva México!”.

Con esta primera función, Karol G inició una serie de tres noches consecutivas con boletaje agotado en el Estadios GNP Seguros, donde congregará a casi 200,000 personas antes de continuar su recorrido internacional por Centro y Sudamérica.