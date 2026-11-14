México

Ataque armado a domicilio de alcalde de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo, deja dos policías sin vida

El morenista Francisco Martínez Enríquez ha sido objeto de dos ataques: uno en 2004 y el otro en 2008

Ataque armado a domicilio de alcalde de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo, deja dos policías sin vida. (Foto: RS)
Ataque armado a domicilio de alcalde de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo, deja dos policías sin vida. (Foto: RS)
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El ataque armado perpetrado la madrugada de este sábado 14 de noviembre de 2026 en contra del domicilio del alcalde morenista de Tepehuacán de Guerrero, Francisco Martínez Enríquez, dejó dos policías municipales sin vida.

En conferencia de prensa, Martínez Enríquez señaló que este tipo de agresiones no solo afecta la vida del presidente municipal, sino que “atentan contra la ciudadanía de Tehuacán”.

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PGJEH señala que tres sujetos habrían participado en la agresión

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), detalló que el crimen se habría perpetrado alrededor de las dos de la mañana, aparentemente con la participación de tres sujetos, quienes dispararon con arma de fuego en contra de dos elementos municipales.

También confirmaron que uno de los policías murió en el lugar, mientras que el otro elemento falleció en el Hospital de Tlanchinol. Cabe destacar que, el alcalde no se encontraba en su domicilio al momento del ataque, por lo que resultó ileso.

Los mismos sujetos perpetraron el ataque contra el domicilio del alcalde, quienes “entraron y rompieron la puerta con un mazo y entraron a la fuerza”. El Gabinete de Seguridad informó que hasta el momento no se ha identificado a los agresores ni se cuenta con personas detenidas por el ataque.

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Dos policías perdieron la vida en ataque armado en Tepehuacán. Crédito: Cuartoscuro
Dos policías perdieron la vida en ataque armado en Tepehuacán. Crédito: Cuartoscuro

Mientras tanto, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) mantiene una investigación en curso para las indagatorias correspondientes con la finalidad de esclarecer los hechos.

Alcalde recuerda atentados previos y acusa hostilidad política

El presidente municipal precisó que anteriormente ha sido objeto de dos atentados, uno en 2004 y el otro en 2008, en el primero, fueron detenidas 12 personas con armas largas “en la oscuridad, donde fui baleado, muy afortunadamente sobreviví”.

Destacó que no busca relacionar de manera directa aquellos sucesos con el ocurrido este sábado, “todavía hay heridas que no sanan, hay gente dolida... Yo creo que también es una responsabilidad, como servidor público y como presidente municipal, garantizarle al pueblo las medidas de estabilidad social, de gobernabilidad. Si no podemos ser irresponsables, si no somos inmunes, tenemos un valor, por eso fui cuatro veces candidato, no nos han intimidado”.

Agregó que no ha recibido ninguna amenaza o alguna situación parecida, apuntando a que “hay una hostilidad del régimen anterior, de personajes ligados a las administraciones anteriores. Hay una hostilidad política que la entendemos muy bien”.

Finalizó comentando que la “el camino no es la violencia... Los jóvenes y los niños esperan que les heredemos un Tepehuacán libre de violencia y que nunca, nunca más vuelva a estigmatizarse como un espacio donde abundaba el dolor, la miseria, la tristeza y el abandono por el gobierno”.

Exigen justicia por el crimen que dejó sin vida a dos policías

Tras el crimen registrado en la comunidad de Acoxcatlán, medios locales reportaron que algunos habitantes se dieron cita con cartulinas, exigiendo justicia por el ataque armado y pidiendo a las autoridades el esclarecimiento del hecho.

Carolina Viggiano exigió justicia por el atentado perpetrado contra el alcalde de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo.
Carolina Viggiano exigió justicia por el atentado perpetrado contra el alcalde de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo.

Durante la mañana de este sábado, Carolina Viggiano condenó el ataque armado contra el domicilio del alcalde de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo, que dejó dos policías muertos.

La legisladora exigió a las autoridades iniciar una investigación inmediata, esclarecer lo ocurrido y sancionar a los responsables conforme a la ley. También expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y advirtió que la violencia no debe continuar cobrando vidas ni generando temor en Hidalgo.

“Mi solidaridad con las víctimas y sus familias.¡La violencia no puede seguir arrebatando vidas ni sembrando miedo en Hidalgo! ¡No más impunidad!”, escribió la senadora del PRI.

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