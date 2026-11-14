México

FGR investiga a Gabito Ballesteros y a cuatro personas más por portación de arma de uso exclusivo del Ejército y resistencia

El cantante de narcocorridos fue detenido por elementos de la Policía Estatal la madrugada de este 14 de noviembre y puesto a disposición de las autoridades federales

El cantante fue detenido la madrugada de este 14 de noviembre. Crédito: Facebook - Gabito Ballesteros
El cantante fue detenido la madrugada de este 14 de noviembre. Crédito: Facebook - Gabito Ballesteros
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La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación contra el cantante Gabito Ballesteros y cuatro personas más por la posible comisión del delito de portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como por el diverso ilícito de desobediencia y resistencia de particulares.

La indagatoria se abrió luego de que elementos de la Policía Estatal de Querétaro pusieran a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) al cantante de narcocorridos junto con sus acompañantes, tras localizarles un arma, cargadores y decenas de cartuchos útiles.

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Los otros cuatro sujetos bajo investigación fueron identificados por autoridades como:

  • Omar “N”
  • Jorge “N”
  • Flavio “N”
  • Jaime “N”

Los hechos ocurrieron en el Centro Expositor de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, donde horas antes de la aprehensión se canceló el concierto del intérprete sonorense por presuntamente incumplir el repertorio autorizado por las autoridades, al interpretar narcocorridos.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Querétaro, encabezada por el fiscal federal Javier Rodríguez Uribe, quedó a cargo de la revisión del caso.

Información en desarrollo...

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